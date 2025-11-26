บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2568 เงินเข้าวันไหน? ส่องไทม์ไลน์ คนละครึ่งพลัส เฟส 2

เช็กวันโอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2568 ใช้ซื้อสินค้า-เดินทาง-ก๊าซหุงต้ม อัปเดตล่าสุด คนละครึ่งพลัส เฟส 2 ลงทะเบียนวันไหน?
พี่น้องประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ถึงเวลาของการอัปเดตสิทธิประโยชน์สำคัญที่รัฐบาลได้มอบให้ในช่วงปลายปีนี้ โดยเฉพาะการโอนเงินช่วยเหลือพิเศษที่จะเข้ามาสมทบกับวงเงินเดิม เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจ เงินช่วยเหลือจะถูกโอนเข้าบัญชีทุกวันที่หนึ่งของเดือน ในเดือนนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568
แม้ผู้ถือบัตรคนจนจะไม่ได้รับสิทธิร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสโดยตรง แต่รัฐบาลได้จัดสรรเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้จำนวน 1,700 บาท เพื่มในวงเงินที่ได้รับ 300 บาท/คน/เดือน มีกำหนดการแบ่งจ่าย 2 รอบ ได้แก่ เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา จำนวน 850 บาท และ เดือนธันวาคมที่จะถึงนี้อีก 850 บาท
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐะได้รับวงเงินช่วยเหลือ ประจำเดือนธันวาคม 2568
- วงเงินซื้อสินค้า : 1,150 บาท/คน/เดือน โดยวงเงินสิทธิเหล่านี้ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ หรือ ไม่สะสมในเดือนถัดไป ต้องใช้จ่ายภายในเดือนธันวาคมนี้เท่านั้น
- วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม : 80 บาท/คน/3 เดือน (สำหรับรอบเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2568)
- วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ : 750 บาท/คน/เดือน ใช้ได้กับ บขส., รถไฟ, ขสมก., รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
สำหรับโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มีจำนวนสิทธิ์ที่ว่างจากคนละครึ่งพลัสเฟสแรกจำนวน 239,731 ราย โดยเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนธันวาคมนี้ หากได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 2 สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป แต่จะได้จำนวนเงินเท่าไหร่นั้นต้องรอความชัดเจนจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ต้องรอผลจากการพิจารณาของรัฐบาลอีกครั้ง หากมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบ
