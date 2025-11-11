ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ระเบิดพลีชีพหน้าศาล ในกรุงอิสลามาบัด สังเวย 12 ศพ บาดเจ็บ 20 คน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 17:18 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 17:18 น.
มือระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีหน้าศาลในกรุงอิสลามาบัด ปากีสถาน สังเวย 12 ศพ บาดเจ็บ 20 คน เจ้าหน้าที่ชี้เป้ากลุ่มตอลิบานปากีสถาน

เจ้าหน้าที่ความมั่นคงยืนยันว่า มีผู้เสียชีวิต 12 ราย และบาดเจ็บ 20 ราย จากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณด้านนอกศาลแห่งหนึ่งในกรุงอิสลามาบัดวันนี้ (วันอังคาร)

เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า เหตุระเบิดเกิดขึ้นบริเวณด้านนอกศาลแขวงในเขต G-11 ของกรุงอิสลามาบัด โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่ยืนอยู่ใกล้เคียงในขณะที่เกิดเหตุ

จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตี แต่เจ้าหน้าที่ระบุว่า การก่อเหตุครั้งนี้น่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มตอลิบานปากีสถาน หรือ เตหะรีก-อี-ตอลิบาน ปากีสถาน (Tehreek-e-Taliban Pakistan – TTP) ซึ่งกองทัพปากีสถานมักกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มที่ “อินเดียให้การสนับสนุน” และเป็น “พวกก่อความไม่สงบ”

“ศพของผู้เสียชีวิต 12 รายจากเหตุระเบิด ถูกนำส่งไปที่โรงพยาบาล Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS)” เจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่ไม่ประสงค์ออกนาม กล่าว “ผู้บาดเจ็บ 20 ราย ถูกนำส่งไปยังห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล PIMS แล้ว”

เจ้าหน้าที่ระบุว่า มีผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีก “พบศีรษะของมือระเบิดฆ่าตัวตายตกอยู่บนถนน” เจ้าหน้าที่คนเดิมกล่าวเพิ่มเติม

ก่อนหน้านี้ในวันอังคาร กองกำลังความมั่นคงของปากีสถานรายงานว่า พวกเขาสามารถขัดขวางความพยายามของกลุ่มติดอาวุธ ที่พยายามจับตัวนักเรียนนายร้อยเป็นตัวประกัน ในวิทยาลัยที่ดำเนินการโดยกองทัพ

เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงกลางคืน เมื่อมือระเบิดฆ่าตัวตายที่ใช้รถยนต์เป็นพาหนะ และนักรบตอลิบานปากีสถานอีก 5 คน พุ่งเป้าโจมตีวิทยาลัยทหารในเมืองวานา จังหวัดไคเบอร์ปัคตูนควา (KP) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ

การโจมตีเริ่มขึ้นเมื่อเย็นวันจันทร์ เมื่อมือระเบิดพยายามบุกโจมตีวิทยาลัยนายร้อยในเมืองวานา ซึ่งเป็นเมืองในจังหวัดไคเบอร์ปัคตูนควา ใกล้กับชายแดนอัฟกานิสถาน พื้นที่นี้เคยเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มตอลิบานปากีสถาน, อัลกออิดะห์ และกลุ่มติดอาวุธต่างชาติอื่น ๆ มาจนถึงช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

อาลัมกีร์ มาห์ซุด ผู้บัญชาการตำรวจท้องถิ่น กล่าวว่า ทหารได้วิสามัญฆาตกรรมกลุ่มติดอาวุธไป 2 รายอย่างรวดเร็ว ขณะที่อีก 3 รายสามารถบุกเข้าไปในอาคาร ก่อนถูกต้อนให้จนมุมในอาคารฝ่ายบริหาร หน่วยคอมมานโดของกองทัพอยู่ในกลุ่มที่เข้าปฏิบัติการกวาดล้าง โดยมีการยิงปะทะกันเป็นระยะต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคาร

อาคารฝ่ายบริหารที่เกิดเหตุปะทะนั้น ตั้งอยู่ห่างจากอาคารที่พักของนักเรียนนายร้อยและเจ้าหน้าที่อีกหลายร้อยคน

ด้านกลุ่มตอลิบานปากีสถาน (TTP) ได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการโจมตีวิทยาลัยทหารครั้งนี้ กลุ่ม TTP มีความฮึกเหิมมากขึ้นนับตั้งแต่กลุ่มตอลิบานอัฟกานิสถานยึดอำนาจในกรุงคาบูลเมื่อปี 2021 และเชื่อว่าผู้นำและนักรบของกลุ่ม TTP จำนวนมากได้ลี้ภัยเข้าไปหลบซ่อนในอัฟกานิสถาน

