ดราม่ายับ สส.ญี่ปุ่น อ้าง 'พระราชดำรัส' กดดันรัฐบาลห้ามฝังศพอิสลาม

ดราม่าการเมืองญี่ปุ่น มิซูโฮะ อุเมะมุระ สส.พรรคซานเซโตะ ถูกวิจารณ์ยับ หลังอ้างพระราชประสงค์ของสมเด็จพระจักรพรรดิ มาใช้โต้เถียงในสภา หวังผลักดันกฎหมายห้ามฝังศพ

สำนักข่าวญี่ปุ่น รายงาน มิซูโฮะ อุเมะมุระ สมาชิกวุฒิสภาจากพรรคซานเซโตะของญี่ปุ่น กำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสังคมออนไลน์และประชาชน หลังหยิบยกพระราชดำรัสในอดีตของสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวง (พระจักรพรรดิอากิฮิโตะ) มาใช้เป็นข้ออ้างในการอภิปรายกดดันให้รัฐบาลออกกฎหมาย “ห้ามการฝังศพ” เด็ดขาด ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ประโยชน์ทางการเมือง

ดราม่าเกิดขึ้นในการประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของวุฒิสภา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 อุเมะมุระได้ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลเกี่ยวกับประเด็นการจัดการศพ เรียกร้องให้มีการห้ามการฝังศพทั่วประเทศ ตามหลักศาสนาอิสลาม อ้างเหตุผลด้านสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของญี่ปุ่น

ข้อขัดแย้งเรื่องการฝังศพในญี่ปุ่น โดยปกติแล้ว ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราการเผาศพสูงที่สุดในโลก (เกือบ 100%) แต่กฎหมายปัจจุบันไม่ได้ห้ามการฝังศพ เพียงแต่เทศบาลส่วนใหญ่มักไม่อนุญาตเนื่องจากปัญหาพื้นที่จำกัดและสุขอนามัย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเริ่มมีข้อเรียกร้องจากชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่น ที่ต้องใช้วิธีฝังศพเท่านั้น ให้มีการจัดสรรพื้นที่สุสานสำหรับฝังศพมากขึ้น

อุเมะมุระแสดงจุดยืนคัดค้านเรื่องนี้ ระบุว่าแทนที่จะขยายพื้นที่ฝังศพเพื่อเอาใจชาวต่างชาติ รัฐบาลควรเข้มงวดกฎระเบียบถึงขั้นห้ามฝังศพไปเลยเพื่อสุขอนามัยที่ดี

จุดที่สร้างความไม่พอใจให้สาธารณชน คือการที่อุเมะมุระได้หยิบยกประกาศของสำนักพระราชวังเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2013 มาอ้างอิง ประกาศดังกล่าวระบุถึง “พระราชประสงค์” ของสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินี (ในขณะนั้น) ที่ทรงมีพระราชดำริให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบพระราชพิธีพระบรมศพจากการฝังเป็นการเผา เพื่อลดขนาดพื้นที่สุสานหลวงและลดผลกระทบต่อวิถีชีวิตพสกนิกร

อุเมะมุระใช้ข้อมูลนี้กล่าวโจมตีรัฐบาลว่า “การขยายการฝังศพ เป็นแนวคิดที่สวนทางกับความรู้สึกของฝ่าบาทอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่หรือ”

เคนอิจิโร อุเอโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฯ ได้ตอบโต้ข้อเรียกร้องของอุเมะมุระว่า การตัดสินใจเรื่องกฎระเบียบเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และรัฐบาลกลางยังไม่มีแนวคิดที่จะห้ามการฝังศพในขณะนี้ ทำให้อุเมะมุระตำหนิรัฐมนตรีกลับว่ามีแนวคิดที่ “โลกสวย” (Peaceful) เกินไป

ภายหลังการอภิปราย กระแสในโลกออนไลน์ของญี่ปุ่นต่างแสดงความไม่พอใจต่อท่าทีของ สส. หญิงรายนี้ โดยมองว่าเป็นการ “โหนสถาบัน” หรือนำพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือในการโจมตีคู่แข่งทางการเมืองและสนับสนุนนโยบายของตนเอง ซึ่งถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในวัฒนธรรมการเมืองญี่ปุ่น

