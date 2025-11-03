การเงินเศรษฐกิจ

ใช้ได้แล้ว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้าน CJ MORE เช็กสาขาเข้าร่วม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 10:38 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 10:38 น.
ใช้ได้แล้ว สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้าน CJ MORE เช็กสาขาเข้าร่วม

CJ MORE ร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “มากกว่าซูเปอร์มาร์เก็ต” ของบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส (คาราบาวกรุ๊ป) ที่รวมร้านค้าและบริการที่หลากหลายไว้ในที่เดียว เข้าร่วมโครงการดีๆ กับรัฐบาล เปิดให้คนมี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หลายสิบล้านคนใช้จ่ายซื้อของได้ ตามสาขาดังนี้

CJ MORE สาขาที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรุงเทพมหานคร

  • ซอยกำนันแม้น
  • ตลาดมิตรมงคล 888
  • ท่าข้าม
  • เพชรเกษม 77
  • สะแกงาม
  • บางกระดี่ ซอย 5
  • บางบอน 5

จังหวัดชลบุรี

  • ตลาดภิลัยวัลย์
  • หนองคล้าใหม่
  • ห้วยใหญ่
  • ห้วยกะปิ 17
  • หัวกุญแจ
  • วัดตาลล้อม
  • หนองบอนแดง
  • พันเสด็จใน
  • โป่ง บางละมุง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

  • ตลาดโรงสี

จังหวัดกาญจนบุรี

  • ท่าเรือ
  • ทองผาภูมิ
  • สังขละ
  • ลาดหญ้า
  • หนองปรือ
  • ปากแพรก
  • ด่านมะขามเตี้ย
  • หนองฝ้าย
  • ไทรโยค
  • วังศาลา
  • หน้าเขื่อน
  • พนมทวน
  • ข้างประปา
  • บ่อพลาย
  • เลาขวัญ
  • ม่วงชุม
  • ท่าขนุน-ทองผาภูมิ
  • แยกวังสารภี
  • วัดพระแท่น
  • หวายเหนียว
  • ยางเกาะ
  • หนองขาว
  • มณีกาญจน์
  • รางหวาย
  • ช่องสะเดา
  • ห้วยกระเจา
  • บ้านเก่า
  • ตลาดแก่งเสี้ยน
  • หนองตากยา
  • ลูกแก

จังหวัดปทุมธานี

  • รังสิตคลอง 3
  • รังสิตคลอง 9
  • ซอยคุณพระ
  • เทพกุญชร 42
  • วัดโคก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • ปราณบุรี
  • ทับสะแก
  • สามร้อยยอด
  • เฉี่ยวโอชา
  • กุยบุรี
  • เกาะหลัก
  • เขาตะเกียบ
  • คลองวาฬ
  • ปากน้ำปราณ
  • วัดห้วยมงคล
  • หนองขอน
  • อ่าวน้อย
  • ห้วยยาง
  • บานสะพาน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • บางบาล
  • นิคมสหรัฐนคร
  • ตลาดจีพัฒนา-ผักไห่
  • สามแยกไผ่หนอง
  • ตลาดนครหลวง
  • บางไทร
  • ลุมพลี

จังหวัดเพชรบุรี

  • ชะอำ 1
  • ชะอำ 2
  • ท่ายาง 1
  • ท่ายาง 2
  • บ้านลาด
  • บ้านกุ่ม
  • บ้านแหลม 1
  • หน้าอำเภอ บ้านแหลม 2
  • โพไร่หวาน
  • หนองส้ม
  • บ้านหม้อ
  • แก่งกระจาน
  • เขื่อนเพชร
  • ท่าราบข้างเทคนิคเพชร
  • โพธิ์การ้อง
  • หนองหญ้าปล้อง
  • ท่าตะคร้อ
  • เขาลูกช้าง
  • หน้าราชภัฏเพชรบุรี

จังหวัดสมุทรปราการ

  • ในคลองบางปลากด สุขสวัสดิ์ 76
  • พระประแดงสุขสวัสดิ์ 78
  • วัดด่านสำโรง
  • บางปู 59

จังหวัดสมุทรสาคร

  • โกรกกราก 1
  • โกรกกราก 2
  • คลองคลุ
  • บ้านแพ้ว 2
  • เกตุม
  • สินสาคร
  • บางน้ำจืด
  • บางปลา
  • ท่าฉลอม 1
  • ท่าฉลอม 2
  • หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง
  • เยื้องวัดท่าฉลอม (วัดช่องลม)
  • คลองตัน
  • วัดกาหลง
  • ถ.สุชัย ท่าทราย
  • หน้าเคหะเอื้ออาทร
  • สวนส้ม
  • วัดตึก
  • ตลาดแคราย
  • หนองแขม
  • เพชรเกษม 91
  • กระทุ่มแบน
  • กระทุ่มแบน 2
  • ยกกระบัตร
  • อ้อมน้อย
  • วัดป้อม
  • บ้านบ่อ
  • ตลาดศรีบูรณาวาส
  • ท่าทราย

จังหวัดสมุทรสาคราม

  • บ้านปรก
  • บางนกแขวก
  • ท้ายหาด
  • ตลาดปลาแม่กลอง 1
  • หน้าวัดศรัทธาธรรม
  • แควอ้อม
  • ลาดใหญ่
  • วัดโคกเกตุ
  • ตลาดบางน้อย
  • แม่กลอง 2
  • ตลาดเทคนิค
  • อัมพวา

จังหวัดชัยนาท

  • หันคา
  • เนินขาม
  • สรรคบุรี

จังหวัดชุมพร

  • ท่าแซะ

จังหวัดนนทบุรี

  • ซอยวัดแก้วอินทร์
  • สวดผัก
  • เอื้ออาทรกันตนา
  • วัดแพรก 1
  • ซอยวัดลาดปลาดุก
  • บางศรีเมือง
  • ตลาดบางคูลัด
  • วัดไทรใหญ่
  • คลองถนน
  • หมู่บ้านรุ่งอรุณ (วัดแพรก 2)
  • ตลาดพระเงิน

จังหวัดนครปฐม

  • ห้วยพลู
  • ศาลายา
  • กำแพงแสน
  • เหนือวัง
  • วัดไร่ขิง
  • ประปานาสร้าง
  • ลาดปลาเค้า
  • ลำพยา
  • เทียนดัด 2
  • ดอนยายหอม
  • ทุ่งพระเมรุ
  • บางหลวง
  • บ่อพลับ
  • ซอยวัดไทร
  • ชุมชนจันทรคามพิทักษ์
  • สี่แยกวัดกลาง
  • สวนป่าน-สระกระเทียม
  • โพรงมะเดื่อ
  • สระพัฒนา
  • นราภิรมย์
  • วัดตาก้อง
  • โคกพระ
  • ตลาดจินดา
  • คลองใหม่
  • สวนตะไคร้
  • ถนนต้นสน
  • เทียนดัด
  • สิรินธร
  • พุทธมณฑลสาย 7
  • โรงเรียนนายร้อย สามพราน
  • ถนนเทศา
  • ดอนตูม
  • บางพระ นครปฐม
  • ซอยหมอศรี

จังหวัดระยอง

  • ปากคลอง (ระยอง)
  • บ้านเพ
  • มาบตาพุด
  • มะขามคู่
  • หน้าเฮ้าส์ซิ่ง IRPC
  • บ้านคลองกร่ำ

จังหวัดลพบุรี

  • บ้านเบิก
  • สระโบสถ์
  • พัฒนานิคม
  • ถนนใหญ่
  • โคกสำโรง

จังหวัดราชบุรี

  • ท่าวัด
  • จอมบึง
  • ดำเนินสะดวก 1
  • เจดีย์หัก
  • จอมบึง 2
  • เมืองทอง
  • เขาวัง
  • บางแพ
  • โพหัก
  • ชัฎป่าหวาย
  • เขางู
  • บ้านไร่ชาวเหนือ
  • วัดเพลง
  • ประสาทสิทธิ์
  • โป่งดุสิต
  • ห้วยชินสีห์
  • สวนผึ้ง
  • ด่านทับตะโก
  • ปากแรต
  • ตลาดน้ำดำเนิน 2
  • ดอนทราย
  • สี่แยกต้นสำโรง
  • บ้านฆ้อง
  • บ้านคา
  • ไผ่สามเกาะ
  • ตลาดโพธาราม
  • ปากท่อ 1 ใหม่
  • บ้านไร่ราชบุรี
  • ท่าชุมพล
  • บึงกระจับ
  • ตลาดนัดหุบกระทิง
  • ห้วยกระบอก
  • ดอนตะโก
  • ปากท่อ 3
  • หนองโพ
  • เขาขวาง

จังหวัดสิงห์บุรี

  • ทองเอน
  • บางระจัน

จังหวัดอุทัยธานี

  • ลาดสัก
  • บ้านไร่

จังหวัดอ่างทอง

  • ป่าโมก
  • สามโก้
  • ไชโย
  • วิเศษชัยชาญ

จังหวัดสุพรรณบุรี

  • ด่านช้าง 1
  • ด่านช้าง 2
  • ดอนเจดีย์
  • อู่ทอง
  • ท่าช้าง
  • สวนแตง
  • สามชุก
  • ท่าพี่เลี้ยง
  • บางปลาม้า
  • บางลี่
  • หนองหญ้าไซ
  • สระกระโจม
  • ย่านยาว
  • ท้ายตลาดดอนเจดีย์
  • หนองมะค่าโมง
  • เดิมบางนางบวช ท่ารวก
  • ม่วงเฒ่า
  • ทุ่งคอก
  • มะขามล้ม
  • บ้านควาย
  • หนองพันกง
  • สระยาวโสม
  • ศรีบัวบาน
  • ไผ่กองดิน
  • วัดมหาธาตุ
  • ตลาดเก่าศรีประจันต์
  • เณรแก้ว

วิธีใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อของที่ CJ More

  • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
  • กดรหัสคู่บัตร PIN 6 หลัก
  • สแกนใบหน้า โดยไม่มีสิ่งใดปิดบังใบหน้า

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2568 ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินรวมเป็นจำนวน 1,150 บาท สำหรับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ประกอบด้วย วงเงินพื้นฐานปกติ 300 บาทต่อคนต่อเดือน เงินเพิ่มพิเศษจากรัฐบาล 850 บาทต่อคนต่อเดือน

เงินเพิ่มพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มเติมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เป็นระยะเวลา 2 เดือน (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2568) ซึ่งจะได้รับรวมทั้งสิ้น 1,700 บาทตลอดโครงการ

ผู้ถือบัตรสามารถใช้วงเงินนี้ซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด และร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยเงินที่ไม่ได้ใช้ในแต่ละเดือนจะไม่สะสมไปในเดือนถัดไป

เพิ่มเงินบัตรสวัดสิการแห่งรัฐ 1,700 บาท

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ เงินพิเศษ 1,700 บาท

ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการที่ได้รับจากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ขั้นตอนดังนี้

1.คลิกเข้าไปที่ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home
2.คลิกไปที่ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม
3.กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
4.คลิก ตรวจสอบ

ตรวจสอบผ่านโทรศัพท์
Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้ที่เบอร์โทร 02-109-2345
-เลือกกด 3 ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
-จากนั้น กดเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามด้วย #
-กดรหัส ATM 6 หลักตามด้วย #
-รอฟังยอดเงินคงเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / บัตรคนจน

ตรวจสอบผ่านตู้ ATM กรุงไทย (เฉพาะตู้สีเทา)
1.กดปุ่มเมนูทำรายการด้วยบัตรประชาชน
2.กดรหัสบัตร
3.เลือกเมนู “บัตรคนจน/บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4.เลือกเมนู “ขอดูยอดคงเหลือ”

