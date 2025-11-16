อาเซอร์ไบจาน พบ ฝรั่งเศส ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 16 พ.ย. 68

16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง อาเซอร์ไบจาน พบ ฝรั่งเศส The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 อาเซอร์ไบจาน VS ฝรั่งเศส ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
- แมตช์การแข่งขัน : อาเซอร์ไบจาน พบ ฝรั่งเศส
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.00 น. (เช้ามืดวันจันทร์)
- สนาม : โทฟิก บาห์รามอฟ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : Monomax
วิเคราะห์บอล อาเซอร์ไบจาน – ฝรั่งเศส
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อาเซอร์ไบจาน
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ภายใต้การคุมทีมของกุนซือ อายคาน อับบาซอฟ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน คาดว่าพร้อมส่งนักเตะชุดใหญ่ลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย อายดิน บายรามอฟ, เอลวิน บาดาลอฟ, บาห์ลุล มุสตาฟาซาดา, แอนทอน คริวอตส์ยุค, อับบาส ฮูเซนอฟ, เอมิน มาคมูดอฟ, อับดุลลาห์ คายบูลาเยฟ, รูฟัต อับบาซอฟ, โทรัล บายรามอฟ, คายาล อาลีเยฟ และ นาริมาน อาคุนด์ซาเด
ฝรั่งเศส
ขณะที่ทีมเยือน ทัพตราไก่ ของกุนซือ ดิดิเยร์ เดส์ชองส์ ไม่มีนักเตะคนไหนติดโทษแบนหรือบาดเจ็บเพิ่มเติม ทำให้พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม แต่อาจมีการโรเตชั่นในบางตำแหน่ง
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย ไมค์ เมญอง, มาโล กุสโต้, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, วิลเลี่ยม ซาลิบา, ลูก้าส์ ดีญ, เคเฟรน ตูราม, วอร์เรน ซาอีร์-เอเมเรี่, ไมเคิล โอลิเซ่, รายาน แชร์กี, คริสโตเฟอร์ เอ็นคุนคู และ ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า
สถิติการพบกันของ อาเซอร์ไบจาน – ฝรั่งเศส
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 10/10/25 ฝรั่งเศส 3-0 อาเซอร์ไบจาน (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ อาเซอร์ไบจาน
- 13/11/25 แพ้ ไอซ์แลนด์ 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 13/10/25 แพ้ ยูเครน 1-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/10/25 แพ้ ฝรั่งเศส 0-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/09/25 เสมอ ยูเครน 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 05/09/25 แพ้ ไอซ์แลนด์ 0-5 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ฝรั่งเศส
- 13/11/25 ชนะ ยูเครน 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 13/10/25 เสมอ ไอซ์แลนด์ 2-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/10/25 ชนะ อาเซอร์ไบจาน 0-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/09/25 ชนะ ไอซ์แลนด์ 2-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 05/09/25 ชนะ ยูเครน 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อาเซอร์ไบจาน (3-4-2-1) : อายดิน บายรามอฟ (GK) – เอลวิน บาดาลอฟ, บาห์ลุล มุสตาฟาซาดา, แอนทอน คริวอตส์ยุค – อับบาส ฮูเซนอฟ, เอมิน มาคมูดอฟ, อับดุลลาห์ คายบูลาเยฟ, รูฟัต อับบาซอฟ – โทรัล บายรามอฟ, คายาล อาลีเยฟ – นาริมาน อาคุนด์ซาเด
ฝรั่งเศส (4-2-3-1) : ไมค์ เมญอง (GK) – มาโล กุสโต้, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, วิลเลี่ยม ซาลิบา, ลูก้าส์ ดีญ – เคเฟรน ตูราม, วอร์เรน ซาอีร์-เอเมเรี่ – ไมเคิล โอลิเซ่, รายาน แชร์กี, คริสโตเฟอร์ เอ็นคุนคู – ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
อาเซอร์ไบจาน 0-2 ฝรั่งเศส
