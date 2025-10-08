ข่าวต่างประเทศ

ไขกฎ ศาสนาคริสต์-อิสลาม ห้ามใส่ถุงยางอนามัยจริงหรือ?

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 23:45 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 18:37 น.
51
ไขกฎ ศาสนาคริสต์-อิสลาม ห้ามใส่ถุงยางอนามัยจริงหรือ?

เปิดคำสอน ศาสนาคริสต์ อิสลาม มุมมองเรื่องการคุมกำเนิดและเพศสัมพันธ์ที่หลายคนอาจเข้าใจผิด ห้ามสวมถุงยางอนามัยจริงหรือ

เรื่องการคุมกำเนิดกับการมีเพศสัมพันธ์ เป็นประเด็นที่หลายคู่รักให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะป้องกันท้องไม่พร้อม แถมยังป้องกันโรคติดต่อได้ แล้วยิ่งเมื่อมีความเชื่อทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง คำถามยอดนิยมที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้งคือ “ศาสนาคริสต์กับอิสลามห้ามใช้ถุงยางอนามัยจริงหรือไม่” ในแง่ของการคุมกำเนิดนะ

มุมมองของศาสนาคริสต์ ไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียว

ศาสนาคริสต์มีหลายนิกาย แต่ละนิกายมีมุมมองต่อการคุมกำเนิดแตกต่างกันไป สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ที่ชัดเจน

1. นิกายโรมันคาทอลิก ยึดมั่นในวิถีธรรมชาติ

คริสตจักรโรมันคาทอลิกมีจุดยืนที่ชัดเจน เข้มแข็งในเรื่องนี้ ไม่เห็นด้วยกับการคุมกำเนิดด้วยวิธีที่มนุษย์สร้างขึ้นทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกำเนิด หรือห่วงอนามัย

เหตุผลหลักมาจากสมณสาสน์ “Humanae Vitae” (ว่าด้วยชีวิตมนุษย์) ปี 1968 ซึ่งสอนว่าเพศสัมพันธ์ในชีวิตสมรสมีเป้าหมายสำคัญ 2 ประการที่แยกจากกันไม่ได้ คือ เพื่อความรักความผูกพันของสามีภรรยา กับ เพื่อการให้กำเนิดบุตร การใช้วิธีคุมกำเนิดใดๆ ถือเป็นการจงใจปิดกั้นโอกาสในการให้กำเนิด ซึ่งขัดต่อแผนการของพระเจ้า

อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ผู้เขียน อนุญาตให้คู่สมรสวางแผนครอบครัวด้วย “วิธีธรรมชาติ” เช่น การนับวันปลอดภัยช่วงตกไข่ของฝ่ายหญิง ซึ่งถือเป็นการทำงานร่วมกับระบบชีวภาพที่พระเจ้าสร้างขึ้น ไม่ใช่การแทรกแซง

2. นิกายโปรเตสแตนต์ เน้นความรับผิดชอบของครอบครัว

นิกายโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่มีมุมมองที่ยืดหยุ่นกว่ามาก ทั่วไปแล้วไม่ปฏิเสธการคุมกำเนิดด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงการใช้ถุงยางอนามัย

มุมมองของโปรเตสแตนต์มุ่งเน้นไปที่ “การเป็นพ่อแม่ผู้รับผิดชอบ” คู่สมรสสามารถตัดสินใจร่วมกันได้ว่าจะมีบุตรเมื่อใดและจำนวนเท่าใด โดยคำนึงถึงความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ และการเงิน การคุมกำเนิดจึงถูกมองเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนครอบครัวอย่างมีความรับผิดชอบต่อบุตรที่จะเกิดมา

ดังนั้น สำหรับชาวคริสต์โปรเตสแตนต์ การใช้ถุงยางอนามัยจึงไม่ใช่สิ่งต้องห้าม ตราบใดที่ยังอยู่ในขอบเขตของชีวิตสมรส ใช้ด้วยเจตนาที่ดี

