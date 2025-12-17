‘วิโรจน์’ ประกาศไม่ลงสมัคร สส. รอบหน้า จับตา ‘โตโต้ ปิยรัฐ’ ขยับลงบัญชีรายชื่อแทน
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ประกาศ ไม่ลงสมัคร สส. รอบนี้ เดินตามรอย “เท่าพิภพ” จับตา ‘โตโต้ ปิยรัฐ’ ขยับจากสส.เขตเข้าสู่ระบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาชนเริ่มเคลื่อนทัพรับศึกเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2568 ทางพรรคได้จัดสัมมนาใหญ่รวมพลว่าที่ผู้สมัคร สส. ทั้งระบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตจากทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสู้ศึกครั้งสำคัญที่กำลังจะมาถึง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีต สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพ่วงตำแหน่ง สส.เกรดเอ ตัดสินใจไม่ลงสมัครเลือกตั้ง สส. ในรอบที่จะถึงนี้ ตามรอยนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ที่ประกาศไปก่อนหน้า แม้เจ้าตัวจะยังไม่เปิดเผยเหตุผลที่ชัดเจน แต่แหล่งข่าวระบุว่าเตรียมขยับไปโฟกัสงานด้านการบริหารพรรคตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแทน
ทั้งนี้ นายวิโรจน์ ได้โพสต์ข้อความเคลื่อนไหวล่าสุดผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังประกาศไม่ลงสมัคร สส. สมัครหน้า โดยระบุว่า “ผมยังคงทำงานกับพรรคประชาชน เหมือนเดิมครับผม”
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของ นายปิยรัฐ จงเทพ หรือ “โตโต้” อดีต สส.กทม. ที่เพิ่งสร้างความสงสัยด้วยการโพสต์ประกาศไม่ลงสมัคร สส.เขต นั้น ล่าสุดได้รับยืนยันแล้วว่า จะยังคงเดินหน้าสู้ศึกเลือกตั้งต่อ แต่เป็นการย้ายจากการคุมพื้นที่เขตเข้าสู่ระบบบัญชีรายชื่อแทน
“….ครับ..ตามที่หลายคนคาดเดากันไว้…วันนี้ผมตัดสินใจ สมัครเข้ารับการพิจารณาเป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
หลังจากก่อนหน้านี้ผมได้โพสต์อำลา และส่งต่องานพื้นที่ พระโขนง-บางนา ให้กับคุณ ชลธาร ทรัพย์ไพบูลย์เลิศ – Chonlathan Supphaiboonlerd ว่าที่ผู้สมัคร เขตพระโขนง-บางนา ของพรรคประชาชน เช่นเดียวกัน
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ แม้ผมจะได้เป็น สส. หรือไม่ก็ตาม เขตพระโขนง บางนา ก็จะเป็นทั้งบ้าน เป็นทั้งที่ทำงาน และเป็นครอบครัวของผมเหมือนเดิม ที่สำคัญไม่แน่ว่า เขตนี้จะมี สส.สีส้ม ถึง สองคน ที่จะช่วยกันทำงานให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป”
อ้างอิงจาก : FB Wiroj Lakkhanaadisorn – วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, โตโต้ ปิยรัฐ – Piyarat Chongthep
