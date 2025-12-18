“สส.ไอซ์” โพสต์โต้ ไม่ได้ผลักไส “วิโรจน์-เท่าพิภพ” รอเป็น รมต. รอบหน้า
สส.ไอซ์ โพสต์โต้ อ.ลอย หลังบอกว่าพรรคส้มจะผลักออกจากพรรค ยันไม่ได้มีการผลักไส รอเป็นรัฐมนตรีรอบหน้า คนมีคุณภาพแบบนี้ผลักก็โง่แล้ว
นาย ลอย ชุนพงษ์ทอง หรือ อาจารย์ลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กภายหลังจากที่ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ประกาศไม่ลงสมัคร สส. รอบหน้า
โดย อ.ลอย ระบุว่า “ถ้า สส.วิโรจน์ ออกจากการเมือง อย่าด่าพรรคที่ผลักเขาออก ให้มาด่าที่ผม ที่ชวนเขาออก มาทำน้ำจิ้ม น้ำซ้อส ที่หมอชิต 3 ครับ ศูนย์รวมรถทัวร์ใหม่ จะ comment อะไรก็เมตตาผมหน่อย
#ความเห็นส่วนตัว ด้อมส้มอยากได้ สส.อย่างวิโรจน์ ในสภา แต่เลขาพรรค (ติ่ง) อาจไม่อยากได้ สส. อย่างวิโรจน์ เพราะสั่งไม่ได้ คงต้องรอให้เลขาติ่งลาออก จึงกลับเข้าไปใหม่ (ผมเดาไปเรื่อย)”
ก่อนที่ สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน จะเข้ามาตอบโพสต์ดังกล่าวว่า “ผลักไสอะไรคะ ไม่มีใครผลักบุคลากรทรงคุณภาพแบบนี้ออกหรอกค่ะ ผลักก็โง่แล้วค้า
สส.ที่ไม่ลงต่อ อย่างพี่วิโรจน์ พี่เท่าพิภพ แค่ต้องการแสดงให้เห็นว่าไม่ยึดติดตำแหน่ง อยากเปิดทางให้คนหน้าใหม่ๆ
แล้วรอบหน้ารอเป็นรัฐมนตรีกันหมด อย่าปั่นให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ ดราม่าเรื่องไม่จริงเพื่ออะไร อันนี้ไม่มีมูลอะไรเลย ด้วยความเคารพ 555555555555555555555555”
ทั้งนี้นายวิโรจน์ ยืนกรานว่า “ผมยังคงทำงานกับพรรคประชาชน เหมือนเดิมครับผม”