ผู้ชายต้องรู้ หมอแนะ วิธีเลือกถุงยางอย่างถูกต้อง ขนาดสำคัญกว่าความบาง

มุมมองของศาสนาอิสลาม อนุญาต แต่มีเงื่อนไข

ศาสนาอิสลามมีมุมมองต่อการคุมกำเนิดที่แตกต่างจากศาสนาคริสต์ โดยหลักการแล้ว อิสลามอนุญาตให้คุมกำเนิดแบบชั่วคราวได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ

หลักฐานสำคัญมาจากแนวปฏิบัติในสมัยศาสดามูฮัมหมัดที่เรียกว่า “อัล-อัซล์” (Al-Azl) ซึ่งหมายถึงการหลั่งน้ำอสุจินอกช่องคลอดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ มีบันทึกว่าบรรดาสาวกได้ปฏิบัติวิธีนี้ และเมื่อท่านศาสดาทราบก็มิได้สั่งห้าม การนิ่งเฉยของท่านถูกตีความว่าเป็นการยอมรับโดยปริยาย

ในอีกเหตุการณ์ เมื่อถูกถามเรื่องอัซล์ ท่านตอบว่า “ไม่เป็นโทษอะไร หากพวกท่านจะไม่ทำ (หรือทำ)” พร้อมย้ำหลักกฎลิขิตว่า “ทุกชีวิตที่ถูกกำหนดให้เกิด ย่อมเกิด” (สะท้อนว่าอัซล์ไม่สามารถขัดเดชสวรรค์ได้) อยู่ในเศาะฮีฮ์มุสลิม

จากหลักการดังกล่าว นักวิชาการอิสลามส่วนใหญ่จึงเห็นตรงกันว่า การคุมกำเนิดด้วยวิธีชั่วคราวในยุคปัจจุบัน เช่น การใช้ถุงยางอนามัย หรือยาคุมกำเนิด สามารถทำได้ แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสามีและภรรยา หรือมีเหตุผลอันสมควร เช่น เพื่อเว้นระยะการมีบุตรให้เหมาะสม เพื่อรักษาสุขภาพของแม่ หรือด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจของครอบครัว, ไม่ใช่วิธีการคุมกำเนิดแบบถาวร การทำหมันโดยไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ที่ร้ายแรงเป็นสิ่งที่ไม่ส่งเสริม เพราะขัดต่อเป้าหมายหนึ่งของการแต่งงานคือการเพิ่มพูนประชาชาติ

ดังนั้น การใช้ถุงยางอนามัยในศาสนาอิสลามจึงไม่ใช่เรื่องต้องห้าม แต่เป็นสิ่งที่ทำได้หากคู่สมรสมีความเห็นตรงกันและมีเจตนาที่ดีในการวางแผนครอบครัว

สรุป ไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไป

ความเชื่อที่ว่าศาสนาคริสต์และอิสลามห้ามใช้ถุงยางอนามัยอย่างสิ้นเชิงนั้น ไม่ถูกต้องทั้งหมด ท้ายที่สุดแล้ว การตัดสินใจเรื่องการวางแผนครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน การทำความเข้าใจหลักคำสอนทางศาสนาอย่างถูกต้องจะช่วยให้คู่สมรสสามารถวางแผนชีวิตร่วมกันได้อย่างสบายใจและเป็นไปตามความเชื่อของตนเอง.

หมอเฉลยเอง ขนาดจู๋ผู้ชาย ใหญ่จริงไหม ดูจากอวัยวะส่วนนี้ ไม่ใช่เท้าหรือมือ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไขกฎ ศาสนาคริสต์-อิสลาม ห้ามใส่ถุงยางอนามัยจริงหรือ? ข่าวต่างประเทศ

ไขกฎ ศาสนาคริสต์-อิสลาม ห้ามใส่ถุงยางอนามัยจริงหรือ?

11 นาที ที่แล้ว
ประวัติ เอ็ด กีน ฆาตกรขุดสุสานที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ยุค 50s ถูกนำเรื่องราวมาสร้างเป็นซีรีส์ Monster ของ Netflix ข่าวต่างประเทศ

เอ็ด กีน ฆาตกรวิปลาส ถลกหนัง แม่คลั่งศาสนา สะพรึงอเมริกา สู่ซีรีส์ Monster

36 นาที ที่แล้ว
หญิงอินเดียวัย 57 ถูกจระเข้ขย้ำลากลงน้ำขณะซักผ้า ข่าวต่างประเทศ

สยอง! จระเข้ยักษ์ขย้ำหญิงดับ ถูกลากลงน้ำต่อหน้าต่อตา สลดร่างถูกกินบางส่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาร์คัส ฟาคานา วัย 19 ปี ต้องติดคุกที่ประเทศดูไบ เพราะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาวตัวเองที่อายุ 17 ปี ล่าสุดเพิ่งได้รับอภัยโทษได้ 3 เดือน มาจบชีวิตสลด ในรถ BMW หลังขับหนีตำรวจ แฉภาพลับกับแก๊งแร็ปดริลล์สุดโหด ข่าวต่างประเทศ

จำได้ไหม หนุ่มอังกฤษ 19 ติดคุกดูไบเพราะซั่มแฟนเด็ก ล่าสุดตายอนาถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวฟิลิปปินส์เตือนภัย ถูกชายแปลกหน้าใช้ AI ตัดต่อรูปตัวเองลงโซเชียล อ้างเป็นแฟนกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชีวิตปัจจุบัน จางจื่ออี๋ นางเอก จอมใจบ้านมีดบิน ในวัย 46 ปี บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน นางเอกจอมใจบ้านมีดบิน สวยไม่สร่างในวัย 46 ปี ดาวค้างฟ้าฮอลลีวูด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวทดลองดื่ม “มัทฉะ” แทนกาแฟ 1 สัปดาห์ เผยผลลัพธ์ที่ได้ดีเกินคาด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อยากซื้อรถ แต่ไม่มีเงินดาวน์ แนะนำสินเชื่อ KLeasing ผ่อนได้ยาว ดอกเบี้ยเริ่มต้นดี เศรษฐกิจ

อยากซื้อรถ แต่ไม่มีเงินดาวน์ แนะนำสินเชื่อ KLeasing ผ่อนได้ยาว ดอกเบี้ยเริ่มต้นดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ธุรกิจญี่ปุ่นอ่วม พิษปิดชายแดน ไทย-เขมร ต้นทุนขนส่งพุ่ง SME เสี่ยงถอนการลงทุน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยายจีนวัย 82 “กลืนกบเป็นๆ 8 ตัว” เชื่อช่วยรักษาอาการปวดหลัง สุดท้ายติดเชื้อ ปวดท้อง ถูกหามส่งรพ.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เครื่องบินกองทัพล้อไม่กาง ขวางรันเวย์สนามบินภูเก็ต คอหวยเห็นเลขเพียบ งวด 16 ต.ค. 68 เลขเด็ด

เลขเด็ด เครื่องบินกองทัพล้อไม่กาง ขวางรันเวย์สนามบินภูเก็ต คอหวยเห็นเลขเพียบ 16/10/68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สโมสรฮิเมจิ ประกาศสำคัญถึง บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร สมทบทีมช้ากว่ากำหนด ขอพักฟื้นอาการเจ็บไหล่ วอลเลย์บอล

สโมสรฮิเมจิ ประกาศสำคัญถึง บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร สมทบทีมช้ากว่ากำหนด ขอพักฟื้นอาการเจ็บไหล่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอนช่วยสวดภาวนา ตำนานนักร้องลูกทุ่งหญิง ป่วยจนต้องเลื่อนคอนเสิร์ต ต้นปีสามีเพิ่งเสีย บันเทิง

วอนช่วยสวดภาวนา ตำนานนักร้องลูกทุ่งหญิง ป่วยจนต้องเลื่อนคอนเสิร์ต ต้นปีสามีเพิ่งเสีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สาวหยิกแก้ม แจ็คสัน หวัง อ้างคุยแชต 3 ปี แฟนคลับไม่ทน หยิกคืนขณะรวบตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจสอบผลหวยลาววันนี้ 8 ตุลาคม 2568 ลุ้นสลากพัฒนา-เลข 6 ตัว หวยลาว

