ข่าว

ประวัติ “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” อดีต ปธ.สโมสรฟุตบอล กก.บริหาร “พรรคกล้าธรรม”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 10:39 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 10:55 น.
73
ประวัติ "ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว" อดีต ปธ.สโมสรฟุตบอลชื่อดัง สู่กรรมการบริหาร "พรรคกล้าธรรม"

เปิดประวัติ “เสี่ยกฤต – ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” สส.สงขลา ผู้โค่นแชมป์เก่า 2 พรรคใหญ่ อดีตประธานสโมสรนครศรี ยูไนเต็ด สู่กรรมการบริหาร พรรคกล้าธรรม

นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว หรือ “เสี่ยกฤต” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จ.สงขลา ได้กลายเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้ง หลังจากมีประเด็นเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ จน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ต้องออกมาชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวเป็นคดีเก่าที่เกิดขึ้นก่อนที่นายชนนพัฒฐ์จะเข้าสู่เวทีการเมือง และได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมมาแล้ว

ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2532 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันอายุ 36 ปี ด้านชีวิตครอบครัว อยู่กินฉันสามีภรรยากับ นางสาวกฤตพร คงเคว็จ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีบุตรสาวด้วยกัน 2 คน

ด้านการศึกษา

  • มัธยมศึกษา: โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
  • ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ปริญญาโท: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เส้นทางธุรกิจและการเมือง

นายชนนพัฒฐ์ เป็นที่รู้จักในฐานะนักธุรกิจเจ้าของกิจการหลายประเภท ทั้งอสังหาริมทรัพย์ โรงงานผลิตเสื้อกีฬา โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกิจให้เช่าเรือท่องเที่ยว ก่อนเข้าสู่แวดวงการเมือง “เสี่ยกฤต” เคยเป็นประธานสโมสรฟุตบอล นครศรีฯ ยูไนเต็ด ในช่วงฤดูกาล 2020 ก่อนจะลาออกเพื่อมาทำงานการเมือง

นายชนนพัฒฐ์ เข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติ และได้รับเลือกตั้งเป็น สส. ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2566 ในนามพรรคพลังประชารัฐ เขต 4 จังหวัดสงขลา โดยสามารถเอาชนะอดีต สส. เก่าในพื้นที่ได้ และเป็น สส. เพียงคนเดียวของพรรคพลังประชารัฐในจังหวัดสงขลาในขณะนั้น ต่อมาได้ย้ายมาสังกัดพรรคกล้าธรรม และได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารพรรคเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว (เสี่ยกฤต) สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม
FB/ กฤต ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว

ประเด็นคดีในอดีต

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายชนนพัฒฐ์เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมพร้อมพวกที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ในข้อกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ อย่างไรก็ตาม เขาได้รับการประกันตัวในอีกสองวันต่อมา

การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน

เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง สส.สงขลา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายชนนพัฒฐ์ ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ทรัพย์สินรวม (คู่สมรส): 96,766,908 บาท
  • หนี้สินรวม (คู่สมรส): 2,092,326 บาท

โดยมีรายการทรัพย์สินดังต่อไปนี้

  • เงินสด: 1,900,000 บาท (ของผู้ยื่นและคู่สมรส)
  • เงินฝาก: 5,346,217 บาท (รวมของบุตร)
  • เงินลงทุน: 20,038,227 บาท (รวมเงินลงทุนใน Kingford 4.45 ล้านบาท และสโมสรฟุตบอลนครศรี ยูไนเต็ด 8.4 ล้านบาท)
  • ที่ดิน (รวมคู่สมรส): 6,627,320 บาท รวมทั้งโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของคู่สมรส 1,846,700 บาท
  • ยานพาหนะ: 12 รายการ มูลค่า 9,465,000 บาท (รถยนต์ 6 คัน, จักรยานยนต์ 6 คัน)
  • ทรัพย์สินอื่น (34 รายการ): มูลค่า 47,793,463 บาท ประกอบด้วย
    • ปืน 6 กระบอก
    • ชุดพระเครื่อง 33 องค์ (เช่น หลวงปู่ทวด, พญาครุฑหลวงพ่อวรา) มูลค่ารวม 19,700,000 บาท
    • วัวชน 4 ตัว (โหนดอิทธิพลเล็ก เรือบิน ตัวละ 1,500,000 บาท, โคขาวงามอิทธิพลเล็ก ทายาทสามเซียน ตัวละ 1,300,000 บาท และโคอีก 6 ตัว)
    • นาฬิกาหรู, กระเป๋าแบรนด์เนม, ทองคำแท่ง และทองรูปพรรณ

