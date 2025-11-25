ข่าว

เพจดังเตือน มหาอุทกภัย ล่วงหน้า 6 วัน แต่ถูกหาว่าบิดเบือน สุดท้ายเป็นจริง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 13:54 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 13:54 น.
80

ชาวเน็ตแห่แชร์! เพจดังเตือน “มหาอุทกภัย” น้ำท่วมหาดใหญ่ล่วงหน้า 6 วัน ถูกรัฐตราหน้าว่าเป็นข่าวบิดเบือน สุดท้ายท่วมหนักจริงตามคำเตือน

สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้หลายพื้นที่ทวีความรุนแรงจากฝนที่ตกหนัก โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยังคงวิกฤต ฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันทำให้ปริมาณน้ำสะสมไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และแนวโน้มยังมีฝนตกหนัก เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนช่วงวันที่ 26–29 พฤศจิกายน 2568 มรสุมจะเริ่มอ่อนกำลังลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 1 สัปดาห์ก่อน มีเพจที่ชื่อว่า “ที’ ลมฟ้าอากาศ” ได้โพสต์เตือนภัยล่วงหน้าด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนว่าภาคใต้ของไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพร ลงไปถึงนราธิวาส ซึ่งระบุไว้ว่า

“เตือน!!! มหาอุทกภัย ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง-ตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดชุมพร – นราธิวาส จะเจอฝนที่ตกสะสม อาจจะสูงมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร ตั้งแต่วันนี้ – 10 วันข้างหน้านี้ โดยมีช่วงฝนที่ตกหนักแบบไม่หยุดหย่อนต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน 3-5วัน ช่วงวันที่ 20-24 พ.ย. นี้

ทั้งนี้เป็นอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงมาก ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับ มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณอ่าวไทยจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนกลางช่วง วันที่ 22-24 พ.ย. นี้

ฝนจะตกมากกว่าปีที่แล้ว 2-3 เท่าตัว นี่แค่ยกแรก ของภาคใต้ปีนี้ ขอให้รอรับ”

หน้าจอโพสต์เตือนภัยของเพจ &quot;ที' ลมฟ้าอากาศ&quot;
FB/ ที’ ลมฟ้าอากาศ

หลังจากนั้นโพสต์นี้ก็กลายเป็นไวรัล หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 พ.ย. เพจเฟซบุ๊ก Anti-Fake News Center Thailand ซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐ ได้นำโพสต์ดังกล่าวมาแปะป้ายว่าเป็นข่าวบิดเบือน โดยอ้างว่าการใช้คำว่า “มหาอุทกภัย” และ “ฝน 1,000 ปี” เป็นถ้อยคำเกินจริงที่อาจสร้างความตื่นตระหนก พร้อมกับระบุข้อความว่า

“ข้อมูลดังกล่าวเป็น “ข่าวบิดเบือน” แม้ในขณะนี้ บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยลักษณะฝนมักเริ่มตกหนักบริเวณตอนบนถึงตอนกลาง ก่อนจะขยายตัวลงสู่พื้นที่ตอนกลางและตอนล่างตามลำดับ ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง และน้ำป่าไหลหลากได้ในบางแห่ง

FB/ Anti-Fake News Center Thailand

แต่ในกรณีที่มีการกล่าวอ้างถึง “มหาอุทกภัย” และ “ฝน 1,000 ปี” นั้น ออกจะเป็นการใช้ถ้อยคำเกินจริง ที่อาจทำให้เกิดความตื่นตระหนก และถึงแม้ว่า กรมอุตุนิยมวิทยา จะไม่มีข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ฝนย้อนหลังไปถึงช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อตั้งมาเพียง 83 ปี แต่จากการพยากรณ์ปริมาณฝนสะสมในช่วง 10 วัน อาจสูงถึงประมาณ 1,000 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ แต่ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นที่บริเวณใด”

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 24 พ.ย. เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ ได้มีการออกมาโพสต์ว่า “ผมเคยเตือนแล้ว 6วัน ก่อนว่า นี่คือ มหาอุทกภัย ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ใครที่เชื่อผมตั้งแต่ตอนนั้น คงจะตื่นตัวทัน ส่วนคนที่บอกว่าผมปล่อยข่าวปลอม ปั่นข่าว ถ้าคุณได้ดูข่าวตอนนี้ คุณคงไม่คาดคิดฝันว่ามันจะเกิดจริง ตามที่ผมคาดการณ์ ภาพดาวเทียม ณ เวลา 11:40 น. 24/11/68”

FB/ ที’ ลมฟ้าอากาศ

เพจดังเตือน มหาอุทกภัย ล่วงหน้า 6 วัน แต่ถูกหาว่าบิดเบือน สุดท้ายเป็นจริง

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

