ไขข้อข้องใจ ยามวิกฤต อิสลามกินหมูได้ไหม กรณีไหนบ้างที่อนุโลม เช็กคำตอบที่นี่
เพจดังอธิบาย อิสลามกินหมูได้หรือไม่ ชี้ศาสนาอนุโลมให้กินได้ กรณีที่ตกอยู่ในอันตรายหรือภัยพิบัติ แต่ต้องกินเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาชีวิตเท่านั้น
จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ในหลายพื้นที่ยังคงวิกฤต ชาวบ้านต่างรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย แต่ในบางพื้นที่การเข้าช่วยเหลือยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากระดับน้ำที่ยังคงสูงท่วมมิดหลังคา ชาวบ้านหลายคนเริ่มขาดแคลนสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร
แอมมี่ กิตติยา บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “จุกที่อกมาก คนทำข้าวกล่องไปแต่พอรับถามว่าเป็นหมูหรือไก่ คนให้บอกเป็นหมู “เค้าบอกไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้ว” เป็นอิสลามกินหมูไม่ได้”
ด้านเพจเฟซบุ๊ก ล่ามพระยา MuslimJourney ได้โพสต์อธิบายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของชาวมุสลิม เรื่องการห้ามรับประทานเนื้อหมู โดยเฉพาะในสถานการณ์ภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต โดยระบุว่า อิสลาม อนุญาตให้กินหมูได้ หากเกิดอันตรายจากความหิวโหย
อิสลามไม่อนุญาตให้กินหมู ยกเว้นในกรณีจำเป็นจริง ๆ กรณีที่อิสลามอนุญาตให้กินหมูได้ คือ เมื่อชีวิตกำลังตกอยู่ในอันตราย และไม่มีอาหารฮาลาลอย่างอื่นเหลือให้กินเลย เช่น หลงป่า หิวจนถึงขั้นชีวิตตกอยู่ในความเสี่ยง หรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วม อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ ไม่มีอาหารอื่นให้กินจริง ๆ
หากไม่กิน จะทำให้ตายหรือเจ็บหนักทันทีในสถานการณ์แบบนี้ อิสลามอนุญาตให้ “กินเท่าที่พอให้รอดชีวิตเท่านั้น” ไม่ใช่กินเพราะอยากกิน หรือกินจนเกินความจำเป็น
จากคัมภีร์อัลกุรอานได้บัญญัติไว้ว่า “อัลลอฮฺไม่ทรงให้ภาระแก่ผู้ใดเกินกำลังของเขา” (2:286) “พระองค์ประสงค์ความง่ายแก่พวกเจ้า ไม่ประสงค์ความลำบากแก่พวกเจ้า” (2:185) “ผู้ใดถูกบังคับโดยความจำเป็น ไม่ได้ตั้งใจจะฝ่าฝืน และไม่กินเกินจำเป็น ก็ไม่มีบาปแก่เขา” (อัลบะเกาะเราะฮ์ 2:173)
กรณีต่อไปนี้ “ไม่ถือว่าจำเป็น”
- กินเพราะหิวแต่ยังมีอาหารอย่างอื่น
- กินเพราะอยากลอง
- กินเพราะสะดวกกว่า
- กินเพราะอยู่กับเพื่อนแล้วเกรงใจ
- กินเพราะอยากกินเฉย ๆ
ทั้งหมดนี้ ไม่ใช่ความจำเป็น และยังคงห้ามเหมือนเดิม การกินหมูอนุญาตเฉพาะยามชีวิตตกอยู่ในอันตราย และไม่มีอาหารฮะลาลเหลือเลย ทั้งหมดนี้เพื่อรักษาชีวิต ไม่ใช่เพื่อความอยากหรือความสะดวก และต้องกินแค่พอรอดเท่านั้น
