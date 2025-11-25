โบโด กลิมท์ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68

25 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง โบโด กลิมท์ พบ ยูเวนตุส ที่สนาม อัสพ์ไมร่า สตาดิโอน เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก โบโด กลิมท์ VS ยูเวนตุส ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
- แมตช์การแข่งขัน : โบโด กลิมท์ พบ ยูเวนตุส
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : อัสพ์ไมร่า สตาดิโอน
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 7
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
โบโด กลิมท์
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ คีเยทิล คนุตเซ่น จะยังไม่มีชื่อของ ไฮตาม อาลีซามี่ กับ โอล่า บรินฮิดเซ่น ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ยอสไตน์ กุนเดอร์เซ่น ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิกิต้า คายคิน พร้อมกองหลัง 4 คน เยสเปอร์ โชโวลด์, โอเดรัน บียอร์ทุฟท์, เบรเด้ โมเอ้, เฟรดริก บียอร์คาน แดนกลางเป็น ฮากอน เอฟเยน, แพทริก เบิร์ก, เบนจามิน เฟ็ต ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ อูโก้ บลอมเบิร์ก, แคสเปอร์ ฮอก, เยนส์ เพตเตอร์ เฮาเก้
ยูเวนตุส
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพม้าลาย ภายใต้การคุมทัพของ ลูเซียโน่ สปัลเล็ตติ จะยังไม่มีชื่อของ ดานิเอเล่ รูกานี่, อาคาร์ดิอุสซ์ มิลิค, คาร์โล ปินโซกลิโอ และ เบรเมอร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น มิเคเล่ ดิ เกรโกริโอ พร้อมกองหลัง 3 คน ปิแอร์ คาลูลู, เฟเดริโก้ กัตติ, เทิน คูปไมเนอร์ส แดนกลางเป็น เวสตัน แม็คเคนนี่, มานูเอล โลคาเตลลี่, เคเฟรน ตูราม, อันเดรีย คัมเบียโซ่ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ ฟรานซิสโก้ คอนไซเซา, ดูซาน วลาโฮวิช, เคนัน ยิลดิซ
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โบโด กลิมท์ – ยูเวนตุส
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
โบโด กลิมท์
- 21/11/25 ชนะ เคฟุม ออสโล 2-1 (เอลีเตเซเรียน)
- 09/11/25 ชนะ บริน 5-0 (เอลีเตเซเรียน)
- 04/11/25 แพ้ โมนาโก 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 แพ้ วาเลเรนก้า 1-3 (เอลีเตเซเรียน)
- 29/10/25 ชนะ บรานน์ 2-1 (เอลีเตเซเรียน)
เลเวอร์คูเซ่น
- 22/11/25 เสมอ ฟิออเรนตินา 1-1 (เซเรียอา)
- 08/11/25 เสมอ โตริโน่ 0-0 (เซเรียอา)
- 04/11/25 เสมอ สปอร์ติ้ง ลิสบอน 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ เครโมเนเซ่ 2-1 (เซเรียอา)
- 29/10/25 ชนะ อูดิเนเซ่ 3-1 (เซเรียอา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
โบโด กลิมท์ (4-3-3) : นิกิต้า คายคิน (GK) – เยสเปอร์ โชโวลด์, โอเดรัน บียอร์ทุฟท์, เบรเด้ โมเอ้, เฟรดริก บียอร์คาน – ฮากอน เอฟเยน, แพทริก เบิร์ก, เบนจามิน เฟ็ต – อูโก้ บลอมเบิร์ก, แคสเปอร์ ฮอก, เยนส์ เพตเตอร์ เฮาเก้
ยูเวนตุส (3-4-3) : มิเคเล่ ดิ เกรโกริโอ (GK) – ปิแอร์ คาลูลู, เฟเดริโก้ กัตติ, เทิน คูปไมเนอร์ส – เวสตัน แม็คเคนนี่, มานูเอล โลคาเตลลี่, เคเฟรน ตูราม, อันเดรีย คัมเบียโซ่ – ฟรานซิสโก้ คอนไซเซา, ดูซาน วลาโฮวิช, เคนัน ยิลดิซ
Thaiger ทายผลบอล โบโด กลิมท์ 1-2 ยูเวนตุส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: