ดอร์ทมุนด์ ประกาศตั้ง “คาร์สเทน คราเมอร์” นั่งแท่นซีอีโอใหม่แทน ฮันส์-โยอาคิม วัทซ์เคอ
ดอร์ทมุนด์, 26 พฤศจิกายน 2568 – หลังจาก ฮันส์-โยอาคิม วัทซ์เคอ (66) ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งซีอีโอของโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ คณะกรรมการบริหารได้มีมติเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบในทีมผู้บริหารในอนาคต โดย คาร์สเทน คราเมอร์ (56) จะเข้าดำรงตำแหน่ง ซีอีโอคนใหม่ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านกลยุทธ์ในอนาคต การสื่อสาร การตลาด ฝ่ายขาย ดิจิทัล และการขยายสู่ต่างประเทศ
โธมัส เทรส (59) ในหน่วยธุรกิจการเงิน องค์กร กฎหมาย และนักลงทุน รวมถึงของ ลาร์ส ริกเกน (49) ในหน่วยธุรกิจด้านกีฬายังคงดำแหน่งเดิม
คณะกรรมการบริหารยังได้แต่งตั้ง สเวนยา ชเลนเกอร์ (42) ดำรงตำแหน่ง Chief People Officer ซึ่งจะทำให้เธอต้องลงจากตำแหน่งประธานสภาพนักงาน แต่เธอจะยังคงเป็นผู้นำฝ่ายฟุตบอลหญิงและฟุตบอลเยาวชนหญิงของสโมสร BVB
คาร์สเทน คราเมอร์ ผู้มีบทบาทสำคัญกับโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์มากว่า 15 ปีในตำแหน่งผู้นำระดับสูง กล่าวถึงการเป็นโฆษกผู้บริหารว่า “ผมรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของ BVB ในบทบาทที่เป็นสาธารณะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผมมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับทีมที่ทะเยอทะยานและมีแรงจูงใจ เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสของสโมสรสีดำ-เหลือง”
เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของกลยุทธ์การขยายสู่ต่างประเทศของ BVB เขาได้กล่าวว่า “เอเชียคือบ้านของแฟนบอลที่มีความหลงใหลมากที่สุด และของพันธมิตรที่มั่นคงที่สุดของเรา ในทศวรรษที่ผ่านมา เราได้สร้างรากฐานที่สำคัญผ่านความร่วมมือระยะยาว โรงเรียนฟุตบอล โปรแกรม CSR และการทำงานของเราในเอเชีย โดยมีสำนักงานสองแห่งในสิงคโปร์และเซี่ยงไฮ้ การเยือนอย่างสม่ำเสมอของทีมชุดใหญ่ ตำนานของเรา และผู้บริหารระดับสูงของเรา เป็นการย้ำให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้อย่างจริงจัง และเราต้องการเชื่อมโยงกับแฟนบอลและพันธมิตรอย่างใกล้ชิด เราจะยังคงขยายกิจกรรมต่างๆ กระชับความร่วมมือ และมีส่วนร่วมกับแฟนบอลในเอเชียมากยิ่งขึ้น ภูมิภาคนี้ไม่ใช่เพียงองค์ประกอบเสริม แต่คือเสาหลักสำคัญของอนาคตในระดับนานาชาติของโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์”
สเวนยา ชเลนเกอร์ กล่าวว่า “โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ไม่ใช่แค่สโมสร แต่ยังเป็นนายจ้างที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย ผมทำงานที่ BVB เกือบ 20 ปี และในตำแหน่งประธานสภาพนักงาน สิ่งสำคัญสำหรับผมคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีบนพื้นฐานของความไว้วางใจระหว่างบริษัทกับพนักงาน ซึ่งนี่จะยังคงเป็นเป้าหมายของผมในฐานะสมาชิกทีมผู้บริหาร และเราทุกคนยังมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาฟุตบอลหญิงของสโมสรให้เติบโตและประสบความสำเร็จ”
ฮันส์-โยอาคิม วัทซ์เคอ, ประธาน BVB กล่าวว่า “สเวนยา ชเลนเกอร์ และคาร์สเทน คราเมอร์ได้รับความไว้วางใจจากเราผ่านผลงานที่โดดเด่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โธมัส เทรส และลาร์ส ริกเกน ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเราอย่างต่อเนื่อง ผมมั่นใจว่าทีมผู้บริหารชุดใหม่นี้จะสร้างรากฐานสำหรับอนาคตที่ประสบความสำเร็จของโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์”
