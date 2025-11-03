ใช้ได้แล้ว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้าน CJ MORE เช็กสาขาเข้าร่วม

CJ MORE ร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “มากกว่าซูเปอร์มาร์เก็ต” ของบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส (คาราบาวกรุ๊ป) ที่รวมร้านค้าและบริการที่หลากหลายไว้ในที่เดียว เข้าร่วมโครงการดีๆ กับรัฐบาล เปิดให้คนมี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หลายสิบล้านคนใช้จ่ายซื้อของได้ ตามสาขาดังนี้
CJ MORE สาขาที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กรุงเทพมหานคร
- ซอยกำนันแม้น
- ตลาดมิตรมงคล 888
- ท่าข้าม
- เพชรเกษม 77
- สะแกงาม
- บางกระดี่ ซอย 5
- บางบอน 5
จังหวัดชลบุรี
- ตลาดภิลัยวัลย์
- หนองคล้าใหม่
- ห้วยใหญ่
- ห้วยกะปิ 17
- หัวกุญแจ
- วัดตาลล้อม
- หนองบอนแดง
- พันเสด็จใน
- โป่ง บางละมุง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ตลาดโรงสี
จังหวัดกาญจนบุรี
- ท่าเรือ
- ทองผาภูมิ
- สังขละ
- ลาดหญ้า
- หนองปรือ
- ปากแพรก
- ด่านมะขามเตี้ย
- หนองฝ้าย
- ไทรโยค
- วังศาลา
- หน้าเขื่อน
- พนมทวน
- ข้างประปา
- บ่อพลาย
- เลาขวัญ
- ม่วงชุม
- ท่าขนุน-ทองผาภูมิ
- แยกวังสารภี
- วัดพระแท่น
- หวายเหนียว
- ยางเกาะ
- หนองขาว
- มณีกาญจน์
- รางหวาย
- ช่องสะเดา
- ห้วยกระเจา
- บ้านเก่า
- ตลาดแก่งเสี้ยน
- หนองตากยา
- ลูกแก
จังหวัดปทุมธานี
- รังสิตคลอง 3
- รังสิตคลอง 9
- ซอยคุณพระ
- เทพกุญชร 42
- วัดโคก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ปราณบุรี
- ทับสะแก
- สามร้อยยอด
- เฉี่ยวโอชา
- กุยบุรี
- เกาะหลัก
- เขาตะเกียบ
- คลองวาฬ
- ปากน้ำปราณ
- วัดห้วยมงคล
- หนองขอน
- อ่าวน้อย
- ห้วยยาง
- บานสะพาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- บางบาล
- นิคมสหรัฐนคร
- ตลาดจีพัฒนา-ผักไห่
- สามแยกไผ่หนอง
- ตลาดนครหลวง
- บางไทร
- ลุมพลี
จังหวัดเพชรบุรี
- ชะอำ 1
- ชะอำ 2
- ท่ายาง 1
- ท่ายาง 2
- บ้านลาด
- บ้านกุ่ม
- บ้านแหลม 1
- หน้าอำเภอ บ้านแหลม 2
- โพไร่หวาน
- หนองส้ม
- บ้านหม้อ
- แก่งกระจาน
- เขื่อนเพชร
- ท่าราบข้างเทคนิคเพชร
- โพธิ์การ้อง
- หนองหญ้าปล้อง
- ท่าตะคร้อ
- เขาลูกช้าง
- หน้าราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
- ในคลองบางปลากด สุขสวัสดิ์ 76
- พระประแดงสุขสวัสดิ์ 78
- วัดด่านสำโรง
- บางปู 59
จังหวัดสมุทรสาคร
- โกรกกราก 1
- โกรกกราก 2
- คลองคลุ
- บ้านแพ้ว 2
- เกตุม
- สินสาคร
- บางน้ำจืด
- บางปลา
- ท่าฉลอม 1
- ท่าฉลอม 2
- หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง
- เยื้องวัดท่าฉลอม (วัดช่องลม)
- คลองตัน
- วัดกาหลง
- ถ.สุชัย ท่าทราย
- หน้าเคหะเอื้ออาทร
- สวนส้ม
- วัดตึก
- ตลาดแคราย
- หนองแขม
- เพชรเกษม 91
- กระทุ่มแบน
- กระทุ่มแบน 2
- ยกกระบัตร
- อ้อมน้อย
- วัดป้อม
- บ้านบ่อ
- ตลาดศรีบูรณาวาส
- ท่าทราย
จังหวัดสมุทรสาคราม
- บ้านปรก
- บางนกแขวก
- ท้ายหาด
- ตลาดปลาแม่กลอง 1
- หน้าวัดศรัทธาธรรม
- แควอ้อม
- ลาดใหญ่
- วัดโคกเกตุ
- ตลาดบางน้อย
- แม่กลอง 2
- ตลาดเทคนิค
- อัมพวา
จังหวัดชัยนาท
- หันคา
- เนินขาม
- สรรคบุรี
จังหวัดชุมพร
- ท่าแซะ
จังหวัดนนทบุรี
- ซอยวัดแก้วอินทร์
- สวดผัก
- เอื้ออาทรกันตนา
- วัดแพรก 1
- ซอยวัดลาดปลาดุก
- บางศรีเมือง
- ตลาดบางคูลัด
- วัดไทรใหญ่
- คลองถนน
- หมู่บ้านรุ่งอรุณ (วัดแพรก 2)
- ตลาดพระเงิน
จังหวัดนครปฐม
- ห้วยพลู
- ศาลายา
- กำแพงแสน
- เหนือวัง
- วัดไร่ขิง
- ประปานาสร้าง
- ลาดปลาเค้า
- ลำพยา
- เทียนดัด 2
- ดอนยายหอม
- ทุ่งพระเมรุ
- บางหลวง
- บ่อพลับ
- ซอยวัดไทร
- ชุมชนจันทรคามพิทักษ์
- สี่แยกวัดกลาง
- สวนป่าน-สระกระเทียม
