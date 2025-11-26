ข่าว

ไขข้อข้องใจ ยามวิกฤต อิสลามกินหมูได้ไหม กรณีไหนบ้างที่อนุโลม เช็กคำตอบที่นี่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 10:25 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 10:25 น.
54
ไขข้อข้องใจ ยามวิกฤต อิสลามกินหมูได้ไหม กรณีไหนบ้างที่อนุโลม เช็กคำตอบที่นี่

เพจดังอธิบาย อิสลามกินหมูได้หรือไม่ ชี้ศาสนาอนุโลมให้กินได้ กรณีที่ตกอยู่ในอันตรายหรือภัยพิบัติ แต่ต้องกินเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาชีวิตเท่านั้น

จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ในหลายพื้นที่ยังคงวิกฤต ชาวบ้านต่างรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย แต่ในบางพื้นที่การเข้าช่วยเหลือยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากระดับน้ำที่ยังคงสูงท่วมมิดหลังคา ชาวบ้านหลายคนเริ่มขาดแคลนสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร

แอมมี่ กิตติยา บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “จุกที่อกมาก คนทำข้าวกล่องไปแต่พอรับถามว่าเป็นหมูหรือไก่ คนให้บอกเป็นหมู “เค้าบอกไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้ว” เป็นอิสลามกินหมูไม่ได้”

โพสต์ของ แอมมี่ กิตติยา
FB/ Amy Kitiya

ด้านเพจเฟซบุ๊ก ล่ามพระยา MuslimJourney ได้โพสต์อธิบายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของชาวมุสลิม เรื่องการห้ามรับประทานเนื้อหมู โดยเฉพาะในสถานการณ์ภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต โดยระบุว่า อิสลาม อนุญาตให้กินหมูได้ หากเกิดอันตรายจากความหิวโหย

อิสลามไม่อนุญาตให้กินหมู ยกเว้นในกรณีจำเป็นจริง ๆ กรณีที่อิสลามอนุญาตให้กินหมูได้ คือ เมื่อชีวิตกำลังตกอยู่ในอันตราย และไม่มีอาหารฮาลาลอย่างอื่นเหลือให้กินเลย เช่น หลงป่า หิวจนถึงขั้นชีวิตตกอยู่ในความเสี่ยง หรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วม อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ ไม่มีอาหารอื่นให้กินจริง ๆ

หากไม่กิน จะทำให้ตายหรือเจ็บหนักทันทีในสถานการณ์แบบนี้ อิสลามอนุญาตให้ “กินเท่าที่พอให้รอดชีวิตเท่านั้น” ไม่ใช่กินเพราะอยากกิน หรือกินจนเกินความจำเป็น

จากคัมภีร์อัลกุรอานได้บัญญัติไว้ว่า “อัลลอฮฺไม่ทรงให้ภาระแก่ผู้ใดเกินกำลังของเขา” (2:286) “พระองค์ประสงค์ความง่ายแก่พวกเจ้า ไม่ประสงค์ความลำบากแก่พวกเจ้า” (2:185) “ผู้ใดถูกบังคับโดยความจำเป็น ไม่ได้ตั้งใจจะฝ่าฝืน และไม่กินเกินจำเป็น ก็ไม่มีบาปแก่เขา” (อัลบะเกาะเราะฮ์ 2:173)

กรณีต่อไปนี้ “ไม่ถือว่าจำเป็น”

  • กินเพราะหิวแต่ยังมีอาหารอย่างอื่น
  • กินเพราะอยากลอง
  • กินเพราะสะดวกกว่า
  • กินเพราะอยู่กับเพื่อนแล้วเกรงใจ
  • กินเพราะอยากกินเฉย ๆ

