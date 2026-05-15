“หวาย ปัญญริสา” เรียกสติสังคม เลิกตั้งข้อสงสัย วอนเห็นใจ ผู้ที่กล้าเผยความเจ็บปวด

“หวาย ปัญญริสา” โพสต์ข้อความ เรียกสติสังคม เลิกตั้งข้อสงสัย วอนเห็นใจ ผู้ที่ยอมเผยความเจ็บปวด ที่ต้องใช้เวลารวบรวมความกล้า
“หวาย-ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์” นักร้องชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม ระบุว่า “จริงๆ แล้วฉันก็ไม่ได้อยากจะออกมาพูดเรื่องนี้ เพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับฉันโดยตรง แต่ฉันคิดว่ามันสำคัญที่จะทำให้คนตระหนักว่า การต้องพูดถึงประสบการณ์ที่เจ็บปวดนั้นมันยากลำบากแค่ไหน
ไม่ใช่ทุกคนที่จะจัดการกับความเจ็บปวดได้ในทันที บางครั้งอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะทำความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะต้องรวบรวมความกล้ามากแค่ไหนถึงจะพูดเรื่องนี้ออกมาได้
และเมื่อถึงเวลาที่พวกเขากล้าพูดออกมา พวกเขามักจะต้องแบกรับทั้งความหวาดกลัว ความละอายใจ ความสับสน และความเหนื่อยล้าเอาไว้ ในแบบที่คนอื่นไม่มีทางได้เห็น
ดังนั้น บางทีปฏิกิริยาแรกที่ตอบกลับไปจึงไม่ควรเป็นการตั้งข้อสงสัยหรือความคลางแคลงใจ แต่ควรเป็นความเห็นอกเห็นใจกันมากกว่า”
