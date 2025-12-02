ข่าวต่างประเทศ

โดนอีกหนึ่ง ซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่น ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตแบบไม่มีคนดู หลังถูกทางการจีนสั่งระงับล่วงหน้าแค่วันเดียว

เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 09:34 น.
65

พิษความตึงเครียดระหว่างจีน-ญี่ปุ่น เมื่อล่าสุด อายูมิ ฮามาซากิ ศิลปินแดนปลาดิบ ต้องขึ้นแสดงคอนเสิร์ตแบบไม่มีคนดู หลังถูกทางการจีนสั่งยกเลิกล่วงหน้าแค่ 1 วัน

อายูมิ ฮามาซากิ (Ayumi Hamasaki) นักร้อง J-pop ชื่อดัง ถูกสั่งยกเลิกคอนเสิร์ตที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ที่มีกำหนดจัดขึ้นในเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา (29 พฤศจิกายน) หลังได้รับคำขอให้ระงับการแสดงอย่างเป็นทางการ

ทางด้านผู้จัดคอนเสิร์ตได้โพสต์ประกาศบนโซเชียลมีเดียของจีนเมื่อบ่ายวันศุกร์ โดยระบุว่างานดังกล่าวถูกยกเลิกเนื่องจาก “เหตุสุดวิสัย”

อายูมิ ฮามาซากิ ได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียว่า “ในช่วงเช้า ทีมงานหลักถูกเรียกประชุมอย่างเร่งด่วน และเราได้รับคำขอให้ยกเลิกการแสดง” เธอกล่าวเสริมว่า เวทีที่ถูกสร้างขึ้นโดยทีมงานกว่า 200 ชีวิตจากญี่ปุ่นและจีนตลอดห้าวัน ก็ต้องถูกรื้อถอนในที่สุด

Credit : Instagram @a.you

อย่างไรก็ตาม อายูมิ ฮามาซากิ ตัดสินใจที่จะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบในศูนย์กีฬาเซี่ยงไฮ้ โอเรียนเต็ล สปอร์ต เซ็นเตอร์ แม้ว่าทั้งอัฒจันทร์กว่า 14,000 ที่นั่งจะว่างเปล่าก็ตาม โดยตัวเธอได้โพสต์แสดงความรู้สึกว่า “แม้จะมีเก้าอี้ว่างเปล่า 14,000 ตัว แต่ฉันกลับสัมผัสได้ถึงความรักมหาศาลจากแฟนคลับทั่วโลก นี่ถือเป็นหนึ่งในการแสดงที่น่าจดจำที่สุดสำหรับฉัน ฉันขอขอบคุณทีมงานชาวจีนและญี่ปุ่น สมาชิกวง และแดนเซอร์ทั้ง 200 คนจากก้นบึ้งของหัวใจ ที่ช่วยให้เวทีนี้เกิดขึ้นจริง”

Credit : Instagram @a.you
Credit : Instagram @a.you
Credit : Instagram @a.you

การยกเลิกคอนเสิร์ตครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและจีนที่กำลังปะทุขึ้นอย่างหนัก จากคำพูดของ นางทาคาอิจิ ซานาเอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ที่กล่าวเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนถึงความขัดแย้งสมมติในช่องแคบไต้หวัน

นางทาคาอิจิกล่าวต่อรัฐสภาญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนว่า การโจมตีไต้หวันของปักกิ่งอาจถือเป็น “สถานการณ์คุกคามการอยู่รอด” ของญี่ปุ่น ซึ่งอาจเปิดทางให้โตเกียวเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารเคียงข้างสหรัฐฯ ได้ ซึ่งเธอปฏิเสธที่จะถอนคำพูดดังกล่าว แม้ว่าปักกิ่งจะเรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ตั้งแต่ความขัดแย้งขยายวงกว้างขึ้น จีนได้แนะนำให้พลเมืองหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือศึกษาต่อในญี่ปุ่น ระงับการนำเข้าอาหารทะเลญี่ปุ่น และตัดการแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีรายงานการยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินญี่ปุ่นอีกหลายสิบราย

อายูมิ ฮามาซากิ ยืนยันในโพสต์ของเธอว่า “ฉันไม่มีเจตนาที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ฉันไม่มีความรู้” โดยก่อนหน้านี้เธอเพิ่งเสร็จสิ้นการแสดงที่ปักกิ่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน และมีกำหนดการแสดงที่มาเก๊าในเดือนมกราคม

อ้างอิง : www.scmp.com

 

Photo of Bas Basเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 09:34 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 09:34 น.
65
