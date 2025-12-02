5 ปีที่รอคอย! เพจดังเฮลั่น ถูกเลขท้าย 22 ชุดใหญ่ รับทรัพย์ก้อนโต สมใจกองเชียร์
สมหวังแล้ว! กับข้าวกับปลาโอ โพสต์โชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่ถูกเลขท้าย 2 ตัว ’22’ งวด 1 ธ.ค. 68 หลังเพิ่งไปขอพรหลวงพ่อวัดปากน้ำฯ แฟนคลับแห่ยินดีเลขในตำนาน
สิ้นสุดการรอคอย สำหรับแอดมินเพจทำอาหารชื่อดัง กับข้าวกับปลาโอ Plaocooking ที่ล่าสุดดวงเฮงรับทรัพย์ก้อนโตจากการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2568 หลังจากที่กองสลากประกาศผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ซึ่งออกหมายเลข 22 ทำเอาแฟนเพจต่างพากันเข้าไปแสดงความยินดีกันอย่างถล่มทลาย เพราะเป็นที่รู้กันดีในหมู่แฟนคลับว่าเจ้าตัวตามเลข 22 มานานหลายปี แต่ก็มักจะผิดหวังคลาดเคลื่อนไปมาอยู่ตลอด
ล่าสุด แอดมินเพจได้โพสต์ภาพสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดใหญ่ที่ถูกรางวัลเลขท้าย 22 พร้อมแคปชั่นสั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า “5 ปี ที่รอคอย”
วันก่อนหวยออก แอดมินเพจได้เดินทางไปทำบุญและขอพรที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ พร้อมโพสต์ภาพถือลอตเตอรี่ชุดใหญ่ในวัดปากน้ำภาษีเจริญ ระบุข้อความว่า “ธันวาแล้วนะหลวงพ่อ ขอลูกนะฮะงวดนี้” และ “พระสงฆ์มาสวดมนต์พร้อมกัน 22 รูป โดยไม่ได้นัดหมาย”
งานนี้ชาวเน็ตและผู้ติดตามเพจกับข้าวกับปลาโอต่างออกมาแสดงความยินดีกันยกใหญ่ เช่น “ธันวาใจดีกับพี่แล้วนะ”, “ถูกสักทีนะคะ คิดถึงพี่คนแรก55555”, “หวยออกปุ๊บนึกถึงคนแรก เฮงๆค่ะ” และ “ดีใจด้วยนะคะ เพจแรกที่นึกถึงเลย555”
อ่านข่าวมที่เกี่ยวข้อง
- พ่อบ้านใจกล้า ชายญี่ปุ่นถูกหวย 600 ล้าน แต่ไม่บอกเมีย แอบใช้เงินเสวยสุขคนเดียว
- สาวป.เอก คณิตศาสตร์สถิติ ไขความลับลอตเตอรี่ จนถูกหวยรางวัลใหญ่ 4 ครั้ง โกยเงิน 700 ล้านบาท
- นักคณิตศาสตร์ แจกสูตรคำนวณ ถูกหวย 14 ครั้ง โกยเงินร้อยล้าน ไม่ต้องพึ่งเลขเด็ด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: