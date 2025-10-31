ประวัติ “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” อดีต ปธ.สโมสรฟุตบอล กก.บริหาร “พรรคกล้าธรรม”
เปิดประวัติ “เสี่ยกฤต – ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” สส.สงขลา ผู้โค่นแชมป์เก่า 2 พรรคใหญ่ อดีตประธานสโมสรนครศรี ยูไนเต็ด สู่กรรมการบริหาร พรรคกล้าธรรม
นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว หรือ “เสี่ยกฤต” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จ.สงขลา ได้กลายเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้ง หลังจากมีประเด็นเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ จน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ต้องออกมาชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวเป็นคดีเก่าที่เกิดขึ้นก่อนที่นายชนนพัฒฐ์จะเข้าสู่เวทีการเมือง และได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมมาแล้ว
ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2532 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันอายุ 36 ปี ด้านชีวิตครอบครัว อยู่กินฉันสามีภรรยากับ นางสาวกฤตพร คงเคว็จ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีบุตรสาวด้วยกัน 2 คน
ด้านการศึกษา
- มัธยมศึกษา: โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
- ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
- ปริญญาโท: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เส้นทางธุรกิจและการเมือง
นายชนนพัฒฐ์ เป็นที่รู้จักในฐานะนักธุรกิจเจ้าของกิจการหลายประเภท ทั้งอสังหาริมทรัพย์ โรงงานผลิตเสื้อกีฬา โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกิจให้เช่าเรือท่องเที่ยว ก่อนเข้าสู่แวดวงการเมือง “เสี่ยกฤต” เคยเป็นประธานสโมสรฟุตบอล นครศรีฯ ยูไนเต็ด ในช่วงฤดูกาล 2020 ก่อนจะลาออกเพื่อมาทำงานการเมือง
นายชนนพัฒฐ์ เข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติ และได้รับเลือกตั้งเป็น สส. ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2566 ในนามพรรคพลังประชารัฐ เขต 4 จังหวัดสงขลา โดยสามารถเอาชนะอดีต สส. เก่าในพื้นที่ได้ และเป็น สส. เพียงคนเดียวของพรรคพลังประชารัฐในจังหวัดสงขลาในขณะนั้น ต่อมาได้ย้ายมาสังกัดพรรคกล้าธรรม และได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารพรรคเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ประเด็นคดีในอดีต
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายชนนพัฒฐ์เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมพร้อมพวกที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ในข้อกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ อย่างไรก็ตาม เขาได้รับการประกันตัวในอีกสองวันต่อมา
การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน
เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง สส.สงขลา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายชนนพัฒฐ์ ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ทรัพย์สินรวม (คู่สมรส): 96,766,908 บาท
- หนี้สินรวม (คู่สมรส): 2,092,326 บาท
โดยมีรายการทรัพย์สินดังต่อไปนี้
- เงินสด: 1,900,000 บาท (ของผู้ยื่นและคู่สมรส)
- เงินฝาก: 5,346,217 บาท (รวมของบุตร)
- เงินลงทุน: 20,038,227 บาท (รวมเงินลงทุนใน Kingford 4.45 ล้านบาท และสโมสรฟุตบอลนครศรี ยูไนเต็ด 8.4 ล้านบาท)
- ที่ดิน (รวมคู่สมรส): 6,627,320 บาท รวมทั้งโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของคู่สมรส 1,846,700 บาท
- ยานพาหนะ: 12 รายการ มูลค่า 9,465,000 บาท (รถยนต์ 6 คัน, จักรยานยนต์ 6 คัน)
- ทรัพย์สินอื่น (34 รายการ): มูลค่า 47,793,463 บาท ประกอบด้วย
- ปืน 6 กระบอก
- ชุดพระเครื่อง 33 องค์ (เช่น หลวงปู่ทวด, พญาครุฑหลวงพ่อวรา) มูลค่ารวม 19,700,000 บาท
- วัวชน 4 ตัว (โหนดอิทธิพลเล็ก เรือบิน ตัวละ 1,500,000 บาท, โคขาวงามอิทธิพลเล็ก ทายาทสามเซียน ตัวละ 1,300,000 บาท และโคอีก 6 ตัว)
- นาฬิกาหรู, กระเป๋าแบรนด์เนม, ทองคำแท่ง และทองรูปพรรณ
นายชนนพัฒฐ์ แจ้งมีรายได้รวมต่อปีประมาณ 9,362,720 บาท โดยมาจากค่าตอบแทน สส., ธุรกิจส่วนตัว และรายได้จากวัวชน 4,000,000 บาท
ข้อมูลธุรกิจในปัจจุบัน
ปัจจุบัน “เสี่ยกฤต” ปรากฏชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท 2 แห่ง (จาก 3 แห่ง โดยเลิกกิจการไปแล้ว 1 แห่ง) ดังนี้
- บริษัท กัตติกมาส ทัวร์ จำกัด ธุรกิจทัวร์ (นายชนนพัฒฐ์ ถือหุ้น 25%) งบการเงินปี 2567 มีรายได้รวม 142,000 บาท ขาดทุนสุทธิ 173,440 บาท
- บริษัท สตีฟ ดีไซน์ จำกัด ธุรกิจผลิตเสื้อผ้า (นายชนนพัฒฐ์ ถือหุ้น 40%, คู่สมรส 40%) งบการเงินปี 2567 มีรายได้รวม 2,618,000 บาท กำไรสุทธิ 103,926 บาท
