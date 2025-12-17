จีน สั่งเก็บภาษีถุงยาง-ยาคุม หวังกระตุ้นจำนวนประชากร เริ่มปีหน้า
ทางการจีน สั่งเก็บภาษีถุงยาง-ยาคุม โดยเก็บร้อยละ 13 หวังกระตุ้นจำนวนประชากร เริ่มใช้ปีหน้า ท่ามกลางความกังวลของผู้เชี่ยวชาญ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม สำนักข่าว AP รายงานว่า ทางการจีนกำลังจะเริ่มเก็บภาษีถุงยางอนามันและยาคุมกำเนิดเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี ซึ่งเป็นนโยบายการกระตุ้นให้ประชาชนจีนมีลูกเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับนโยบายจีนที่อนุญาตให้ประชาชรมีลูกมากกว่า 1 คน
โดยถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิดจะไม่ได้อยู่ในการละเว้นภาษี เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. ปีหน้า และอาจจะทำให้สินค้าในกลุ่มดังกล่าวมีภาษีมากถึงร้อยละ 13
อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญแสดงความกังวลถึงนโยบายดังกล่าวว่าอาจจะนำไปสู่การมีบุตรโดยไม่ได้มีการเตรียมพร้อมมากขึ้น รวมไปถึงการเผยแพร่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมมองด้วยว่าภาษีดังกล่าวอาจจะยิ่งโน้มน้าวให้ประชากรไม่มีบุตรมากขึ้น เนื่องจากการเลี้ยงดูบุตรต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนได้กำหนดให้ประชาชนมีบุตรได้เพียงคนเดียง เพื่อเป็นการจำกัดประชากร อย่างไรก็ตามในปี 2558 รัฐบาลจีนอนุญาตให้ประชากรสามารถมีลูกได้ 2 คน ก่อนจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3 คนในปี 2564
