เมสซี่ สร้างสถิติเหลือเชื่อ หลังเกมฟ้าขาวอุ่นดับ แองโกลา 2-0

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 10:16 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2568 10:21 น.
108
เมสซี่ ประตูแรกในทวีปแอฟริกา
ภาพ X @Argentina

เมสซี่ ซัด 1 จ่าย 1 พาขุนพล “ฟ้าขาว” อาร์เจนตินา บุกเอาชนะ แองโกลา 2-0 ในเกมประวัติศาสตร์ฉลองวันชาติเจ้าภาพ พร้อมพ่วงสถิติใหม่แข้งบัลลงดอร์ 8 สมัย ฟากตัวเลขเหลือเชื่อบนวัย 38 ปี เพิงเบิกสกอร์แรกใส่ชาติกาฬทวีป

ลิโอเนล เมสซี่ ยังคงแสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของเขา ด้วยการยิงหนึ่งประตูและแอสซิสต์อีกหนึ่งลูกให้ เลาตาโร มาร์ติเนซ พังประตูชัย นำทัพอาร์เจนตินาบุกเอาชนะทีมชาติแองโกลาไปได้ 2-0 ในเกมกระชับมิตรที่กรุงลูอันดา ประเทศแองโกลา เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (14 พ.ย.68) ซึ่งถือเป็นแมตช์พิเศษที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของเจ้าภาพ

ประตูแรกเกิดขึ้นก่อนหมดครึ่งแรกเพียง 2 นาที (นาทีที่ 43) เมื่อเมสซี่บรรจงจ่ายบอลอเฉียบคมเข้ากรอบเขตโทษ และเป็นมาร์ติเนซที่แปบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายอย่างเด็ดขาด ทำให้ยอดดาวยิงรายนี้ทำประตูในนามทีมชาติเพิ่มเป็น 36 ประตู และส่งให้อาร์เจนตินาขึ้นนำ 1-0

ผู้เล่นสองคนเดิมกลับมาประสานงานกันอีกครั้งก่อนจบเกม 7 นาที แต่คราวนี้ “มาร์ติเนซ” เปลี่ยนบทบาทมาเป็นคนจ่ายบ้าง เมื่อเขาเล่นบอลเข้าพื้นที่ว่างให้ “เมสซี่” ได้หลุดเข้าไปในเขตโทษ ก่อนที่ “เอล ปูลก้า” จะซัดบอลเรียดเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างเหนือชั้น ทำให้ยอดรวมประตูในนามทีมชาติของเมสซี่พุ่งไปอยู่ที่ 115 ประตู

อาร์เจนตินา แองโกลา ไฮไลต์
ภาพ IG @leomessi

เกมนี้ถูกจัดขึ้นด้วยแรงจูงใจที่สำคัญ โดยมีรายงานว่าอาร์เจนตินาได้รับค่าตัวในการลงเล่นเกมนี้สูงถึง 12 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 373 ล้านบาท) ในขณะที่ตั๋วเข้าชมในสนาม “Estadio 11 de Novembro” ซึ่งจุผู้ชมได้ 48,000 ที่นั่ง ถูกจำหน่ายในราคาเพียง 1 ดอลลาร์ (ราว 31 บาท) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมเฉลิมฉลองวันชาติอย่างทั่วถึง

เกมนี้ถือเป็นเพียงเกมเดียวของ “อาร์เจนตินา” ในช่วงพักเบรกทีมชาติ ขณะที่ทีมชาติแองโกลากำลังเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ศึกแอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์ ในเดือนหน้า ซึ่งพวกเขาถูกจับสลากไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับอียิปต์, แอฟริกาใต้ และซิมบับเว

เมสซีวอร์มก่อนเริ่มเกมกระชับมิตร อสาร์เจนตินา แองโกลา
ภาพ IG @leomessi
ภาพ X @Argentina

สถิติใหม่ “เมสซี่” ประตูแรกบนแผ่นดินแอฟริกา และลูกยิงที่ 895

แม้ผลการแข่งขันจะจบลงที่ 2-0 และอาร์เจนตินาจะครองความเหนือกว่าตลอด 90 นาที แต่ประตูแรกเกิดขึ้นจากการประสานงานอันเฉียบขาดของเมสซี่ ที่ผ่านบอลทะลุช่องจากกราบขวาให้ เลาตาโร มาร์ติเนซ หลุดเดี่ยวเข้าไปยิงอย่างทรงพลัง เป็นลูกเบิกสกอร์

ก่อนที่กัปตันทีมฟ้าขาวจะมาซัดเองด้วยซ้ายเรียดเสียบเข้ามุมไกลอย่างเด็ดขาด ! โดยประตูตอกฝาโรงเกมนี้ยัง “เป็นตุงแรก” ของเมสซี่บนแผ่นดินแอฟริกาอีกด้วย

และจากประตูนี้ส่งให้ ลิโอเนล เมสซี่ ปิดฉากปี 2025 ด้วยสถิติมีส่วนร่วมกับประตูรวม 1,296 ครั้ง ตลอดอาชีพการค้าแข้ง ซึ่งประกอบด้วย 895 ประตู และ 401 แอสซิสต์ จากการลงเล่น 1,134 เกม ซึ่งเป็นสถิติที่ไม่เคยมีผู้เล่นคนใดทำได้ในประวัติศาสตร์ฟุตบอล.

ที่มา : TRT Afrika , Marca

ขอบคุณคลิป : @TyC Sports

อาร์เจนตินา พบ แองโกลา
ภาพ IG @leomessi
เมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินา
ภาพ IG @leomessi
เมสซี่ อาร์เจนตินา แองโกลา คลิป
ภาพ IG @leomessi
สถิติประตูในนามทีมชาติอาร์เจนตินา ลิโอเนล เมสซี่ 115 ประตู
ภาพ X @Argentina

