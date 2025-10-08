ไขกฎ ศาสนาคริสต์-อิสลาม ห้ามใส่ถุงยางอนามัยจริงหรือ?
เรื่องการคุมกำเนิดกับการมีเพศสัมพันธ์ เป็นประเด็นที่หลายคู่รักให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะป้องกันท้องไม่พร้อม แถมยังป้องกันโรคติดต่อได้ แล้วยิ่งเมื่อมีความเชื่อทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง คำถามยอดนิยมที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้งคือ “ศาสนาคริสต์กับอิสลามห้ามใช้ถุงยางอนามัยจริงหรือไม่” ในแง่ของการคุมกำเนิดนะ
มุมมองของศาสนาคริสต์ ไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียว
ศาสนาคริสต์มีหลายนิกาย แต่ละนิกายมีมุมมองต่อการคุมกำเนิดแตกต่างกันไป สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ที่ชัดเจน
1. นิกายโรมันคาทอลิก ยึดมั่นในวิถีธรรมชาติ
คริสตจักรโรมันคาทอลิกมีจุดยืนที่ชัดเจน เข้มแข็งในเรื่องนี้ ไม่เห็นด้วยกับการคุมกำเนิดด้วยวิธีที่มนุษย์สร้างขึ้นทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกำเนิด หรือห่วงอนามัย
เหตุผลหลักมาจากสมณสาสน์ “Humanae Vitae” (ว่าด้วยชีวิตมนุษย์) ปี 1968 ซึ่งสอนว่าเพศสัมพันธ์ในชีวิตสมรสมีเป้าหมายสำคัญ 2 ประการที่แยกจากกันไม่ได้ คือ เพื่อความรักความผูกพันของสามีภรรยา กับ เพื่อการให้กำเนิดบุตร การใช้วิธีคุมกำเนิดใดๆ ถือเป็นการจงใจปิดกั้นโอกาสในการให้กำเนิด ซึ่งขัดต่อแผนการของพระเจ้า
อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ผู้เขียน อนุญาตให้คู่สมรสวางแผนครอบครัวด้วย “วิธีธรรมชาติ” เช่น การนับวันปลอดภัยช่วงตกไข่ของฝ่ายหญิง ซึ่งถือเป็นการทำงานร่วมกับระบบชีวภาพที่พระเจ้าสร้างขึ้น ไม่ใช่การแทรกแซง
2. นิกายโปรเตสแตนต์ เน้นความรับผิดชอบของครอบครัว
นิกายโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่มีมุมมองที่ยืดหยุ่นกว่ามาก ทั่วไปแล้วไม่ปฏิเสธการคุมกำเนิดด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงการใช้ถุงยางอนามัย
มุมมองของโปรเตสแตนต์มุ่งเน้นไปที่ “การเป็นพ่อแม่ผู้รับผิดชอบ” คู่สมรสสามารถตัดสินใจร่วมกันได้ว่าจะมีบุตรเมื่อใดและจำนวนเท่าใด โดยคำนึงถึงความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ และการเงิน การคุมกำเนิดจึงถูกมองเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนครอบครัวอย่างมีความรับผิดชอบต่อบุตรที่จะเกิดมา
ดังนั้น สำหรับชาวคริสต์โปรเตสแตนต์ การใช้ถุงยางอนามัยจึงไม่ใช่สิ่งต้องห้าม ตราบใดที่ยังอยู่ในขอบเขตของชีวิตสมรส ใช้ด้วยเจตนาที่ดี
มุมมองของศาสนาอิสลาม อนุญาต แต่มีเงื่อนไข
ศาสนาอิสลามมีมุมมองต่อการคุมกำเนิดที่แตกต่างจากศาสนาคริสต์ โดยหลักการแล้ว อิสลามอนุญาตให้คุมกำเนิดแบบชั่วคราวได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ
หลักฐานสำคัญมาจากแนวปฏิบัติในสมัยศาสดามูฮัมหมัดที่เรียกว่า “อัล-อัซล์” (Al-Azl) ซึ่งหมายถึงการหลั่งน้ำอสุจินอกช่องคลอดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ มีบันทึกว่าบรรดาสาวกได้ปฏิบัติวิธีนี้ และเมื่อท่านศาสดาทราบก็มิได้สั่งห้าม การนิ่งเฉยของท่านถูกตีความว่าเป็นการยอมรับโดยปริยาย
ในอีกเหตุการณ์ เมื่อถูกถามเรื่องอัซล์ ท่านตอบว่า “ไม่เป็นโทษอะไร หากพวกท่านจะไม่ทำ (หรือทำ)” พร้อมย้ำหลักกฎลิขิตว่า “ทุกชีวิตที่ถูกกำหนดให้เกิด ย่อมเกิด” (สะท้อนว่าอัซล์ไม่สามารถขัดเดชสวรรค์ได้) อยู่ในเศาะฮีฮ์มุสลิม
จากหลักการดังกล่าว นักวิชาการอิสลามส่วนใหญ่จึงเห็นตรงกันว่า การคุมกำเนิดด้วยวิธีชั่วคราวในยุคปัจจุบัน เช่น การใช้ถุงยางอนามัย หรือยาคุมกำเนิด สามารถทำได้ แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสามีและภรรยา หรือมีเหตุผลอันสมควร เช่น เพื่อเว้นระยะการมีบุตรให้เหมาะสม เพื่อรักษาสุขภาพของแม่ หรือด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจของครอบครัว, ไม่ใช่วิธีการคุมกำเนิดแบบถาวร การทำหมันโดยไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ที่ร้ายแรงเป็นสิ่งที่ไม่ส่งเสริม เพราะขัดต่อเป้าหมายหนึ่งของการแต่งงานคือการเพิ่มพูนประชาชาติ
ดังนั้น การใช้ถุงยางอนามัยในศาสนาอิสลามจึงไม่ใช่เรื่องต้องห้าม แต่เป็นสิ่งที่ทำได้หากคู่สมรสมีความเห็นตรงกันและมีเจตนาที่ดีในการวางแผนครอบครัว
สรุป ไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไป
ความเชื่อที่ว่าศาสนาคริสต์และอิสลามห้ามใช้ถุงยางอนามัยอย่างสิ้นเชิงนั้น ไม่ถูกต้องทั้งหมด ท้ายที่สุดแล้ว การตัดสินใจเรื่องการวางแผนครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน การทำความเข้าใจหลักคำสอนทางศาสนาอย่างถูกต้องจะช่วยให้คู่สมรสสามารถวางแผนชีวิตร่วมกันได้อย่างสบายใจและเป็นไปตามความเชื่อของตนเอง.
