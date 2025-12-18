สดุดี จ.ส.อ.พรศักดิ์ ทหารกล้าพลีชีพปกป้องแผ่นดินไทย ชายแดนสระแก้ว
สดุดีวีรชน “จ.ส.อ.พรศักดิ์” ทหารกล้าพลีชีพปกป้องแผ่นดินไทย ชายแดนสระแก้ว ต้นสังกัดลั่นดูแลครอบครัวสมเกียรติ
เพจประชาสัมพันธ์ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ร.2 พัน.1 รอ.) ประกาศสดุดีวีรกรรมและแจ้งข่าวเศร้าถึงการจากไปของ จ.ส.อ.พรศักดิ์ เอี่ยมสอาด กำลังพลในสังกัด ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ
พลีชีพกลางสมรภูมิชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ในพื้นที่ บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา โดย จ.ส.อ.พรศักดิ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยอย่างกล้าหาญจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
ทาง ร.2 พัน.1 รอ. ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของทหารกล้า พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในความเสียสละความเป็น “ชายชาติทหาร” ที่เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อรักษาแผ่นดินเกิด
ทั้งนี้ ทางต้นสังกัดยืนยันว่าจะดำเนินการจัดพิธีศพให้อย่างสมเกียรติยศสูงสุด และรับปากว่าจะดูแลเรื่องสิทธิกำลังพล ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างครบถ้วนตามระเบียบของกองทัพต่อไป