นายชนนพัฒฐ์ แจ้งมีรายได้รวมต่อปีประมาณ 9,362,720 บาท โดยมาจากค่าตอบแทน สส., ธุรกิจส่วนตัว และรายได้จากวัวชน 4,000,000 บาท

FB/ กฤต ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว

ข้อมูลธุรกิจในปัจจุบัน

ปัจจุบัน “เสี่ยกฤต” ปรากฏชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท 2 แห่ง (จาก 3 แห่ง โดยเลิกกิจการไปแล้ว 1 แห่ง) ดังนี้

  1. บริษัท กัตติกมาส ทัวร์ จำกัด ธุรกิจทัวร์ (นายชนนพัฒฐ์ ถือหุ้น 25%) งบการเงินปี 2567 มีรายได้รวม 142,000 บาท ขาดทุนสุทธิ 173,440 บาท
  2. บริษัท สตีฟ ดีไซน์ จำกัด ธุรกิจผลิตเสื้อผ้า (นายชนนพัฒฐ์ ถือหุ้น 40%, คู่สมรส 40%) งบการเงินปี 2567 มีรายได้รวม 2,618,000 บาท กำไรสุทธิ 103,926 บาท
FB/ กฤต ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว
FB/ กฤต ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สรุปดราม่า สำนักพระราชวัง ประกาศถอดยศ เจ้าชายแอนดรูว์ พัวพันคดีล่วงละเมิดเด็ก ข่าวต่างประเทศ

สรุปดราม่า สำนักพระราชวัง ประกาศถอดยศ เจ้าชายแอนดรูว์ พัวพันคดีล่วงละเมิดเด็ก

52 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด AI 1/11/68 เจาะสถิติ 2 ตัวล่าง 1 พ.ย. ย้อนหลัง 15 ปี

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เงินเยน ร่วงหนัก เหลือ 21 บาท เวลาทองคนไทยเที่ยวญี่ปุ่น

17 นาที ที่แล้ว
สืบนครบาล 1 รวบผู้ต้องหาหญิงวัย 39 หลังผู้เสียหายเก่าแฟนเคยถูกหลอก อาสาล่อซื้อ เปิดบัญชีใหม่ให้ จนนำไปสู่การจับกุม ผู้ต้องหาอ้างแค่คนกลางตรวจสอบบัญชี ข่าวอาชญากรรม

อย่ามาหลอกแฟนฉัน! สาวลุยเอง ล่อซื้อจับ “ป้าสุนีย์” คนกลางบัญชีม้า

26 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์อาศรมฤาษีเณร จ.อยุธยา งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์อาศรมฤาษีเณร จ.อยุธยา หยดน้ำตาเทียนให้โชค งวด 1/11/68

46 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ส่องภาพ อดีตพระกาโตะ เข้าพิธีวิวาห์ชื่นมื่นกับ ลูกสาวเจ้าของโรงไม้เมืองคอน

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! พรรคเพื่อไทย โหวตคะแนนท่วมท้น “จุลพันธ์” นั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่

52 นาที ที่แล้ว
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เสิร์ฟลุคกระต่ายแสนซน เทศกาลฮาโลวีน ข่าวดารา

เผ็ดซี้ด! เจนี่ เสิร์ฟลุคบันนี่สุดเซ็กซี่ โชว์หุ่นเป๊ะรับฮาโลวีน ใจสั่นรัว ๆ

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“วีระ” นำแบ็กโฮ-แทรกเตอร์ จอดประชิดแนว ขีดเส้นตายบ่ายโมง ต้องไล่เขมรออก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กมธ.ทหาร ไม่เชิญ กัน จอมพลัง แล้ว เตรียมหาเอกสารหน่วยงานไหนขอความอนุเคราะห์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร ผู้ประกาศข่าวชื่อดังเผยข้อมูลเอกสาร กองร้อย ตชด. 22 (ศรีสะเกษ) ทำหนังสือเมื่อ 19 ส.ค. 68 ขอรับแผ่นเกราะ 22 แผ่น ส่งถึงมูลนิธิฯ ผ่านบริษัท อินโรสตาร์ ข่าว

ถึงบางอ้อ! สาเหตุ ทัพบก ปฏิเสธ ปมขอเกราะ เพราะหน่วยงานที่ขอคือ ตชด. ไม่ใช่ทหาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้นำไต้หวัน ส่งสารแสดงความอาลัย ต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าวต่างประเทศ

ผู้นำไต้หวัน ส่งสารแสดงความอาลัย ต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระพันปีหลวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอเหรียญทอง โพสต์จี้ สปสช. หลังทราบข้อมูล ทุจริตคีย์ข้อมูลเท็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บอร์ดคุรุสภา เคาะเกณฑ์ใหม่ ยกเลิกสอบวิชาเอกตั๋วครู มีผลทันที ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น เตรียมจ้างนายพราน ล่าหมี หลัง ปชช. ถูกหมีฆ่าตายแล้ว 12 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู ไปรยา ฟาดบิกินีตัวจิ๋ว อวดหุ่นเซี๊ยะท้าแดดริมชายหาด เซ็กซี่ทะลุจอ บันเทิง

ปู ไปรยา ฟาดบิกินีตัวจิ๋ว อวดหุ่นเซี๊ยะท้าแดดริมชายหาด เซ็กซี่ทะลุจอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว&quot; อดีต ปธ.สโมสรฟุตบอลชื่อดัง สู่กรรมการบริหาร &quot;พรรคกล้าธรรม&quot; ข่าว

ประวัติ “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” อดีต ปธ.สโมสรฟุตบอล กก.บริหาร “พรรคกล้าธรรม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตหลวงพี่กาโตะ จัดงานแต่ง 31 ต.ค. นี้ งดเหล้า-งดเต้น ในช่วงถวายอาลัย บันเทิง

อดีตพระกาโตะ ยันไม่เลื่อนงานแต่ง งดแอลกอฮอล์-ปาร์ตี้ ปรับธีมสีสุภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลื้ม! ยอดใช้จ่ายคนละครึ่งพลัส 3 พันล้าน คาดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาส 4

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัฐ ทองแตง ประธานคณะผู้บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือ รพ.พญาไท-เปาโล แสดงความยินดีกับ คุณอัฐ ทองแตง ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บอส ณวัฒน์” โอนเงินคืนให้ “กัน จอมพลัง” แล้ว หลังโอนมาให้โดยพลการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รำลึก 19 ปี นวมทอง ไพรวัลย์ แท็กซี่พลีชีพ &quot;ต้านรัฐประหาร&quot; ข่าว

รำลึก 19 ปี นวมทอง ไพรวัลย์ แท็กซี่พลีชีพ “ต้านรัฐประหาร”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร เปิดเบื้องลึก ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ตั้งราคาสองมาตรฐาน ชี้หากผิดจริงควรแก้ไขด่วน ข่าว

ต๊ะ นารากร เปิดเบื้องลึก ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ตั้งราคาสองมาตรฐาน ชี้หากผิดจริงควรแก้ไขด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับตาวันนี้! เพื่อไทย โหวตเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ สะพัด “จุลพันธ์-จาตุรนต์” เต็ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรุงไทยแจ้งด่วน เงินที่ถูกตัดจากบัญชีแต่ไม่เข้าปลายทาง เตรียมคืนให้ภายในเที่ยงคืน 30 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

กรุงไทย แจ้งด่วน โอนเงิน ตัดยอดแล้ว แต่เงินไม่เข้าบัญชีปลายทาง แก้ไขตามนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 10:39 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 10:55 น.
73
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปดราม่า สำนักพระราชวัง ประกาศถอดยศ เจ้าชายแอนดรูว์ พัวพันคดีล่วงละเมิดเด็ก

สรุปดราม่า สำนักพระราชวัง ประกาศถอดยศ เจ้าชายแอนดรูว์ พัวพันคดีล่วงละเมิดเด็ก

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568

เลขเด็ด AI 1/11/68 เจาะสถิติ 2 ตัวล่าง 1 พ.ย. ย้อนหลัง 15 ปี

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568

เงินเยน ร่วงหนัก เหลือ 21 บาท เวลาทองคนไทยเที่ยวญี่ปุ่น

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568
สืบนครบาล 1 รวบผู้ต้องหาหญิงวัย 39 หลังผู้เสียหายเก่าแฟนเคยถูกหลอก อาสาล่อซื้อ เปิดบัญชีใหม่ให้ จนนำไปสู่การจับกุม ผู้ต้องหาอ้างแค่คนกลางตรวจสอบบัญชี

อย่ามาหลอกแฟนฉัน! สาวลุยเอง ล่อซื้อจับ “ป้าสุนีย์” คนกลางบัญชีม้า

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568
Back to top button