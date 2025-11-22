ข่าว

กรมอุตุฯ เตือนฉบับ 15 ใต้ฝนหนัก! เสี่ยงน้ำท่วม 22-23 พ.ย.นี้

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 พ.ย. 2568 09:54 น.| อัปเดต: 22 พ.ย. 2568 09:54 น.
63
ภาคใต้ฝนตกหนักวันไหน
แฟ้มภาพ

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนฉบับที่ 15 ฝนตกหนักหลายพื้นที่ ภาคใต้ เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ช่วงวันที่ 22-23 พ.ย.นี้

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เมื่อเวลา 05.00 น. ประกาศ ฉบับที่ 15 กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง “อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย มีผลกระทบจนถึงวันที่ 23 พ.ย.2568” โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้า

สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน

จากนั้นตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น ! กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ขอให้ประชาชนระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 22-23 พ.ย.นี้ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

ด้านคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง อ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย รวมทั้งประชาชนในภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งของทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 22-23 พ.ย.นี้.

อุตุ เตือนใต้น้ำท่วม
ภาพ @กรมอุตุนิยมวิทยา
น้ำท่วมภาคใต้ 22 23 พ ย 68
ภาพ @กรมอุตุนิยมวิทยา

ตรวจสอบสภาพอากาสวันนี้ 22 พ.ย.2568 ฝนตกหนักที่ไหนบ้าง ?

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

