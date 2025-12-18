“บัวขาว” งง! เจอเขมรปั่นข่าว มอบกระสุนให้กองทัพและข้อมูลลับทหารสยาม
บัวขาว บัญชาเมฆ งงหนัก เจอเขมรปั่นข่าว มอบกระสุนให้กองทัพและข้อมูลลับทหารสยาม สื่อบอกเลือดเขมรก็ยังคงเป็นเลือดของเขมร
บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยไทยคนดังได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เขมร กำลังปั่นข่าวหนัก รองแม่ทัพภาคที่2 กับ พี่บัวขาว บอกพิกัด”
โดยจากภาพที่บัวขาวโพสต์นั้นมีใบหน้าของบัวขาวติดอยู่และมีข้อความว่า “เลือดเขมรก็ยังคงเป็นเลือดเขมร”
นอกจากนี้สื่อกีฬาของเขมรยังกุข่าวขึ้นมาอีกด้วยว่า “พวกเราขอขอบคุณบุคคลสำคัญ บัวขาว หรือที่เรียกว่า สัมบัติ ซึ่งมักจะมอบกระสุนมาให้ รวมถึงข้อมูลลับของกองทัพสยาม วีรชนกองทัพของพวกเราโจมตีได้อย่างแม่นยำมาก”
ทั้งนี้ดูในช่องคอมเม้นท์ของเพจบัวขาวพบว่ามีชาวเขมรเข้ามาขอบคุณบัวขาวกันเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้บัวขาวเคยพูดตนเองว่า “ชาติพันธุ์ บัวขาว คือ คนไทย เชื้อสายกูย ไม่ไช่เขมร ตามที่เข้าใจ ชาวส่วย (Suai) บางทีก็เรียก กูย (Kuy, Kui), โกย/กวย(Kuoy)”
