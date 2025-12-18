ข่าวกีฬา

“บัวขาว” งง! เจอเขมรปั่นข่าว มอบกระสุนให้กองทัพและข้อมูลลับทหารสยาม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 12:42 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 12:42 น.
78

บัวขาว บัญชาเมฆ งงหนัก เจอเขมรปั่นข่าว มอบกระสุนให้กองทัพและข้อมูลลับทหารสยาม สื่อบอกเลือดเขมรก็ยังคงเป็นเลือดของเขมร

บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยไทยคนดังได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เขมร กำลังปั่นข่าวหนัก รองแม่ทัพภาคที่2 กับ พี่บัวขาว บอกพิกัด”

โดยจากภาพที่บัวขาวโพสต์นั้นมีใบหน้าของบัวขาวติดอยู่และมีข้อความว่า “เลือดเขมรก็ยังคงเป็นเลือดเขมร”

นอกจากนี้สื่อกีฬาของเขมรยังกุข่าวขึ้นมาอีกด้วยว่า “พวกเราขอขอบคุณบุคคลสำคัญ บัวขาว หรือที่เรียกว่า สัมบัติ ซึ่งมักจะมอบกระสุนมาให้ รวมถึงข้อมูลลับของกองทัพสยาม วีรชนกองทัพของพวกเราโจมตีได้อย่างแม่นยำมาก”

ทั้งนี้ดูในช่องคอมเม้นท์ของเพจบัวขาวพบว่ามีชาวเขมรเข้ามาขอบคุณบัวขาวกันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้บัวขาวเคยพูดตนเองว่า “ชาติพันธุ์ บัวขาว คือ คนไทย เชื้อสายกูย ไม่ไช่เขมร ตามที่เข้าใจ ชาวส่วย (Suai) บางทีก็เรียก กูย (Kuy, Kui), โกย/กวย(Kuoy)”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“สนธิญา” ยื่น บช.น. ตรวจสอบ “Tokyogurl” โกงแข่ง RoV ทำขายหน้าทั่วโลก

5 นาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! หาดใหญ่ปัก “ธงเหลือง” แจ้งเตือน 4 ถนนสายหลัก-ชุมชนริมคลอง รับมือเสี่ยงน้ำท่วม

9 นาที ที่แล้ว
เจนสุดา ร่ายยาว 13 ปีทำแบรนด์ด้วยตนเอง ทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ บันเทิง

เจนสุดา พูดตรง ๆ ไม่เคยคิดโกง ไม่รวยด้วยเงินคนอื่น เจนี่-วุ้นเส้น เมนต์ทันที

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ฟุตซอลหญิงไทย” แก้ตัวสำเร็จ อัดฟิลิปปินส์ยับ คว้าเหรียญทองแดง ซีเกมส์ 2025

12 นาที ที่แล้ว
เปิดผลชันสูตร ร็อบ ไรเนอร์-ภรรยา ถูกลูกชายฆ่าปาดคอบนเตียงนอน ข่าวต่างประเทศ

เปิดผลชันสูตร ร็อบ ไรเนอร์-ภรรยา ถูกลูกชายฆ่าปาดคอบนเตียงนอน

28 นาที ที่แล้ว
รู้จัก เฉาเทียนไค พระเอกจีนคนดัง พลิกชีวิตจากเทรนเนอร์ฟิตเนส สู่ดาวรุ่งมินิซีรีส์ตัวท็อป บันเทิง

รู้จัก เฉาเทียนไค พระเอกจีนคนดัง พลิกชีวิตจากเทรนเนอร์ฟิตเนส สู่ดาวรุ่งมินิซีรีส์ตัวท็อป

37 นาที ที่แล้ว
ภาพสะพานลอยถล่มที่ถนนเทพรัตน แสดงถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุอายัดคนขับรถ. ข่าว

อายัดคนขับรถ ต้นเหตุ สะพานลอยถล่ม เผยความเสียหายกว่า 10 ล้าน

47 นาที ที่แล้ว
หมวดก้อง เล่านาทีกระสุนเจาะอกติดมือถือ ข่าว

หมวดก้อง เล่านาทีเฉียดตาย กระสุนเจาะอก ถูกสะเก็ดระเบิด รอดปาฏิหาริย์

55 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อันวาร์ เผย ไทย-กัมพูชา ตกลงร่วมประชุมถกปัญหาชายแดน 22 ธ.ค.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
การประสานงานระหว่างกองทัพเรือและ ปตท. เพื่อป้องกันภัยคุกคาม ข่าว

