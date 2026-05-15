โอลิเวีย โรดริโก แชะรูปคู่ ลามีน ยามัล เชียติดขอบสนาม บาร์เซโลนา เอฟซี

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 12:25 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 10:10 น.
63
โอลิเวีย โรดริโก นักร้อง นักแต่งเพลง ซูเปอร์สตาร์แห่งวงการเพลงป็อปขวัญใจวัยรุ่น เจ้าของรางวัลแกรมมี และยอดขายระดับมัลติแพลตินัม ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลศึก El Clásico (เอล กลาซิโก) หรือฟุตบอลดาร์บี้แมตช์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศสเปน และได้พูดคุย-ถ่ายรูปกับดาวรุ่งตัวท็อปของสโมสรฟุตบอลระดับโลก FC Barcelona อย่าง ลามีน ยามัล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค. ที่ผ่านมา ที่ Spotify Camp Nou ในเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

นอกจากนี้ โอลิเวีย โรดริโกยังโผล่เซอร์ไพรส์ บุกเจอแข้งสาว FC Barcelona Femení ถึงสนามซ้อม และได้รับเสื้อเรโทรรุ่นพิเศษปี 2003 ซึ่งเป็นปีเกิดของเธอจากทางสโมสรอีกด้วย

โอลิเวีย โรดริโก โคจรมาพบกับ FC Barcelona ภายใต้การสนับสนุนของ Spotify เพื่อร่วมงานกันในคอลเล็กชั่นสุดเท่ เสื้อเจอร์ซีย์อย่างเป็นทางการของทางสโมสร ที่มีโลโก้ของ โอลิเวีย โรดริโกอยู่บนหน้าอก ที่นอกจากนักฟุตบอลของทีมจะได้ใส่ลงแข่งกันถ้วนหน้าแล้ว แฟน ๆ ก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้เช่นกัน

ไม่หมดแค่นี้ ยังมีคอลเลกชันพิเศษที่รวมเอาอัตลักษณ์สุดไอคอนิกของ Barça มาผสานกับวิชวลสไตล์เฉพาะตัวของOlivia Rodrigo กลายเป็นไลน์เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่แฟน ๆ จะต้องชื่นชอบอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ โอลิเวีย โรดริโกปล่อยเพลง “drop dead” ออกมาให้แฟน ๆ หายคิดถึงเมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา และทะยานขึ้นอันดับ 1 ชาร์ต Billboard Hot 100 อย่างรวดเร็ว ก่อนจะเตรียมปล่อยอัลบั้มที่ 3 ที่มีชื่อว่าyou seem pretty sad for a girl so in love ในวันที่ 12 มิถุนายนนี้

สำหรับ ลามีน ยามัล เกิดวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 ในสเปน เป็นลูกครึ่งโมร็อกโก-อิเควทอเรียลกินี เข้าอะคาเดมี La Masia ของบาร์เซโลนาตอนอายุ 7 ขวบ พัฒนาฝีเท้าจนได้ลงเล่นทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในวัย 15 ปี 9 เดือน ทำลายสถิติสโมสรที่มีมายาวนาน 100 ปีเต็ม

ช่วงกลางปี 2567 ยามีนสร้างชื่อกระหึ่มโลกในศึกยูโร 2024 ยามัลยิงประตูใส่ฝรั่งเศส กลายเป็นผู้ทำประตูอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์รายการนี้ด้วยวัย 16 ปี 362 วัน ก่อนพาสเปนคว้าแชมป์สำเร็จ

ความยอดเยี่ยมทำให้บาร์เซโลนามอบเสื้อเบอร์ 10 ของลิโอเนล เมสซี ให้เขาสวมใส่ในฤดูกาล 2568-2569 ปัจจุบันในวัย 18 ปี ยามัลคว้าแชมป์ 8 รายการ ได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมโลก 2 ปีซ้อน มีมูลค่า 224 ล้านยูโร จุดเด่นคือเป็นปีกขวาถนัดซ้าย เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งเก่ง มีความเร็ว ยิงไกลแม่นยำ

