เพจดังเตือน มหาอุทกภัย ล่วงหน้า 6 วัน แต่ถูกหาว่าบิดเบือน สุดท้ายเป็นจริง

ชาวเน็ตแห่แชร์! เพจดังเตือน “มหาอุทกภัย” น้ำท่วมหาดใหญ่ล่วงหน้า 6 วัน ถูกรัฐตราหน้าว่าเป็นข่าวบิดเบือน สุดท้ายท่วมหนักจริงตามคำเตือน
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้หลายพื้นที่ทวีความรุนแรงจากฝนที่ตกหนัก โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยังคงวิกฤต ฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันทำให้ปริมาณน้ำสะสมไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และแนวโน้มยังมีฝนตกหนัก เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนช่วงวันที่ 26–29 พฤศจิกายน 2568 มรสุมจะเริ่มอ่อนกำลังลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง
ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 1 สัปดาห์ก่อน มีเพจที่ชื่อว่า “ที’ ลมฟ้าอากาศ” ได้โพสต์เตือนภัยล่วงหน้าด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนว่าภาคใต้ของไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพร ลงไปถึงนราธิวาส ซึ่งระบุไว้ว่า
“เตือน!!! มหาอุทกภัย ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง-ตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดชุมพร – นราธิวาส จะเจอฝนที่ตกสะสม อาจจะสูงมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร ตั้งแต่วันนี้ – 10 วันข้างหน้านี้ โดยมีช่วงฝนที่ตกหนักแบบไม่หยุดหย่อนต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน 3-5วัน ช่วงวันที่ 20-24 พ.ย. นี้
ทั้งนี้เป็นอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงมาก ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับ มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณอ่าวไทยจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนกลางช่วง วันที่ 22-24 พ.ย. นี้
ฝนจะตกมากกว่าปีที่แล้ว 2-3 เท่าตัว นี่แค่ยกแรก ของภาคใต้ปีนี้ ขอให้รอรับ”
หลังจากนั้นโพสต์นี้ก็กลายเป็นไวรัล หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 พ.ย. เพจเฟซบุ๊ก Anti-Fake News Center Thailand ซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐ ได้นำโพสต์ดังกล่าวมาแปะป้ายว่าเป็นข่าวบิดเบือน โดยอ้างว่าการใช้คำว่า “มหาอุทกภัย” และ “ฝน 1,000 ปี” เป็นถ้อยคำเกินจริงที่อาจสร้างความตื่นตระหนก พร้อมกับระบุข้อความว่า
“ข้อมูลดังกล่าวเป็น “ข่าวบิดเบือน” แม้ในขณะนี้ บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยลักษณะฝนมักเริ่มตกหนักบริเวณตอนบนถึงตอนกลาง ก่อนจะขยายตัวลงสู่พื้นที่ตอนกลางและตอนล่างตามลำดับ ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง และน้ำป่าไหลหลากได้ในบางแห่ง
แต่ในกรณีที่มีการกล่าวอ้างถึง “มหาอุทกภัย” และ “ฝน 1,000 ปี” นั้น ออกจะเป็นการใช้ถ้อยคำเกินจริง ที่อาจทำให้เกิดความตื่นตระหนก และถึงแม้ว่า กรมอุตุนิยมวิทยา จะไม่มีข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ฝนย้อนหลังไปถึงช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อตั้งมาเพียง 83 ปี แต่จากการพยากรณ์ปริมาณฝนสะสมในช่วง 10 วัน อาจสูงถึงประมาณ 1,000 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ แต่ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นที่บริเวณใด”
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 24 พ.ย. เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ ได้มีการออกมาโพสต์ว่า “ผมเคยเตือนแล้ว 6วัน ก่อนว่า นี่คือ มหาอุทกภัย ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ใครที่เชื่อผมตั้งแต่ตอนนั้น คงจะตื่นตัวทัน ส่วนคนที่บอกว่าผมปล่อยข่าวปลอม ปั่นข่าว ถ้าคุณได้ดูข่าวตอนนี้ คุณคงไม่คาดคิดฝันว่ามันจะเกิดจริง ตามที่ผมคาดการณ์ ภาพดาวเทียม ณ เวลา 11:40 น. 24/11/68”
