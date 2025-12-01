ครูสาวออสซี่ วัย 37 สารภาพล่วงละเมิด ลูกศิษย์วัย 15 ปี หลังคลอดลูก 2 เดือน
คาร์ลี เรย์ ยอมรับสารภาพความผิด 4 ข้อหาหนัก ทั้งล่วงละเมิดและล่อลวงเด็ก หลังถูกจับได้เพราะลูกพี่ลูกน้องเห็นแชตลับ เตรียมฟังคำพิพากษาตัดสินโทษเดือนมีนาคม 2026
คาร์ลี เรย์ (Karly Rae) ครูโรงเรียนมัธยมในออสเตรเลีย ยอมรับสารภาพต่อศาลว่ามีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนชายวัย 15 ปี โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เธอให้กำเนิดลูกน้อย
สำนักข่าว ABC รายงานว่า เรย์ วัย 37 ปี ยอมรับผิดใน 4 ข้อหา ได้แก่ การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก การครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก การล่อลวงเด็กเพื่อทำกิจกรรมทางเพศที่ผิดกฎหมาย และการกระทำการโดยเจตนาเพื่อขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เธอปรากฏตัวในศาลเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังจากเพิ่งคลอดลูกได้เพียง 8 สัปดาห์
ไทม์ไลน์ของคดีระบุว่า เรย์เริ่มมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเด็กชายในช่วงเดือนตุลาคม 2024 ซึ่งเป็นเดือนเดียวกับที่เธอถูกตำรวจจับกุมในข้อหาดังกล่าว
ในระหว่างการดำเนินคดี ศาลอนุญาตให้เธอประกันตัวชั่วคราว แต่ต่อมาในเดือนมกราคม เจ้าหน้าที่ต้องนำตัวเธอกลับเข้าห้องขังอีกครั้ง เนื่องจากเรย์ละเมิดเงื่อนไขการประกันตัว โดยเธอพยายามติดต่อเด็กชายผู้เสียหายหลายครั้ง
ฮาเมนต์ ธันจิ (Hament Dhanji) ผู้พิพากษาระบุ ในบันทึกการไต่สวนขอประกันตัวเมื่อเดือนมิถุนายนว่า ระหว่างการโทรศัพท์หาเด็ก เรย์พยายามเกลี้ยกล่อมให้เด็กให้การเท็จเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จุดเริ่มต้นของการเปิดโปงคดีนี้มาจากการที่ลูกพี่ลูกน้องของเด็กชาย บังเอิญไปเห็นข้อความสนทนาทางโซเชียลมีเดียระหว่างเรย์กับเด็ก จึงนำเรื่องไปบอกพ่อและแม่ของเด็กชาย ซึ่งทางครอบครัวได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที
ก่อนหน้านี้ เรย์ให้การปฏิเสธทุกข้อหา โดยอ้างว่าเธอไม่ทราบว่าเด็กชายยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งที่เขาเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่เธอสอนอยู่ อย่างไรก็ตาม เธอได้เปลี่ยนคำให้การเป็นรับสารภาพในเวลาต่อมา
ปัจจุบัน เรย์พ้นสภาพจากการเป็นครู และศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้เธออยู่ตามลำพังกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี โดยศาลนัดฟังคำพิพากษาเพื่อกำหนดบทลงโทษในเดือนมีนาคม 2026.
