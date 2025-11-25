ข่าวกีฬาฟุตบอล

โบโด กลิมท์ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68

เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 10:20 น.
25 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง โบโด กลิมท์ พบ ยูเวนตุส ที่สนาม อัสพ์ไมร่า สตาดิโอน เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก โบโด กลิมท์ VS ยูเวนตุส ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
  • แมตช์การแข่งขัน : โบโด กลิมท์ พบ ยูเวนตุส
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : อัสพ์ไมร่า สตาดิโอน
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 7
Credit : Fotballklubben Bodø/Glimt

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

โบโด กลิมท์

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ คีเยทิล คนุตเซ่น จะยังไม่มีชื่อของ ไฮตาม อาลีซามี่ กับ โอล่า บรินฮิดเซ่น ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ยอสไตน์ กุนเดอร์เซ่น ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิกิต้า คายคิน พร้อมกองหลัง 4 คน เยสเปอร์ โชโวลด์, โอเดรัน บียอร์ทุฟท์, เบรเด้ โมเอ้, เฟรดริก บียอร์คาน แดนกลางเป็น ฮากอน เอฟเยน, แพทริก เบิร์ก, เบนจามิน เฟ็ต ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ อูโก้ บลอมเบิร์ก, แคสเปอร์ ฮอก, เยนส์ เพตเตอร์ เฮาเก้

Credit : Fotballklubben Bodø/Glimt

ยูเวนตุส

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพม้าลาย ภายใต้การคุมทัพของ ลูเซียโน่ สปัลเล็ตติ จะยังไม่มีชื่อของ ดานิเอเล่ รูกานี่, อาคาร์ดิอุสซ์ มิลิค, คาร์โล ปินโซกลิโอ และ เบรเมอร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น มิเคเล่ ดิ เกรโกริโอ พร้อมกองหลัง 3 คน ปิแอร์ คาลูลู, เฟเดริโก้ กัตติ, เทิน คูปไมเนอร์ส แดนกลางเป็น เวสตัน แม็คเคนนี่, มานูเอล โลคาเตลลี่, เคเฟรน ตูราม, อันเดรีย คัมเบียโซ่ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ ฟรานซิสโก้ คอนไซเซา, ดูซาน วลาโฮวิช, เคนัน ยิลดิซ

Credit : Juventus

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โบโด กลิมท์ – ยูเวนตุส

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

โบโด กลิมท์

  • 21/11/25 ชนะ เคฟุม ออสโล 2-1 (เอลีเตเซเรียน)
  • 09/11/25 ชนะ บริน 5-0 (เอลีเตเซเรียน)
  • 04/11/25 แพ้ โมนาโก 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 แพ้ วาเลเรนก้า 1-3 (เอลีเตเซเรียน)
  • 29/10/25 ชนะ บรานน์ 2-1 (เอลีเตเซเรียน)

เลเวอร์คูเซ่น

  • 22/11/25 เสมอ ฟิออเรนตินา 1-1 (เซเรียอา)
  • 08/11/25 เสมอ โตริโน่ 0-0 (เซเรียอา)
  • 04/11/25 เสมอ สปอร์ติ้ง ลิสบอน 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 ชนะ เครโมเนเซ่ 2-1 (เซเรียอา)
  • 29/10/25 ชนะ อูดิเนเซ่ 3-1 (เซเรียอา)
Credit : Fotballklubben Bodø/Glimt

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

โบโด กลิมท์ (4-3-3) : นิกิต้า คายคิน (GK) – เยสเปอร์ โชโวลด์, โอเดรัน บียอร์ทุฟท์, เบรเด้ โมเอ้, เฟรดริก บียอร์คาน – ฮากอน เอฟเยน, แพทริก เบิร์ก, เบนจามิน เฟ็ต – อูโก้ บลอมเบิร์ก, แคสเปอร์ ฮอก, เยนส์ เพตเตอร์ เฮาเก้

ยูเวนตุส (3-4-3) : มิเคเล่ ดิ เกรโกริโอ (GK) – ปิแอร์ คาลูลู, เฟเดริโก้ กัตติ, เทิน คูปไมเนอร์ส – เวสตัน แม็คเคนนี่, มานูเอล โลคาเตลลี่, เคเฟรน ตูราม, อันเดรีย คัมเบียโซ่ – ฟรานซิสโก้ คอนไซเซา, ดูซาน วลาโฮวิช, เคนัน ยิลดิซ

Credit : Juventus

Thaiger ทายผลบอล โบโด กลิมท์ 1-2 ยูเวนตุส

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

