ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ ฟิลิปปินส์’ รอบรองชนะเลิศ วันนี้ 18 ธ.ค. 68
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบรองชนะเลิศ คู่ระหว่าง ไทย พบ ฟิลิปปินส์ วันนี้ 18 ธ.ค. 68 แข่ง เวลา 17.30 น. ช่องถ่ายทอดสด ดูได้ทาง ช่อง T Sports 7
วันนี้ 18 ธ.ค. 2568 แฟนลูกยางไทยเตรียมส่งเสียงเชียร์ให้สุดเสียงกันอีกครั้ง โดยทีมวอลเลย์บอลชายมีคิวลงสนามในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในรอบรองชนะเลิศ พบกับ ทีมชาติฟิลิปปินส์
แฟนกีฬาชาวไทย ดูถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายไทยฟิลิปปินส์วันนี้ได้ผ่านช่อง T Sports 7 และสามารถรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ทาง TrueVisions Now
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายไทย ฟิลิปปินส์ ซีเกมส์ 2025 วันนี้ สด
- คู่แข่งขัน : ไทย VS ฟิลิปปินส์
- ช่องถ่ายทอดสด : ช่อง T Sports 7 และ True Visions NOW
- เวลาแข่ง : 17.30 น.
- สนาม : อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ
