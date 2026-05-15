กองทัพไทย รับตัว “ลุงโยชน์” กลับบ้าน หลังประสานเขมรเพื่อปล่อยตัว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 13:08 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 13:08 น.
กองทัพไทย รับตัว ลุงโยชน์ กลับบ้าน หลังเขมรปล่อยตัว หลังก่อนหน้านี้ถูกกัมพูชาควบคุมตัว ฐานข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย

จากกรณีที่ กองทัพภาคที่ 2 แจ้งไทม์ไลน์การหายตัวไปของ นายโยชน์ สายน้อย หรือ ลุงโยชน์ อายุ 58 ปี ราษฎร หมู่ 7 ต.กันตรวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ หลังจากที่ได้เข้าแจ้งความต่อ สภ.กาบเชิง เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีสูญหาย ภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริง ใกล้บ้านโนนทอง ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้แนวชายแดนไทย–กัมพูชา และไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2569 ก่อนพบว่าถูกกัมพูชาจับตัวไปนั้น

ล่าสุด พลจัตวา นิด นารง รองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่ 4 ราชอาณาจักรกัมพูชา ในฐานะ ประธานกองเลขาฯ คณะกรรมการชายแดน ส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC) ด้านภูมิภาคทหารที่ 4 ได้ส่งมอบตัว นายโยชน์ สายน้อย อายุ 58 ปี ชาวไทย จาก ตำบลกันตรวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ให้กับพลตรี กัมปนาท วาพันสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ในฐานะประธานกองเลขาฯ คณะกรรมการชายแดน ส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) ด้านกองทัพภาคที่ 2 การส่งตัวกลับครั้งนี้เกิดจากกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ ระหว่างกองทัพภาคที่ 2 กับภูมิภาคทหารที่ 4 โดยหลังจาก นายโยชน์ สายน้อย เดินทางเข้าไปหาของป่า บริเวณแนวชายแดนของจังหวัดสุรินทร์ และหายตัวไปตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2569 ครอบครัว และส่วน ราชการ ทั้งพลเรือนตำรวจ ทหารในพื้นที่ได้ร่วมกันค้นหา จนกระทั่งมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าอาจพลัดหลงอยู่ ตามแนวชายแดน

กองทัพภาคที่ 2 จึงได้ใช้กลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว่างกองทัพภาคที่ 2 กับภูมิภาคทหารที่ 4 ตรวจสอบจนได้ข้อมูลว่านายโยชน์ สายน้อย ได้ถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาดำเนินคดีในความผิด ฐานข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย ณ ศาลชั้นต้นจังหวัดอุดรมีชัย ภายหลังทราบข้อมูลกองทัพภาคที่ 2 ได้มีหนังสือแจ้งให้ ภูมิภาคทหารที่ 4 ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ดำเนินการช่วยเหลือตามลำดับ จนได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการ ส่งตัวกลับในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นผลสัมฤทธิ์สำคัญของกลไกความร่วมมือชายแดนในระดับพื้นที่

ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในการเสริมสร้างความเชื่อมั่น ลดความตึงเครียด และรักษาบรรยากาศแห่งความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน และหน่วยงานความมั่นคงของทั้งสองประเทศ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามถ้อยแถลงของการประชุม คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (General Border Committee: GBC) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือ และการลดความตึงเครียดตามแนวชายแดน

กองทัพภาคที่ 2 ขอบคุณ หน่วยที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันประสานงาน อย่างเต็มขีดความสามารถ จนทำให้เกิดการส่งตัวประชาชนไทยกลับประเทศ ได้สำเร็จด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพบว่า นายโยชน์ สายน้อย มีสภาพร่างกายปกติ และภายหลังการ รับมอบตัว กองทัพภาคที่ 2 จะดำเนินการนำส่งนายโยชน์ สายน้อย กลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย พร้อมทั้ง จะประสานงานกับ ทุกภาคส่วน เพื่อดูแลด้านสวัสดิภาพ สุขภาพ และสร้างความมั่นใจให้แก่ครอบครัวและ ประชาชน ต่อไป กองทัพภาคที่ 2 ยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้านมนุษยธรรม การคุ้มครองประชาชน และการเสริมสร้างความร่วมมืออันดีตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

