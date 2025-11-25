ดอร์ทมุนด์ พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68

25 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง ดอร์ทมุนด์ พบ บียาร์เรอัล ที่สนาม ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ดอร์ทมุนด์ VS บียาร์เรอัล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
- แมตช์การแข่งขัน : ดอร์ทมุนด์ พบ บียาร์เรอัล
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเสือเหลือง ของกุนซือ นิโก้ โควัช จะยังไม่มีชื่อของ นิคลาส ซูเล่ กับ รามี่ เบนเซไบนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น เกรกอร์ โกเบล พร้อมกองหลัง 3 คน วัลเดอมาร์ แอนทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, เอ็มเร่ ชาน แดนกลางเป็น ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, เฟลิกซ์ เมช่า, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ คาริม อเดเยมี่, มักซิมิเลียน ไบเออร์ และ แซร์อู กีราสซี่
บียาร์เรอัล
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเรือดำน้ำสีเหลือง ภายใต้การคุมทัพของ มาร์เซลิโน่ การ์เซีย โตรัล จะยังไม่มีชื่อของ โลแกน คอสต้า, เปา คาบาเนส, วิลลี่ คัมบ์วาล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น หลุยซ์ จูเนียร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ซานติอาโก้ มูริโญ่, ฮวน ฟอยธ์, เรตาโน้ เวก้า, เซร์กี้ คาร์โดน่า แดนกลางเป็น นิโคลัส เปเป้, ป๊าป เกย์, ดานี่ ปาเรโฆ่, อัลแบร์โต้ โมเลย์โร่ ส่วนคู่กองหน้าเป็น จอร์จอส มิดเคาตัดเซ่, อโยเซ่ เปเรซ
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ดอร์ทมุนด์ – บียาร์เรอัล
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 06/08/24 ดอร์ทมุนด์ 2-2 บียาร์เรอัล (กระชับมิตร)
- 22/07/22 ดอร์ทมุนด์ 0-2 บียาร์เรอัล (กระชับมิตร)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์
- 22/11/25 เสมอ สตุ๊ตการ์ท 3-3 (บุนเดสลีกา)
- 08/11/25 เสมอ ฮัมบูร์ก 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 05/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 31/10/25 ชนะ เอาก์สบวร์ก 1-0 (บุนเดสลีกา)
- 28/10/25 เสมอ แฟร้งค์เฟิร์ 1-1 (ชนะจุดโทษ 4-2, เดเอฟเบ โพคาล)
บียาร์เรอัล
- 22/11/25 ชนะ มายอร์ก้า 2-1 (ลาลีกา)
- 08/11/25 ชนะ เอสปันญ่อล 2-0 (ลาลีกา)
- 05/11/25 แพ้ ปาฟอส 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ ราโย บาเยกาโน่ 4-0 (ลาลีกา)
- 29/11/25 ชนะ ชิอูดาด เด ลูเซน่า 6-0 (โกปา เดล เรย์)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์(3-4-3) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – วัลเดอมาร์ แอนทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, เอ็มเร่ ชาน – ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, เฟลิกซ์ เมช่า, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – คาริม อเดเยมี่ แซร์อู กีราสซี่, มักซิมิเลียน ไบเออร์
บียาร์เรอัล (4-4-2) : หลุยซ์ จูเนียร์ (GK) – ซานติอาโก้ มูริโญ่, ฮวน ฟอยธ์, เรตาโน้ เวก้า, เซร์กี้ คาร์โดน่า – นิโคลัส เปเป้, ป๊าป เกย์, ดานี่ ปาเรโฆ่, อัลแบร์โต้ โมเลย์โร่ – จอร์จอส มิดเคาตัดเซ่, อโยเซ่ เปเรซ
Thaiger ทายผลบอล ดอร์ทมุนด์ 2-1 บียาร์เรอัล
