ไปรษณีย์ไทย แถลงเปลี่ยนนโยบายเก็บภาษีสินค้าขาเข้า เริ่มใช้ 1 ม.ค.
ไปรษณีย์ไทย แถลงเปลี่ยนนโยบายเก็บภาษีสินค้าขาเข้า โดยสินค้ามากกว่า 1 บาท ไม่เกิน 1,500 บาท ต้องชำระค่าอากรตามประเภทพิกัดอัตราศุลกากร
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ออกประกาศระบุว่า “ด้วยกรมศุลกากรมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเรียกเก็บค่าภาษีอากรกับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ ระหว่างประเทศขาเข้าที่มีมูลค่ามากกว่า 1 บาท แต่ไม่เกิน 1,500 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงการคลัง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยและสกัดกั้นการทุ่มตลาดจากสินค้า ต่างประเทศ
โดยกรมศุลกากรได้กำหนดให้สิ่งของนำเข้า ไม่ว่าจะมาจากประเภทการขนส่งใดก็ตาม ที่มีมูลค่า มากกว่า 1 บาท แต่ไม่เกิน 1,500 บาท ต้องชำระค่าอากรขาเข้าตามประเภทพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งมีผล บังคับใช้กับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ขาเข้าที่มาถึงประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบดังกล่าว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอประกาศให้ ผู้ใช้บริการทราบว่า สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศขาเข้าที่มีมูลค่ามากกว่า 1 บาท แต่ไม่เกิน 1,500 บาท จะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ผู้รับพร้อมรับชำระค่าภาษีอากรและค่าปฏิบัติการไปรษณีย์ โดยผู้ใช้บริการสามารถ ชำระเงินได้ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดหรือเงินสดกับเจ้าหน้าที่นำจ่ายก่อนรับสิ่งของ
หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ THP Contact Center 1545 (วันทำการ: เวลา 08.00 – 18.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์: เวลา 09.00 – 17.00 น.) จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน”