อิสลามไม่ใช่ศาสนาที่บังคับจนมนุษย์ต้องลำบากหรือถึงขั้นเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพราะฉะนั้น ในยามวิกฤต เช่น น้ำท่วม ขาดแคลน ไม่สามารถเข้าถึงอาหารฮาลาลหรือความปลอดภัย อิสลามจึงมี ข้อยกเว้น เพื่อให้มนุษย์ รักษาชีวิตก่อน แม้สิ่งนั้นโดยปกติจะเป็นของต้องห้าม
ผู้รู้ให้ความเห็นตรงกันว่า “เมื่อชีวิตตกอยู่ในอันตราย ศาสนาอนุญาตให้ทำสิ่งต้องห้ามเท่าที่จำเป็น เพื่อปกป้องชีวิต”
คำกล่าวของอุลามาเกี่ยวกับการอนุญาตให้กินหมูเมื่อเกิด “ดะรูเราะฮ์” (ความจำเป็น)
1) อิบนุ ทัยมียะฮ์ (رحمه الله) “สิ่งที่หะรอมจะกลายเป็นฮะลาลเมื่อมีดะรูเราะฮ์ แต่ต้องกินเท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาชีวิต ไม่ใช่เพื่อความอร่อยหรือความอยาก”
2) อิบนุ ก็อียม (رحمه الله) “การอนุญาตให้กินของหะรอม มีเพียงเพื่อป้องกันความตาย หรืออันตรายร้ายแรงต่อร่างกายเท่านั้น” ท่านย้ำว่า ไม่ใช่ความชอบส่วนตัว ไม่ใช่เหตุผลทางสังคม
3) อิมาม อันนะวะวีย์ (رحمه الله) “จำเป็นต้องไม่มีสิ่งฮะลาลทดแทนเหลืออยู่เลย จึงจะอนุญาตให้บริโภคของต้องห้ามได้”
4) อิบนุ ฮะญัร อัล-เฮัยตะมีย์ (رحمه الله) “ถ้ายังมีอาหารฮะลาลอย่างอื่น แม้จะน้อย หรือต้องลำบาก ก็ไม่อนุญาตให้หันไปกินหมู”
5) กฎของอุศูลฟิกฮ์ (กฎใหญ่ของนักปราชญ์) (الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ) “ความจำเป็น ทำให้สิ่งต้องห้ามถูกอนุญาต”
บางคนคิดว่าสนับสนุนให้กินหมู ไม่ใช่ นะครับ เราพูดถึงในเคสที่ “จำเป็น” จริง ๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องของบริบทและสถานการณ์ บางคนยืดหยันที่จะอดทนไม่กินได้ก็ควรอดทน แต่อย่าลืมว่าสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ไม่ได้มีแต่วัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรงนะครับ
แต่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมีทั้งเด็ก คนแก่ คนพิการ และคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ถ้าเราที่สุขภาพแข็งแรงไม่ได้มีปัญหากับการอดอาหารหรือมีตัวเลือกอื่นให้ทานที่ไม่ใช่หมูได้ก็สมควรเลือกสิ่งนั้น
วงเล็บตัวใหญ่ ๆ ว่า ศาสนามีการผ่อนปรน มีข้อยกเว้น เรื่องกินสิ่งต้องห้ามก็มีข้อยกเว้น และย้ำอีกครั้งว่าตัวผมไม่ได้สนับสนุนให้ทำสิ่งที่ศาสนาห้าม เพระอย่างในกรณีนี้ ตัวผมที่รับอิสลามมา1ปี ถ้าจู่ ๆ มาให้กินหมูก็รู้สึกแปลก ๆ เหมือนกัน และหากไม่ถึงขั้นอันตรายก็กินไม่ได้ตามหลักวิชาการ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ชาดา” บอกไม่เคยเห็น รบ. ไหนได้รับคำชม หลัง “อนุทิน” ถูกสับบริหารน้ำท่วม
- เปิดใจกู้ภัยถูกยิงไล่หลัง ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ขอทุกคนใจเย็น เร่งช่วยเคสหนักก่อน
- สถานทูตญี่ปุ่น แสดงความเสียใจ น้ำท่วมหาดใหญ่ พร้อมยืนเคียงข้างช่วยเหลือ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: