ขาช้อปเตรียมตัว ต้องเสียภาษีนำเข้าทุกชิ้น จ่ายก่อนรับของ เริ่ม 1 ม.ค.69

ขาช้อปต่างประเทศเตรียมตัว ไปรษณีย์ไทย ประกาศ เก็บภาษีนำเข้าทุกชิ้น แม้ราคาไม่เกิน 1,500 บาท หวังสกัดสินค้าทุ่มตลาด ดีเดย์ 1 ม.ค. 69
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ออกประกาศ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2568 แจ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายการเรียกเก็บค่าภาษีอากรสำหรับสิ่งของนำเข้าจากต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 1 บาท แต่ไม่เกิน 1,500 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงการคลัง
กรมศุลกากรได้กำหนดให้สิ่งของนำเข้าทุกประเภทขนส่ง ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 บาท แต่ไม่เกิน 1,500 บาท “ต้องชำระค่าอากรขาเข้าตามประเภทพิกัดอัตราศุลกากร” โดยจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศไทย และเป็นการสกัดกั้นปัญหาสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาทุ่มตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตรายย่อยของไทยมายาวนาน
สำหรับแนวทางปฏิบัติของไปรษณีย์ไทย เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบใหม่ จะดำเนินการดังนี้
-
สิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศขาเข้า (มูลค่า 1 – 1,500 บาท) จะถูกจัดส่งไปยังผู้รับตามปกติ
-
แต่ผู้รับจะต้องชำระค่าภาษีอากร และค่าปฏิบัติการไปรษณีย์ ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะรับของได้
-
วิธีการชำระเงินอำนวยความสะดวกให้สามารถ สแกนคิวอาร์โค้ด หรือชำระเป็น เงินสด กับเจ้าหน้าที่นำจ่ายได้ทันที
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ THP Contact Center 1545 ในวันและเวลาทำการ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไปรษณีย์ไทย แถลงเปลี่ยนนโยบายเก็บภาษีสินค้าขาเข้า เริ่มใช้ 1 ม.ค.
- จีน สั่งเก็บภาษีถุงยาง-ยาคุม หวังกระตุ้นจำนวนประชากร เริ่มปีหน้า
- “ศุภจี” เผยภาษีทรัมป์ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง อธิบายเรื่องเขมรไปแล้ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: