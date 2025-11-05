เงินเข้าแล้ว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2568 จ่ายอะไรได้บ้าง

เงินเข้าแล้ว! กรมบัญชีกลางอัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2568 แจงชัดใช้จ่ายอะไรได้บ้าง?
กรมบัญชีกลางอัปเดตวันเงินเข้าบัญชี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2568 แจงวงเงินซื้อสินค้า, ค่าเดินทาง, เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ และ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดย นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่าผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้รับสิทธิ ดังนี้
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เงินช่วยเหลือ ซื้อสินค้า-ค่าเดินทาง
- วงเงินซื้อสินค้า : 1,150 บาท ต่อคนต่อเดือน
- วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม : 80 บาท ต่อคนต่อ 3 เดือน (สำหรับรอบ ต.ค. – ธ.ค. 68)
- วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ : 750 บาท ต่อคนต่อเดือน ครอบคลุม บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
สำหรับวงเงินซื้อสินค้า, ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม และ ค่าเดินทางจะไม่สามารถถอนเป็นเงินสด หรือไม่สะสมในเดือนถัดไปได้
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ
- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ : 200 บาท ต่อเดือน
สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 8 เดือน (เดือน ก.พ. – ก.ย.) ตามเดือนที่ได้รับสิทธิ์ เป็นรอบแก้ไขรายการที่โอนเงินไม่สำเร็จ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือบัญชีเงินฝากที่แจ้งให้ความยินยอมโอนเงินร่วมกับบุคคลอื่น
ทั้งนี้ โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวทิ้งท้ายว่า สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวันและเวลาราชการ
ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ใช้ได้แล้ว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้าน CJ MORE เช็กสาขาเข้าร่วม
- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้คนละครึ่งได้ไหม ? เงินช่วยเหลือ 1700 เข้าวันนี้ (1 พ.ย.) รีบเช็ก
- ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใช้ “คนละครึ่งพลัส” ได้ไหม?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: