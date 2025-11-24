สส.ปชป เตือนนายก รักประชาชนจริง ต้องรีบสั่งการ ไม่ใช่ผัดข้าว
ล่าสุด นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง หรือ “สิงโต” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เขต 9 จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ส่งข้อความตรงถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในช่วงเวลาฉุกเฉิน
นายศักดิ์สิทธิ์ ระบุว่าหากนายกรัฐมนตรีมีความจริงใจต่อประชาชน สิ่งที่ต้องทำทันทีคือการช่วยเหลือให้เร็วที่สุด ส่วนหน้าที่การประกอบอาหารควรปล่อยให้เป็นภารกิจของแม่ครัว สิ่งที่ผู้นำประเทศควรเร่งดำเนินการคือการใช้อำนาจสั่งการไปยังหน่วยงานราชการต่าง ๆ ให้ระดมรถบรรทุกขนาดใหญ่กับเรือท้องแบน เข้าช่วยเหลืออพยพประชาชน พร้อมแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม โดยควรกำหนดสัดส่วนการกระจายความช่วยเหลือไปยังแต่ละเทศบาลให้ชัดเจน
ประเด็นสำคัญที่ สส.สงขลา หยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ คือปัญหาการจัดสรรทรัพยากรหน้างาน จากการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านตลอด 4 วันที่ผ่านมา พบเห็นเพียงรถกับเรือของกลุ่มอาสาสมัครและมูลนิธิต่าง ๆ ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในขณะที่ยานพาหนะหลักของหน่วยงานราชการกลับขาดแคลน
“ท่านมาหาดใหญ่ 2 วัน หน่วยงานราชการต้องไปรอรับท่าน รถใหญ่ไปเป็นขบวน เรือขนไปกันหมดเพื่อไปรองรับคณะท่าน ในพื้นที่หากันไม่ได้เลยครับ ตอนนี้ขอมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้น” นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าวในโพสต์
เรื่องเงินเยียวยา 9,000 บาท ที่รัฐบาลประกาศเตรียมมอบให้ผู้ประสบภัย นายศักดิ์สิทธิ์มองว่าเป็นเรื่องที่ควรจัดการในภายหลัง เพราะความต้องการเร่งด่วนที่สุดของประชาชนในเวลานี้คือการมีชีวิตรอด
สถานการณ์ปัจจุบันมีชาวบ้านจำนวนมากติดค้างอยู่ภายในบ้านพักมานานกว่า 4 วัน ไม่มีอาหารตกถึงท้องและต้องการอพยพออกมายังพื้นที่ปลอดภัยอย่างที่สุด ทุกนาทีในขณะนี้จึงมีความหมายต่อชีวิตของทุกคน การบริหารจัดการที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้
