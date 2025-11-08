ข่าว

กรมบัญชีกลาง เตือนระวัง มิจฉาชีพ แอบอ้างใช้สิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แนะวิธีแก้ไข

เผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 15:39 น.
59
กรมบัญชีกลาง เตือนระวัง มิจฉาชีพ แอบอ้างใช้สิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แนะวิธีแก้ไข

กรมบัญชีกลาง เตือนภัยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ระวังมิจฉาชีพรถเร่หลอกแลกของเพื่อถ่ายรูปบัตรและเอาพินโค้ด แอบอ้างใช้สิทธิ์-ดูดเงินข้ามจังหวัด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง ได้ออกประกาศเตือนภัยประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ให้ระวังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างใช้สิทธิ ทั้งยังแนะนำวิธีแก้ไข ระบุว่า

นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหลายรายไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการได้ เนื่องจากถูกแอบอ้างนำสิทธิไปใช้ที่ร้านค้าข้ามพื้นที่ (ต่างจังหวัด) ซึ่งผู้มีสิทธิไม่ได้เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าว

จากการตรวจสอบพบว่า เกิดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตระเวนขายสินค้าด้วยรถเร่ในพื้นที่ต่าง ๆ และใช้แอปพลิเคชันถุงเงินในการรับชำระวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า และส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม โดยหลอกให้ผู้มีสิทธิไปซื้อของราคาถูกหรือแลกของ เช่น ไข่ น้ำมันพืช เป็นต้น โดยวิธีการของมิจฉาชีพที่เป็นร้านค้าดังกล่าว จะทำการถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสคู่บัตร (PIN Code) 6 หลัก ที่ผู้มีสิทธิใช้

จากนั้นจะทำการส่งต่อข้อมูลผู้มีสิทธิให้กับร้านค้าอื่น ทั้งร้านธงฟ้าและร้านค้าก๊าซหุงต้ม แล้วทำการตัดวงเงินสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิในเดือนถัดไป ทำให้ผู้มีสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ และเมื่อผู้มีสิทธิโทรไปตรวจสอบกับ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-109-2345 พบว่าสิทธิของท่านถูกนำไปใช้กับร้านค้าที่อยู่ข้ามพื้นที่ในต่างจังหวัดแล้ว ทั้งที่ไม่เคยเดินทางไปยังจังหวัดนั้น ๆ

ดังนั้น ขอให้ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโปรดระมัดระวัง ไม่ควรให้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบอก PIN Code 6 หลัก กับร้านค้าหรือรถเร่ ที่ไม่น่าเชื่อถือโดดเด็ดขาด

กรมบัญชีกลางได้ขอความร่วมมือกรมการค้าภายในและกรมธุรกิจพลังงานในการประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ปฏิบัติเงื่อนไขตามประกาศของกรมการค้าภายในและกรมธุรกิจพลังงานโดยเคร่งครัดด้วยแล้ว จึงขอเตือนภัยผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ระมัดระวังการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกับรถเร่ดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้วงเงินซื้อสินค้าในแต่ละเดือนของผู้มีสิทธิสูญหาย

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิถูกแอบอ้างนำสิทธิไปใช้แล้ว ให้รีบเปลี่ยน PIN code 6 หลักทันที โดยสามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย กรณีที่จำ PIN code 6 หลักไม่ได้ ให้ติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย เพื่อทำการยืนยันตัวตนใหม่ พร้อมกำหนดรหัสใหม่

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถร้องเรียนพฤติกรรมของร้านธงฟ้าที่แอบอ้างนำสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้โดยที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้ใช้สิทธิได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน หมายเลขโทรศัพท์ 1569 หรือร้องเรียนพฤติกรรมของร้านก๊าซหุงต้มได้ที่กรมธุรกิจพลังงาน หมายเลขโทรศัพท์ 02-794-4307 และ 02-794-4111 โดยแจ้งชื่อและที่อยู่ของร้านค้าที่ถูกนำสิทธิไปใช้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02-270-6400 ในวันเวลาทำการ”

อ้างอิงจาก : FB กรมบัญชีกลาง

