เศร้า! นักพากย์ “โซโนโกะ” โพสต์อาลัย “วาคานะ ยามาซากิ” เพื่อนกันตลอดไป
นาโอโกะ มัตสึอิ เจ้าของเสียง โซโนโกะ โพสต์อาลัย วาคานะ ยามาซากิ เจ้าของเสียงโมริรันที่ล่วงลับ สัญญาจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป
จากกรณีที่ทางเอเจนซี่อาโอนิ แจ้งข่าวว่า วาคานะ ยามาซากิ เจ้าของเสียงพากย์ โมริ รัน จากยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 61 ปี ภายหลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น
นาโอโกะ มัตสึอิ คนพากย์ โซโนโกะ เพื่อนของโมริ รัน ได้ออกมาโพสต์อาลัยผ่านทวิตเตอร์ โดยระบุว่า “รัน…ชั้นจะเป็นเพื่อตลอดไปของเธอเอง
ทุกคนหายใจลึกๆ มันจะไม่เป็นไร รันกับโซโนโกะ จะเป็นเพื่อนกันตลอดไป และมันจะเป็นแบบนั้นตลอดไป ขอบคุณนะ วาคะจัง”
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ทางต้นสังกัดได้แจ้งว่าเธอจะหยุดงานพากย์ทุกอย่างตามคำสั่งของแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาตัว ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว อาคาเมิ โอคามูระ ได้รับบทเป็น โมริ รัน แทน อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าเธอป่วยเป็นโรคอะไร
「蘭…あたしは一生友達だからね」
皆んな、大丈夫だよ。深呼吸してね。
蘭と園子の二人はいつでもいつまでも大親友でした☺️☺️
そしてもちろん、これからもずーっと。
ありがとう和佳ちゃん#変わらぬ関係 #毛利蘭#山崎和佳奈 https://t.co/Dllp5Rv9gb pic.twitter.com/avHfYvN0ic
— 松井菜桜子🪽降臨します (@42kg) May 15, 2026
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “วาคานะ ยามาซากิ” นักพากย์เจ้าของเสียง “โมริ รัน” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 61 ปี
- อาลัย ‘น้าตุ๊ก อรุณี’ ตำนานนักพากย์ ‘โคนัน-ซึเนโอะ’ ช่อง 9 การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว
- ‘Sayuri’ นักร้องการ์ตูนดัง เสียชีวิตแล้ว ด้วยวัย 28 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: