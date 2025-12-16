“ศุภจี” เผยภาษีทรัมป์ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง อธิบายเรื่องเขมรไปแล้ว
ศุภจี เผยภาษีทรัมป์ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ส่วนเรื่องที่สหรัฐฯใช้เรื่องภาษีกดดัน เรื่องยังไม่มาถึงตน แต่อธิบายเรื่องเขมรไปแล้ว
นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ ถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีการค้าสหรัฐ หรือ ภาษีทรัมป์ ว่า ขณะนี้ยังไม่มีอะไรที่ทางสหรัฐเปลี่ยนแปลง เพราะจากที่เจรจากันครั้งล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ บอกว่า ให้ฝ่ายเทคนิคคุยกัน ซึ่งก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่ พร้อมยํ้าว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากผู้แทนการค้าสหรัฐ
ทั้งนี้จากกระแสข่าวว่าทางสหรัฐจะใช้มาตรการภาษีกดดันให้ประเทศไทย เพื่อยุติการสู้รบกับกัมพูชานั้น ในเรื่องนี้ นางศุภจี กล่าวว่า ขณะนี้เรื่องยังไม่มาที่ตน ตนก็เห็นตามข่าว แต่ได้อธิบายไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นแล้ว ส่วนการเจรจาภาษีสหรัฐจะเสร็จก่อนที่รัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามาหรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ เพราะมีหลายปัจจัยเกิดขึ้นมากมาย
ขณะที่กรณีสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะมีมติสกัดกั้นการส่งออกน้ำมันและยุทธปัจจัยไปยังประเทศกัมพูชา จะมีผลกระทบต่อการส่งออกด้านอื่นหรือไม่นั้น ยังไม่ทราบ ต้องขอรับฟังการประชุม ครม. ในวันนี้ก่อน
