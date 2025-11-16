ตรวจหวย

ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 16:01 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2568 16:01 น.
659
ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่

ประกาศผลสลากเลขสามหลักหวย N3 งวด 16 พ.ย. 68 เช็กเลข 3 ตัวตรง 2 ตัวตรง รางวัลพิเศษ และ 3 ตัวสลับหลัก ที่นี่

ติดตามการประกาศผลรางวัล สลากเลขสามหลัก (N3) ประจำงวด วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นสลากรูปแบบใหม่จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่กำลังได้รับความสนใจจากคอหวยเป็นอย่างมาก โดยผลรางวัลในงวดนี้ 16/11/68 มีดังนี้

ตรวจผลสลาก N3 งวด 16 พฤศจิกายน 2568

  • รางวัล 3 ตัวตรง คือ 145
    • เงินรางวัล : 3,686 บาท/ใบ
  • รางวัล 2 ตัวตรง คือ 37
    • เงินรางวัล : 531 บาท/ใบ
  • รางวัล 3 ตัวสลับหลัก คือ 154 415 451 514 541
    • เงินรางวัล : 749 บาท/ใบ
  • รางวัลพิเศษ คือ 145 000 000 855
    • มูลค่า 252,116 บาท

ตรวจผลสลาก N3 งวดย้อนหลัง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

  • รางวัล 3 ตัวตรง คือ 898 เงินรางวัล : 3,686 บาท/ใบ
  • รางวัล 2 ตัวตรง คือ 87 เงินรางวัล : 531 บาท/ใบ
  • รางวัล 3 ตัวสลับหลัก คือ 889 988 เงินรางวัล : 749 บาท/ใบ
  • รางวัลพิเศษ คือ 898 000 001 942 มูลค่า 252,116 บาท