ทั้งหมดนี้ ไม่ใช่ความจำเป็น และยังคงห้ามเหมือนเดิม การกินหมูอนุญาตเฉพาะยามชีวิตตกอยู่ในอันตราย และไม่มีอาหารฮะลาลเหลือเลย ทั้งหมดนี้เพื่อรักษาชีวิต ไม่ใช่เพื่อความอยากหรือความสะดวก และต้องกินแค่พอรอดเท่านั้น

โพสต์เฟซบุ๊ก &quot;ล่ามพระยา MuslimJourney&quot;
FB/ ล่ามพระยา MuslimJourney

อิสลามไม่ใช่ศาสนาที่บังคับจนมนุษย์ต้องลำบากหรือถึงขั้นเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพราะฉะนั้น ในยามวิกฤต เช่น น้ำท่วม ขาดแคลน ไม่สามารถเข้าถึงอาหารฮาลาลหรือความปลอดภัย อิสลามจึงมี ข้อยกเว้น เพื่อให้มนุษย์ รักษาชีวิตก่อน แม้สิ่งนั้นโดยปกติจะเป็นของต้องห้าม

ผู้รู้ให้ความเห็นตรงกันว่า “เมื่อชีวิตตกอยู่ในอันตราย ศาสนาอนุญาตให้ทำสิ่งต้องห้ามเท่าที่จำเป็น เพื่อปกป้องชีวิต”

คำกล่าวของอุลามาเกี่ยวกับการอนุญาตให้กินหมูเมื่อเกิด “ดะรูเราะฮ์” (ความจำเป็น)

1) อิบนุ ทัยมียะฮ์ (رحمه الله) “สิ่งที่หะรอมจะกลายเป็นฮะลาลเมื่อมีดะรูเราะฮ์ แต่ต้องกินเท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาชีวิต ไม่ใช่เพื่อความอร่อยหรือความอยาก”

2) อิบนุ ก็อียม (رحمه الله) “การอนุญาตให้กินของหะรอม มีเพียงเพื่อป้องกันความตาย หรืออันตรายร้ายแรงต่อร่างกายเท่านั้น” ท่านย้ำว่า ไม่ใช่ความชอบส่วนตัว ไม่ใช่เหตุผลทางสังคม

3) อิมาม อันนะวะวีย์ (رحمه الله) “จำเป็นต้องไม่มีสิ่งฮะลาลทดแทนเหลืออยู่เลย จึงจะอนุญาตให้บริโภคของต้องห้ามได้”

4) อิบนุ ฮะญัร อัล-เฮัยตะมีย์ (رحمه الله) “ถ้ายังมีอาหารฮะลาลอย่างอื่น แม้จะน้อย หรือต้องลำบาก ก็ไม่อนุญาตให้หันไปกินหมู”

5) กฎของอุศูลฟิกฮ์ (กฎใหญ่ของนักปราชญ์) (الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ) “ความจำเป็น ทำให้สิ่งต้องห้ามถูกอนุญาต”

บางคนคิดว่าสนับสนุนให้กินหมู ไม่ใช่ นะครับ เราพูดถึงในเคสที่ “จำเป็น” จริง ๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องของบริบทและสถานการณ์ บางคนยืดหยันที่จะอดทนไม่กินได้ก็ควรอดทน แต่อย่าลืมว่าสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ไม่ได้มีแต่วัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรงนะครับ

แต่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมีทั้งเด็ก คนแก่ คนพิการ และคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ถ้าเราที่สุขภาพแข็งแรงไม่ได้มีปัญหากับการอดอาหารหรือมีตัวเลือกอื่นให้ทานที่ไม่ใช่หมูได้ก็สมควรเลือกสิ่งนั้น

วงเล็บตัวใหญ่ ๆ ว่า ศาสนามีการผ่อนปรน มีข้อยกเว้น เรื่องกินสิ่งต้องห้ามก็มีข้อยกเว้น และย้ำอีกครั้งว่าตัวผมไม่ได้สนับสนุนให้ทำสิ่งที่ศาสนาห้าม เพระอย่างในกรณีนี้ ตัวผมที่รับอิสลามมา1ปี ถ้าจู่ ๆ มาให้กินหมูก็รู้สึกแปลก ๆ เหมือนกัน และหากไม่ถึงขั้นอันตรายก็กินไม่ได้ตามหลักวิชาการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม เผยต้องการสนับสนุนรถ-เรือ

