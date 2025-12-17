ข่าวข่าวการเมือง

‘วิโรจน์’ ประกาศไม่ลงสมัคร สส. รอบหน้า จับตา ‘โตโต้ ปิยรัฐ’ ขยับลงบัญชีรายชื่อแทน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 17:55 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 17:55 น.
72

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ประกาศ ไม่ลงสมัคร สส. รอบนี้ เดินตามรอย “เท่าพิภพ” จับตา ‘โตโต้ ปิยรัฐ’ ขยับจากสส.เขตเข้าสู่ระบบบัญชีรายชื่อ

พรรคประชาชนเริ่มเคลื่อนทัพรับศึกเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2568 ทางพรรคได้จัดสัมมนาใหญ่รวมพลว่าที่ผู้สมัคร สส. ทั้งระบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตจากทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสู้ศึกครั้งสำคัญที่กำลังจะมาถึง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีต สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพ่วงตำแหน่ง สส.เกรดเอ ตัดสินใจไม่ลงสมัครเลือกตั้ง สส. ในรอบที่จะถึงนี้ ตามรอยนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ที่ประกาศไปก่อนหน้า แม้เจ้าตัวจะยังไม่เปิดเผยเหตุผลที่ชัดเจน แต่แหล่งข่าวระบุว่าเตรียมขยับไปโฟกัสงานด้านการบริหารพรรคตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแทน

ทั้งนี้ นายวิโรจน์ ได้โพสต์ข้อความเคลื่อนไหวล่าสุดผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังประกาศไม่ลงสมัคร สส. สมัครหน้า โดยระบุว่า “ผมยังคงทำงานกับพรรคประชาชน เหมือนเดิมครับผม”

วิโรจน์ ประกาศไม่ลงสมัคร สส. รอบหน้า ยืนยัน ทำงานให้พรรคส้มเหมือนเดิม-1

ขณะที่ความเคลื่อนไหวของ นายปิยรัฐ จงเทพ หรือ “โตโต้” อดีต สส.กทม. ที่เพิ่งสร้างความสงสัยด้วยการโพสต์ประกาศไม่ลงสมัคร สส.เขต นั้น ล่าสุดได้รับยืนยันแล้วว่า จะยังคงเดินหน้าสู้ศึกเลือกตั้งต่อ แต่เป็นการย้ายจากการคุมพื้นที่เขตเข้าสู่ระบบบัญชีรายชื่อแทน

“….ครับ..ตามที่หลายคนคาดเดากันไว้…วันนี้ผมตัดสินใจ สมัครเข้ารับการพิจารณาเป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน

หลังจากก่อนหน้านี้ผมได้โพสต์อำลา และส่งต่องานพื้นที่ พระโขนง-บางนา ให้กับคุณ ชลธาร ทรัพย์ไพบูลย์เลิศ – Chonlathan Supphaiboonlerd ว่าที่ผู้สมัคร เขตพระโขนง-บางนา ของพรรคประชาชน เช่นเดียวกัน

แต่อย่างไรก็แล้วแต่ แม้ผมจะได้เป็น สส. หรือไม่ก็ตาม เขตพระโขนง บางนา ก็จะเป็นทั้งบ้าน เป็นทั้งที่ทำงาน และเป็นครอบครัวของผมเหมือนเดิม ที่สำคัญไม่แน่ว่า เขตนี้จะมี สส.สีส้ม ถึง สองคน ที่จะช่วยกันทำงานให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป”

วิโรจน์ ประกาศไม่ลงสมัคร สส. รอบหน้า ยืนยัน ทำงานให้พรรคส้มเหมือนเดิม-3 วิโรจน์ ประกาศไม่ลงสมัคร สส. รอบหน้า ยืนยัน ทำงานให้พรรคส้มเหมือนเดิม-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Wiroj Lakkhanaadisorn – วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, โตโต้ ปิยรัฐ – Piyarat Chongthep

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

หน่วยงานศาสนามาเลฯ บุกรวบคู่รัก มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน พบถุงยางเกลื่อน

31 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 17 ธ.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เผยข้อมูลพยากรณ์อากาศ 17 - 23 ธันวาคม 2568 ข่าว

กรมอุตุฯ ตอบแล้ว ภาคไหนสัมผัสลมหนาว-เจอฝนซ้ำ พยากรณ์อากาศ 17-23 ธ.ค.68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

‘วิโรจน์’ ประกาศไม่ลงสมัคร สส. รอบหน้า จับตา ‘โตโต้ ปิยรัฐ’ ขยับลงบัญชีรายชื่อแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 17 ธ.ค. 68 ไทยมีลุ้นโกยทองทะลุ 200

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกองทัพบก แจงปม ทหารกัมพูชาแย่งปืนทหารไทย เร่งระดมพลกู้ร่าง 2 นายให้เร็วที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปแสดงเหตุการณ์รถสวนเลน อิมแพ็ค ที่ทำให้ผู้ขับขี่ตกใจ ข่าว

คลิป ระทึกทางด่วน เก๋งซิ่งสวนเลนกลางถนน หวิดประสานงาหน้าอิมแพ็ค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพุธที่ 17 ธ.ค. 68 เลข 6 ตัว 5 ตัว 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว และหวยตำราฝัน 4/40 ออกอะไร เช็กผลรางวัลสด ๆ ที่นี่ หวยลาว

