กรมอุตุฯ แจงดราม่า “มหาอุทกภัย-ฝน 1000 ปี” ไม่ได้ตีเป็นเฟกนิวส์
ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้กล่าวถึงกรมอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับการตรวจสอบข่าวเกี่ยวกับการแจ้งเตือนปริมาณฝนในภาคใต้ ของผู้ใช้งานเฟสบุ๊ครายหนึ่ง
“กรมอุตุนิยมวิทยา” ขอชี้แจงว่า คำพูดบางคำเป็นถ้อยคำเกินจริง ซึ่งคำที่เป็นปัญหาคือ “มหาอุทกภัย” และ “ฝน 1,000 ปี” จึงเป็นข่าวบิดเบือน ไม่ได้ตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเฟกนิวส์ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ชี้แจงในข่าวดังกล่าวว่า “จากการพยากรณ์ปริมาณฝนสะสมในช่วง 10 วัน อาจสูงถึงประมาณ 1,000 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ แต่ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นที่บริเวณใด”
ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 1 ในวันที่ 15 พ.ย. 68 โดยมีการอัปเดตข้อมูลวันละ 4 เวลา โดยปัจจุบันมีการออกประกาศฉบับที่ 21 ในวันที่ 25 พ.ย. 68
ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาทางโซเชี่ยลมีเดีย และเว็บไซต์ tmd.go.th
ขณะเดียวกันเรื่องของแผ่นดินไหววันนี้ (25 พ.ย.) ซึ่งบนโลกออนไลน์มีการแชร์ข่าวแจ้งเตือนแผ่นดินไหวที่ จ.ภูเก็ตนั้น ตรวจสอบข้อมูลยืนยันแล้วจาก กรมอุตุฯ ชี้แจงขณะนี้ไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วง 25 พ.ย. 68 ตามรายงานข่าวที่มีผู้แจ้งให้ตรวจสอบเข้ามา.
