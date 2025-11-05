การเงินเศรษฐกิจ

เงินเข้าแล้ว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2568 จ่ายอะไรได้บ้าง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 15:21 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 15:21 น.
55
กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน พ.ย. 2568

เงินเข้าแล้ว! กรมบัญชีกลางอัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2568 แจงชัดใช้จ่ายอะไรได้บ้าง?

กรมบัญชีกลางอัปเดตวันเงินเข้าบัญชี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2568 แจงวงเงินซื้อสินค้า, ค่าเดินทาง, เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ และ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดย นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่าผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้รับสิทธิ ดังนี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เงินช่วยเหลือ ซื้อสินค้า-ค่าเดินทาง

  • วงเงินซื้อสินค้า : 1,150 บาท ต่อคนต่อเดือน
  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม : 80 บาท ต่อคนต่อ 3 เดือน (สำหรับรอบ ต.ค. – ธ.ค. 68)
  • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ : 750 บาท ต่อคนต่อเดือน ครอบคลุม บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับวงเงินซื้อสินค้า, ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม และ ค่าเดินทางจะไม่สามารถถอนเป็นเงินสด หรือไม่สะสมในเดือนถัดไปได้

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ : 200 บาท ต่อเดือน

สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 8 เดือน (เดือน ก.พ. – ก.ย.) ตามเดือนที่ได้รับสิทธิ์ เป็นรอบแก้ไขรายการที่โอนเงินไม่สำเร็จ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือบัญชีเงินฝากที่แจ้งให้ความยินยอมโอนเงินร่วมกับบุคคลอื่น

ทั้งนี้ โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวทิ้งท้ายว่า สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวันและเวลาราชการ

กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน 2568
ภาพจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