- โพรงมะเดื่อ
- สระพัฒนา
- นราภิรมย์
- วัดตาก้อง
- โคกพระ
- ตลาดจินดา
- คลองใหม่
- สวนตะไคร้
- ถนนต้นสน
- เทียนดัด
- สิรินธร
- พุทธมณฑลสาย 7
- โรงเรียนนายร้อย สามพราน
- ถนนเทศา
- ดอนตูม
- บางพระ นครปฐม
- ซอยหมอศรี
จังหวัดระยอง
- ปากคลอง (ระยอง)
- บ้านเพ
- มาบตาพุด
- มะขามคู่
- หน้าเฮ้าส์ซิ่ง IRPC
- บ้านคลองกร่ำ
จังหวัดลพบุรี
- บ้านเบิก
- สระโบสถ์
- พัฒนานิคม
- ถนนใหญ่
- โคกสำโรง
จังหวัดราชบุรี
- ท่าวัด
- จอมบึง
- ดำเนินสะดวก 1
- เจดีย์หัก
- จอมบึง 2
- เมืองทอง
- เขาวัง
- บางแพ
- โพหัก
- ชัฎป่าหวาย
- เขางู
- บ้านไร่ชาวเหนือ
- วัดเพลง
- ประสาทสิทธิ์
- โป่งดุสิต
- ห้วยชินสีห์
- สวนผึ้ง
- ด่านทับตะโก
- ปากแรต
- ตลาดน้ำดำเนิน 2
- ดอนทราย
- สี่แยกต้นสำโรง
- บ้านฆ้อง
- บ้านคา
- ไผ่สามเกาะ
- ตลาดโพธาราม
- ปากท่อ 1 ใหม่
- บ้านไร่ราชบุรี
- ท่าชุมพล
- บึงกระจับ
- ตลาดนัดหุบกระทิง
- ห้วยกระบอก
- ดอนตะโก
- ปากท่อ 3
- หนองโพ
- เขาขวาง
จังหวัดสิงห์บุรี
- ทองเอน
- บางระจัน
จังหวัดอุทัยธานี
- ลาดสัก
- บ้านไร่
จังหวัดอ่างทอง
- ป่าโมก
- สามโก้
- ไชโย
- วิเศษชัยชาญ
จังหวัดสุพรรณบุรี
- ด่านช้าง 1
- ด่านช้าง 2
- ดอนเจดีย์
- อู่ทอง
- ท่าช้าง
- สวนแตง
- สามชุก
- ท่าพี่เลี้ยง
- บางปลาม้า
- บางลี่
- หนองหญ้าไซ
- สระกระโจม
- ย่านยาว
- ท้ายตลาดดอนเจดีย์
- หนองมะค่าโมง
- เดิมบางนางบวช ท่ารวก
- ม่วงเฒ่า
- ทุ่งคอก
- มะขามล้ม
- บ้านควาย
- หนองพันกง
- สระยาวโสม
- ศรีบัวบาน
- ไผ่กองดิน
- วัดมหาธาตุ
- ตลาดเก่าศรีประจันต์
- เณรแก้ว
วิธีใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อของที่ CJ More
- แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
- กดรหัสคู่บัตร PIN 6 หลัก
- สแกนใบหน้า โดยไม่มีสิ่งใดปิดบังใบหน้า
สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2568 ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินรวมเป็นจำนวน 1,150 บาท สำหรับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ประกอบด้วย วงเงินพื้นฐานปกติ 300 บาทต่อคนต่อเดือน เงินเพิ่มพิเศษจากรัฐบาล 850 บาทต่อคนต่อเดือน
เงินเพิ่มพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มเติมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เป็นระยะเวลา 2 เดือน (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2568) ซึ่งจะได้รับรวมทั้งสิ้น 1,700 บาทตลอดโครงการ
ผู้ถือบัตรสามารถใช้วงเงินนี้ซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด และร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยเงินที่ไม่ได้ใช้ในแต่ละเดือนจะไม่สะสมไปในเดือนถัดไป
วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ เงินพิเศษ 1,700 บาท
ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการที่ได้รับจากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ขั้นตอนดังนี้
1.คลิกเข้าไปที่ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home
2.คลิกไปที่ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม
3.กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
4.คลิก ตรวจสอบ
ตรวจสอบผ่านโทรศัพท์
Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้ที่เบอร์โทร 02-109-2345
-เลือกกด 3 ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
-จากนั้น กดเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามด้วย #
-กดรหัส ATM 6 หลักตามด้วย #
-รอฟังยอดเงินคงเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / บัตรคนจน
ตรวจสอบผ่านตู้ ATM กรุงไทย (เฉพาะตู้สีเทา)
1.กดปุ่มเมนูทำรายการด้วยบัตรประชาชน
2.กดรหัสบัตร
3.เลือกเมนู “บัตรคนจน/บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4.เลือกเมนู “ขอดูยอดคงเหลือ”