25 วินาที ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ เปิดความลับ สายข่าววงใน เผย แอน จักรพงษ์ บินออกไทยตั้งแต่ 4 พ.ย. พร้อมเงินหลักพันล้าน ชี้ ณวัฒน์ เจ็บที่สุด บันเทิง

สายข่าวเผย แอน จักรพงษ์ บินออกไทยตั้งแต่ 4 พ.ย. พร้อมเงินหลักพันล้าน

10 นาที ที่แล้ว
ไขข้อข้องใจ ยามวิกฤต อิสลามกินหมูได้ไหม กรณีไหนบ้างที่อนุโลม เช็กคำตอบที่นี่ ข่าว

ไขข้อข้องใจ ยามวิกฤต อิสลามกินหมูได้ไหม กรณีไหนบ้างที่อนุโลม เช็กคำตอบที่นี่

12 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วันหยุดธนาคาร เดือนธันวาคม 2568 สาขาในห้างเปิดไหม? ก่อนหยุดยาว

17 นาที ที่แล้ว
ชำแหละ &quot;ศูนย์นายกฯ&quot; พังไม่เป็นท่า สทนช.-สสน. ไร้หัวเรือใหญ่รับมือวิกฤต ปล่อยหาดใหญ่จมบาดาลปี 2025 ข่าว

ชำแหละ “ระบบราชการ” พังไม่เป็นท่า สทนช.-สสน. ไร้หัวเรือใหญ่รับมือวิกฤต ปล่อยหาดใหญ่จมบาดาลปี 2025

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกเล็กหญิงญี่ปุ่น สุดท้ายยอมลาออก ถูกจับได้เข้าโรงแรมกับลูกน้องสิบครั้ง

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ชาดา” บอกไม่เคยเห็น รบ. ไหนได้รับคำชม หลัง “อนุทิน” ถูกสับบริหารน้ำท่วม

35 นาที ที่แล้ว
วิโรจน์ ผิดหวัง กมธ.กลับมติ &quot;คดีทุจริตทหาร&quot; ขึ้นศาลทหารตามเดิม - หวั่นคดีทำร้ายปชช. ชวดความยุติธรรม ข่าว

วิโรจน์ ผิดหวัง กมธ.กลับมติ “คดีทหารทุจริต” ขึ้นศาลทหารตามเดิม – หวั่นคดีทำร้ายปชช. ชวดความยุติธรรม

38 นาที ที่แล้ว
หดหู่ หมอติดค้างในคอนโด เห็นศพลอยน้ำ วอนรัฐทำงานจริงจัง 450 ชีวิตกำลังขาดอาหาร ข่าว

หดหู่ หมอติดในคอนโด เห็นศพลอยน้ำ วอนรัฐทำงานจริงจัง 450 ชีวิตกำลังขาดอาหาร

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นำคณะลงสงขลา ช่วยน้ำท่วม จัดเจ็ทสกีและขนของเต็มเครื่อง

57 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ยืนยัน ไม่ได้แนะนำ เจนี่ เข้าแจ้งความ เผยเจ้าตัวต้องการแบบนั้นอยู่แล้ว ข่าวดารา

หนุ่ม กรรชัย ยัน ไม่ได้แนะนำ เจนี่ แจ้งความ เผยเจ้าตัวต้องการแบบนั้นอยู่แล้ว

58 นาที ที่แล้ว
เจ้าของเรือฉวยโอกาส ข่าว

ซ้ำเติมวิกฤตน้ำท่วม แฉ “เจ้าของเรือ” ฉวยโอกาสเรียก 5 หมื่น ต่อ 1 เคส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กู้ภัยเผยถูกยิงปืนใส่ระหว่างขับเรือผ่านหน้าโรงเรียนบ้านเกาะหมี ข่าว

เปิดใจกู้ภัยถูกยิงไล่หลัง ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ขอทุกคนใจเย็น เร่งช่วยเคสหนักก่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สส.ลิซ่า&quot; นำร่อง ใช้แพลตฟอร์มกลาง ช่วยคนได้นับร้อย จวกรัฐบาล ทำงานแบบงมเข็ม ข่าว

“สส.ลิซ่า” พิสูจน์ให้เห็น ใช้แพลตฟอร์มกลาง ช่วยชีวิตคนได้นับร้อย ไม่ต้องงมหา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลนิวซีแลนด์ สั่งจำคุกตลอดชีวิต แม่ใจเหี้ยม ฆ่าลูกสองคนยัดกระเป๋า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนหาดใหญ่สุดอัดอั้น น้ำท่วม &#039;ราบพณาสูญ&#039; จวกระบบเตือนภัยล้มเหลว คนหนีไม่ทัน ข่าว

คนหาดใหญ่สุดอัดอั้น น้ำท่วม ‘ราบพณาสูญ’ จวกระบบเตือนภัยล้มเหลว คนหนีไม่ทัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลหาดใหญ่ โต้กระแสข่าวผู้ป่วยตาย 100 ศพ หลังน้ำท่วมถูกตัดไฟ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตญี่ปุ่น แสดงความเสียใจ น้ำท่วมหาดใหญ่ พร้อมยืนเคียงข้างช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ททท.” เล็งผลิตสารคดี บันทึกเส้นทาง “ทีมหมอนทองวิทยาลัย” ดันท่องเที่ยว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยระทึก ถูกผู้ประสบภัยน้ำท่วมยิงไล่หลังสามนัด โมโหช่วยล่าช้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยโพสต์คลิปเศร้า เจ็บใจมาช้าไป ยายเกาะไม่ไหว จมน้ำเสียชีวิตแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง จี้ สาธารณสุขฯ ยอมรับความจริง รพ.หาดใหญ่ ขาดอาหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 26 11 68 ดูดวง

งานเข้า! 4 ราศี ดวงเจ้านายเพ่งเล็ง ทำดีเสมอตัว ทำพลาดโดนขยี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับหนุ่มแต่งหญิง ปลอมเป็นแม่ตัวเอง เอาเงินบำนาญ ซ่อนศพไว้ในบ้านนาน 3 ปีจนแห้ง ข่าวต่างประเทศ

จับหนุ่มแต่งหญิง ปลอมเป็นแม่ตัวเอง เอาเงินบำนาญ ซ่อนศพไว้ในบ้านนาน 3 ปีจนแห้ง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงจ่อคุก 18 เดือน ลวนลามหนุ่ม 18 ในซาวน่า อ้างเข้าใจผิดคิดว่า ‘มีใจ’

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 10:25 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 10:25 น.
54
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เท้ง ณัฐพงษ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม เผยต้องการสนับสนุนรถ-เรือ

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
พุทธ อภิวรรณ เปิดความลับ สายข่าววงใน เผย แอน จักรพงษ์ บินออกไทยตั้งแต่ 4 พ.ย. พร้อมเงินหลักพันล้าน ชี้ ณวัฒน์ เจ็บที่สุด

สายข่าวเผย แอน จักรพงษ์ บินออกไทยตั้งแต่ 4 พ.ย. พร้อมเงินหลักพันล้าน

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568

วันหยุดธนาคาร เดือนธันวาคม 2568 สาขาในห้างเปิดไหม? ก่อนหยุดยาว

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568

นายกเล็กหญิงญี่ปุ่น สุดท้ายยอมลาออก ถูกจับได้เข้าโรงแรมกับลูกน้องสิบครั้ง

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
Back to top button