ดอร์ทมุนด์ พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 16:40 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 09:55 น.
64

25 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง ดอร์ทมุนด์ พบ บียาร์เรอัล ที่สนาม ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ดอร์ทมุนด์ VS บียาร์เรอัล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
  • แมตช์การแข่งขัน : ดอร์ทมุนด์ พบ บียาร์เรอัล
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
Credit : Borussia Dortmund

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ดอร์ทมุนด์

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเสือเหลือง ของกุนซือ นิโก้ โควัช จะยังไม่มีชื่อของ นิคลาส ซูเล่ กับ รามี่ เบนเซไบนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น เกรกอร์ โกเบล พร้อมกองหลัง 3 คน วัลเดอมาร์ แอนทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, เอ็มเร่ ชาน แดนกลางเป็น ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, เฟลิกซ์ เมช่า, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ คาริม อเดเยมี่, มักซิมิเลียน ไบเออร์ และ แซร์อู กีราสซี่

Credit : Borussia Dortmund

บียาร์เรอัล

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเรือดำน้ำสีเหลือง ภายใต้การคุมทัพของ มาร์เซลิโน่ การ์เซีย โตรัล จะยังไม่มีชื่อของ โลแกน คอสต้า, เปา คาบาเนส, วิลลี่ คัมบ์วาล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น หลุยซ์ จูเนียร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ซานติอาโก้ มูริโญ่, ฮวน ฟอยธ์, เรตาโน้ เวก้า, เซร์กี้ คาร์โดน่า แดนกลางเป็น นิโคลัส เปเป้, ป๊าป เกย์, ดานี่ ปาเรโฆ่, อัลแบร์โต้ โมเลย์โร่ ส่วนคู่กองหน้าเป็น จอร์จอส มิดเคาตัดเซ่, อโยเซ่ เปเรซ

Credit : Villarreal CF

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ดอร์ทมุนด์ – บียาร์เรอัล

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 06/08/24 ดอร์ทมุนด์ 2-2 บียาร์เรอัล (กระชับมิตร)
  • 22/07/22 ดอร์ทมุนด์ 0-2 บียาร์เรอัล (กระชับมิตร)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ดอร์ทมุนด์

  • 22/11/25 เสมอ สตุ๊ตการ์ท 3-3 (บุนเดสลีกา)
  • 08/11/25 เสมอ ฮัมบูร์ก 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 05/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 31/10/25 ชนะ เอาก์สบวร์ก 1-0 (บุนเดสลีกา)
  • 28/10/25 เสมอ แฟร้งค์เฟิร์ 1-1 (ชนะจุดโทษ 4-2, เดเอฟเบ โพคาล)

บียาร์เรอัล

  • 22/11/25 ชนะ มายอร์ก้า 2-1 (ลาลีกา)
  • 08/11/25 ชนะ เอสปันญ่อล 2-0 (ลาลีกา)
  • 05/11/25 แพ้ ปาฟอส 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 ชนะ ราโย บาเยกาโน่ 4-0 (ลาลีกา)
  • 29/11/25 ชนะ ชิอูดาด เด ลูเซน่า 6-0 (โกปา เดล เรย์)
Credit : X @BVB

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ดอร์ทมุนด์(3-4-3) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – วัลเดอมาร์ แอนทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, เอ็มเร่ ชาน – ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, เฟลิกซ์ เมช่า, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – คาริม อเดเยมี่ แซร์อู กีราสซี่, มักซิมิเลียน ไบเออร์

บียาร์เรอัล (4-4-2) : หลุยซ์ จูเนียร์ (GK) – ซานติอาโก้ มูริโญ่, ฮวน ฟอยธ์, เรตาโน้ เวก้า, เซร์กี้ คาร์โดน่า – นิโคลัส เปเป้, ป๊าป เกย์, ดานี่ ปาเรโฆ่, อัลแบร์โต้ โมเลย์โร่ – จอร์จอส มิดเคาตัดเซ่, อโยเซ่ เปเรซ

Credit : Villarreal CF

Thaiger ทายผลบอล ดอร์ทมุนด์ 2-1 บียาร์เรอัล

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

