อาสาพยาบาลชุมชน เงินเดือน 15,000 บาท เรียนหลักสูตรใหม่ 4 ด้านหลัก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 12:47 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 11:46 น.
สธ. เดินหน้าปฏิรูป อสม. ยกระดับสู่ “อาสาพยาบาลชุมชน” เงินเดือน 15,000 บาท ผู้ช่วยสาธารณสุข ตั้งเป้า 4 ปี ผลิต 3 แสนคน ครบทุกหมู่บ้านทั่วไทย

กว่า 40 ปีที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เป็นเส้นเลือดฝอยของระบบสาธารณสุขไทย คอยเชื่อมชาวบ้านกับระบบรักษาพยาบาลชุมชน แต่ในปี 2569 กระทรวงสาธารณสุขกำลังพยายามยกระดับ รายได้ และสถานะของ อสม. ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ประกาศแผนพัฒนา “อาสาพยาบาลชุมชน” (อสพ.) เบื้องต้นเป้าหมายแรก คือ 1 ตำบล อสพ. 1 คน แต่ขึ้นกับงบประมาณ อาจมีบางพื้นที่จะอาสา แต่เป้าหมายสุดท้ายภายใน 3 ปีคือทุกหมู่บ้านมี อสพ.1 คน

  • ระยะที่ 1 ปี 2570 เป้าหมาย 1 ตำบล 1 อสพ. จะต้องมี อสพ. 7,255 คน
  • ระยะที่ 2 ปี 2571 มี 28,000 คน
  • ระยะที่ 3 ปี 2572 คือ 1 หมู่บ้าน 1 อสพ. จะต้องมี อสพ. 75,668 คน ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ลดภาระหน่วยบริการสาธารณสุข ระบบสุขภาพชุมชนสมบูรณ์ขึ้น และช่วยพัฒนากำลังคนสุขภาพอย่างยั่งยืน

หลักสูตรใหม่ 4 ด้านหลัก

อาสาพยาบาลจะได้รับการอบรมเฉพาะทางใน 4 สาขา ได้แก่ ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในระยะสงบผ่านหลักสูตรเบาหวานวิทยา การเป็นผู้นำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการนวดเพื่อสุขภาพ

เงินค่าตอบแทน

ปัญหาที่ อสม. บ่นมานานที่สุดคือค่าตอบแทนที่ไม่สมกับภาระงาน ปัจจุบัน อสม. กว่า 1.08 ล้านคนได้รับค่าป่วยการเดือนละ 2,000 บาท และยังมีอีกราว 1 แสนคนที่รอรับค่าป่วยการ

แต่สำหรับอาสาพยาบาล จะได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน บวกเงินเพิ่มตามภาระงาน

แม้ความคืบหน้าด้านการพัฒนาศักยภาพจะเดินหน้า แต่หัวใจสำคัญของการปฏิรูปอย่าง ร่างพระราชบัญญัติอสม. ยังไม่ผ่านการพิจารณา ซึ่งถือเป็นจุดที่จะรองรับสถานะทางกฎหมาย ค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเป็นทางการให้กับ อสม. ทั่วประเทศ

ภาพใหญ่ อสม. คืออะไร ในระบบสาธารณสุขไทย

บทบาทหลักของ อสม. สรุปด้วยวลีที่ใช้กันมานาน คือ “แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ให้ประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี” โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางอย่างผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุ ถือเป็นผู้จัดการสุขภาพของชุมชน

การปฏิรูปครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเพิ่มงบ แต่คือการตอบคำถามที่ค้างมานานว่า คนที่แบกระบบสุขภาพระดับล่างมา 40 ปีโดยไม่มีสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจน สมควรได้รับการยอมรับในระดับที่มากกว่านี้หรือไม่

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