หวยลาววันนี้ 8 10 68 รวมครบเลข 6 ตัว-สลากพัฒนา ย้อนสถิติ 10 งวดล่าสุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด บั้งไฟพญานาค 2568 รวมยอดทั้ง 11 จุด คอหวยไม่พลาดเก็งซื้อลอตเตอรี่ เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด บั้งไฟพญานาค 2568 11 พื้นที่โดยรอบ จ.หนองคาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เกรียง กัลป์ตินันท์ จากนักการเมืองจากท้องถิ่นอุบลฯ ขึ้นชั้นแม่ทัพเลือกตั้งภาคอีสานของพรรคเพื่อไทย ก่อนเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลเศรษฐา ข่าวการเมือง

ประวัติ เกรียง กัลป์ตินันท์ จาก สส.อุบลฯ สู่แม่ทัพอีสานเพื่อไทย-รมช.มหาดไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ฟ้องไทย หมิ่นประมาทฮุนเซนใช้รูปเป็นเป้ายืงงานวัด ข่าว

กัมพูชา ซัด ไทยหมิ่นประมาท ปมเป้ายิงรูปฮุนเซน เดือด ดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นคน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เกรียง กัลป์ตินันท์” โผล่พบ “เนวิน” โรงแรมดัง ยันคุยธุระส่วนตัว ปัดลือซบภูมิใจไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปลัดคลัง ตอบให้แล้ว ไม่มีสมาร์ตโฟน ยังได้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” อยู่ไหม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์เศร้าหลังพระมหาอุเทนถูกขับออกจากวัดชนะสงคราม ข่าว

แพรรี่ เศร้าใจ ‘พระมหาอุเทน’ ถูกขับออกจากวัด ชี้ ทิฏฐิมานะสูงกว่ายอดตาล

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตร.ญี่ปุ่นจับเด็ก ม.1 เข้าสถานสงเคราะห์ หลังพบเล่นพนันออนไลน์ ผลาญเงินไปกว่า 700 ล้าน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง แจ้งข่าวผ่านโซเชียล หนึ่งใน “ช้างตระกูลแสน” สิ้นอายุขัยอย่างสงบ ชี้เป็นช้างทำงานรุ่นสุดท้ายสายเพชรบูรณ์ ข่าว

สิ้นแล้ว “พลายบุญแสน” ช้างมรดกของแผ่นดิน ล้มในวัย 61 ปี ตรงวันออกพรรษา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พระมหาอุเทน&quot; ประกาศ ถูกขับพ้น วัดชนะสงคราม แล้ว เซ่นดราม่า แพรรี่-อ.เบียร์ ข่าว

“พระมหาอุเทน” ประกาศ ถูกขับพ้น วัดชนะสงคราม แล้ว เซ่นดราม่า แพรรี่-อ.เบียร์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วุฒิสภากัมพูชา จี้ รัฐบาลไทย หามาตรการป้องกัน ปมเป้ายิงหน้าฮุนเซน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 23:45 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 18:37 น.
51
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชีวิตปัจจุบัน จางจื่ออี๋ นางเอก จอมใจบ้านมีดบิน ในวัย 46 ปี

ชีวิตปัจจุบัน นางเอกจอมใจบ้านมีดบิน สวยไม่สร่างในวัย 46 ปี ดาวค้างฟ้าฮอลลีวูด

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568

สาวทดลองดื่ม “มัทฉะ” แทนกาแฟ 1 สัปดาห์ เผยผลลัพธ์ที่ได้ดีเกินคาด

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
อยากซื้อรถ แต่ไม่มีเงินดาวน์ แนะนำสินเชื่อ KLeasing ผ่อนได้ยาว ดอกเบี้ยเริ่มต้นดี

อยากซื้อรถ แต่ไม่มีเงินดาวน์ แนะนำสินเชื่อ KLeasing ผ่อนได้ยาว ดอกเบี้ยเริ่มต้นดี

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568

ธุรกิจญี่ปุ่นอ่วม พิษปิดชายแดน ไทย-เขมร ต้นทุนขนส่งพุ่ง SME เสี่ยงถอนการลงทุน

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
Back to top button