หวยลาว 17 ธันวาคม 2568 ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ เช็กสถิติย้อนหลังวันพุธ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมต.เขมร ลั่นทั่วโลกตาสว่างเห็นใจกัมพูชา ยิ่งรบยืดเยื้อยิ่งได้เปรียบ เพราะ Gen Z เยอะกว่าไทย ข่าวต่างประเทศ

รมต.เขมร ลั่นทั่วโลกตาสว่างเห็นใจกัมพูชา ยิ่งรบยืดเยื้อยิ่งได้เปรียบ เพราะ Gen Z เยอะกว่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สัมภาษณ์สุดพิเศษ “มานูเอล นอยเออร์” นายด่านของบาเยิร์น มิวนิค แชร์มุมมองของทีมชุดปัจจุบัน และความคาดหวังในซีซั่นนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
FirstOne โปรเพลเยอร์ RoV ชี้ ดราม่าโกงซีเกมส์ สะท้อนนิสัย ชอบซุกปัญหาใต้พรม ข่าว

FirstOne โปรเพลเยอร์ RoV ชี้ ดราม่าโกงซีเกมส์ สะท้อนนิสัย ชอบซุกปัญหาใต้พรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! นาวิกโยธิน บุกยึดคืนพื้นที่ บ้านหนองรี จ.ตราด สำเร็จ เชิญธงไตรรงค์ขึ้นยอดเสา ทวงคืนแผ่นดิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บาร์โค้ดคือ การเก็บข้อมูลสินค้าในรูปแบบที่เครื่องจักรอ่านได้ ข่าว

บาร์โค้ดคืออะไร? คู่มือบาร์โค้ดสินค้าสำหรับร้านโชห่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พายุซัด ‘เทพีเสรีภาพ’ สูง 35 เมตรถล่มกลางเมือง คลิปแชร์ว่อนนาทีร่วงกระแทกพื้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 17 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บ้านเดชอิศม์&quot; ย้ายค่าย ซบกล้าธรรม &quot;ชนนพัฒฐ์&quot; ยันลง สส.สงขลา เขตเดิม ข่าวการเมือง

“บ้านเดชอิศม์” ย้ายค่าย ซบกล้าธรรม “ชนนพัฒฐ์” ยันลง สส.สงขลา เขตเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีแลกสิทธิ์เคาท์ดาวน์ One Bangkok 2025 ท่องเที่ยว

วิธีแลกสิทธิ์เคาท์ดาวน์ One Bangkok 2025 เริ่มต้นแค่ 1 แต้ม จำนวนจำกัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นศ.ต่างชาติในไทยอัดคลิปขอความเป็นธรรม โดนลูกหลงจากอุบัติเหตุรถชน ไร้คำขอโทษ-การเยียวยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คลิปสุดปีติ พระองค์หญิง ทรงเยี่ยมให้กำลังใจ ทหารกล้าชายแดน ณ โรงพยาบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชป้อม รับดูไม่ออก Tokyogurl โกง RoV ตาสว่างวันนี้ ใช้ร่างทรง ลวงโลกเป็นเทพมาตลอด ข่าวกีฬา

โค้ชป้อม รับดูไม่ออก Tokyogurl โกงซีเกมส์ ตาสว่างวันนี้ คาดใช้ร่างทรงลวงโลกเป็นเทพ RoV

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

รู้ตัวร่างทรงแล้ว ใครเล่นแทน Tokyogurl เช็กประวัติ พบ เป็นระดับเซมิโปร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปวิน กางตัวเลข ไทยรบกัมพูชา ทำเศรษฐกิจพังยับ สูญวันละ 500 ล้าน เตือนอย่าตกหลุมพราง ชาตินิยม เศรษฐกิจ

ปวิน กางตัวเลข ไทยรบกัมพูชา ทำเศรษฐกิจพังยับ สูญวันละ 500 ล้าน เตือนอย่าตกหลุมพราง ชาตินิยม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บังคับอัปเกรด iOS-Android จ่อใช้แอปธนาคารไม่ได้ ข่าว

เตือน มือถือเก่า จ่อใช้แอปธนาคารไม่ได้ รีบเช็กรุ่น iOS-Android เริ่ม 14 ก.พ. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เผย “จ่าเขมรขี้เมา” ยังอยู่ดี หลังเคยกร่างใส่ทหารไทย เซ็งถูกไทยยึดช่องอานม้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า “โค้ชคาราเต้ทีมชาติไทย” ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หลังเพิ่งเสร็จภารกิจจากซีเกมส์ 2025

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 17:55 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 17:55 น.
72
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานศาสนามาเลฯ บุกรวบคู่รัก มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน พบถุงยางเกลื่อน

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568
เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ ด้วยโปรแกรมพาร์ทเนอร์จากมิตรแท้โชห่วยทำอย่างไรบ้าง

โปรแกรมพาร์ทเนอร์พิเศษจากมิตรแท้โชห่วย

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568

นิวคาสเซิล พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 17 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 17 ธ.ค. 68 ไทยมีลุ้นโกยทองทะลุ 200

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568
Back to top button