พบโดรนปริศนา ป่วนแท่นน้ำมันอ่าวไทย ทร. ส่งเรือรบ-อากาศยานไล่ล่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอบอส&quot; มาสเตอร์เชฟ UK คนแรกของไทย ลงเลือกตั้ง สส.สงขลา พรรคประชาชน ข่าว

“หมอบอส” มาสเตอร์เชฟ UK คนแรกของไทย ลงเลือกตั้ง สส.สงขลา พรรคประชาชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ โจ้ พฤทธิกร สาระกุล นักโทษคดี 112 ที่ถูกจำคุก 20 ปี ข่าว

ประวัติ โจ้ พฤทธิกร สาระกุล นักโทษคดี 112 โดนคุก 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จีน คุย ทัพบกฯ ชี้รัฐบาลกัมพูชา มีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด โพสต์เตือนคนไทยเตรียมรับมือวิกฤตการเงิน ข่าว

ครูเดวิด เตือนคนไทย วิกฤตเงินเฟ้อ-สงครามใหญ่ คนเห็นด้วย ไลก์พุ่ง 6 หมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลแห่แชร์ ทหารเขมรโชว์ฟิต วิดพื้นท่าสุดแปลกทั้งกอง ทำเอาชาวเน็ตแซวยับ ข่าว

โซเชียลแห่แชร์ ทหารเขมรโชว์ฟิต วิดพื้นท่าสุดแปลกทั้งกอง ทำเอาชาวเน็ตแซวยับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับ อาสากู้ภัยดัง ข่มขืนเด็กหญิง 5 ขวบ คากุฏิวัด ข่าวอาชญากรรม

จับ อาสากู้ภัยดัง ข่มขืนเด็กหญิง 5 ขวบ คากุฏิวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนด่วน! หาดใหญ่ฝนตกหนักก่อนเที่ยง &quot;คลอง 30&quot; ขยะอุดตัน หวั่นน้ำล้นตลิ่ง ข่าว

เตือนด่วน! หาดใหญ่ฝนตกหนักบ่าย 2 “คลอง 30” ขยะอุดตัน หวั่นน้ำล้นตลิ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลพิพากษาจำคุก สองครูฝึก 8 เดือน คดีพลทหารเสียชีวิตหลังการฝึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉยับ! 2 พ่อลูกมือปืน &quot;หาดบอนได&quot; ซุกโรงแรมโสเภณี ก่อนก่อเหตุสังหารหมู่ ข่าวต่างประเทศ

แฉยับ 2 พ่อลูกมือปืน “หาดบอนได” ซุกโรงแรมโสเภณี ก่อนก่อเหตุสังหารหมู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ไทยใช้ F-16 ถล่มปอยเปต ทิ้งไข่ใส่ศูนย์กลางของเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้แทน EU เสนอใช้ภาพดาวเทียม ตรวจสอบชายแดน ไทย-กัมพูชา หวังลดความตึงเครียด ข่าวต่างประเทศ

ผู้แทน EU เสนอใช้ภาพดาวเทียม ตรวจสอบชายแดน ไทย-กัมพูชา หวังลดความตึงเครียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดี จ.ส.อ.พรศักดิ์ ทหารกล้าพลีชีพปกป้องแผ่นดินไทย ชายแดนสระแก้ว ข่าว

สดุดี จ.ส.อ.พรศักดิ์ ทหารกล้าพลีชีพปกป้องแผ่นดินไทย ชายแดนสระแก้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไปรษณีย์ไทย เก็บภาษีนำเข้าทุกชิ้น ต้องจ่ายก่อนรับของ เริ่ม 1 ม.ค.69 เศรษฐกิจ

ขาช้อปเตรียมตัว ต้องเสียภาษีนำเข้าทุกชิ้น จ่ายก่อนรับของ เริ่ม 1 ม.ค.69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“บัวขาว” งง! เจอเขมรปั่นข่าว มอบกระสุนให้กองทัพและข้อมูลลับทหารสยาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 12:42 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 12:42 น.
78
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สนธิญา” ยื่น บช.น. ตรวจสอบ “Tokyogurl” โกงแข่ง RoV ทำขายหน้าทั่วโลก

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568

ด่วน! หาดใหญ่ปัก “ธงเหลือง” แจ้งเตือน 4 ถนนสายหลัก-ชุมชนริมคลอง รับมือเสี่ยงน้ำท่วม

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
เจนสุดา ร่ายยาว 13 ปีทำแบรนด์ด้วยตนเอง ทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

เจนสุดา พูดตรง ๆ ไม่เคยคิดโกง ไม่รวยด้วยเงินคนอื่น เจนี่-วุ้นเส้น เมนต์ทันที

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
Back to top button