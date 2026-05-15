คพ. ลั่นปฏิบัติงานโปร่งใส หลังโผล่เป็นอันดับหนึ่ง ถูกเสนอสินบนต่อครั้งสูงสุด
กรมควบคุมมลพิษ ลั่นปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ หลังโผล่เป็นอันดับหนึ่ง ถูกเสนอสินบนต่อครั้งสูงสุด 102,160 บาท
จากกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมกับคณะทำงาน Zero Corruption เปิดเผยผลสำรวจจากนักธุรกิจและตัวแทนภาคเอกชน 401 รายทั่วประเทศ ช่วงเดือนมีนาคม–เมษายน 2569
โดยในผลสำรวจยังเผยอีกว่า ซึ่งหนึ่งในหน่วยงานที่ถูกเสนอมูลค่าสินบนต่อครั้งสูงที่สุด ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ 102,160 บาทตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด กรมควบคุมมลพิษ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “คพ. ยืนยันปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามที่มีการแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยคณะทำงาน zero corruption : กกร. และเพื่อนไม่ทน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 โดยพาดพิงกรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ที่เสนอให้ต่อครั้ง 102,160 บาท นั้น
กรมควบคุมมลพิษ กำหนดแถลงข่าว “คพ.ยืนยันปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้” โดย นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้แถลง วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมอุทยานฯ สั่งตรวจสอบ หลังผลสำรวจเผย ติดท็อป 10 หน่วยงานรัฐ รับสินบน
- เปิดชื่อ 10 หน่วยงานรัฐ “เรียกสินบน” มากที่สุด เฉลี่ยครั้งละแสนบาท
ติดตาม The Thaiger บน Google News: