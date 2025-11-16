แอลเบเนีย พบ อังกฤษ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 16 พ.ย. 68

16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง แอลเบเนีย พบ อังกฤษ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 แอลเบเนีย VS อังกฤษ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
- แมตช์การแข่งขัน : แอลเบเนีย พบ อังกฤษ
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.00 น. (เช้ามืดวันจันทร์)
- สนาม : อารีน่า กอมเบตาเร
- ถ่ายทอดสด : Monomax
วิเคราะห์บอล แอลเบเนีย – อังกฤษ
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แอลเบเนีย
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ภายใต้การคุมทีมของกุนซือ ซิลวินโญ่ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน คาดว่าพร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย โธมัส สตราโคช่า, เอลเซอิด ฮีไซ, อาร์ลิน อาเยติ, เอรัต ฌิมซิติ, มาริโอ มิตาย, ยูเลี่ยน เชฮู, ครสิเตียน อัสลานี่, อาร์มันโด้ โบรยา, กาซิม ลาชี, อาร์เบอร์ ฮอจา และ เรย์ มานาย
อังกฤษ
ขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตคำราม ของกุนซือ โธมัส ทูเคิ่ล ไม่มีนักเตะคนไหนติดโทษแบนหรือบาดเจ็บเพิ่มเติม แต่คาดว่าเกมนี้อาจมีการโรเตชั่นนักเตะในบางตำแหน่ง
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย จอร์แดน พิคฟอร์ด, แดน เบิร์น, จอห์น สโตนส์, เอซรี่ คอนซ่า, เชด สเปนซ์, อดัม วาร์ตัน, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, จาร์ร็อด โบเว่น, จู๊ด เบลลิงแฮม, เอเบเรชี่ เอเซ่ และ ฟิล โฟเด้น
สถิติการพบกันของ แอลเบเนีย – อังกฤษ
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 21/03/25 อังกฤษ 2-0 แอลเบเนีย (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 12/11/21 อังกฤษ 5-0 แอลเบเนีย (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 28/03/21 แอลเบเนีย 0-2 อังกฤษ (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 05/09/01 อังกฤษ 2-0 แอลเบเนีย (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 28/03/01 แอลเบเนีย 1-3 อังกฤษ (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ แอลเบเนีย
- 13/11/25 ชนะ อันดอร์รา 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 14/10/25 ชนะ จอร์แดน 4-2 (กระชับมิตร)
- 11/10/25 ชนะ เซอร์เบีย 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/09/25 ชนะ ลัตเวีย 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 04/09/25 ชนะ ยิปรอลตา 1-0 (กระชับมิตร)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ อังกฤษ
- 13/11/22 ชนะ เซอร์เบีย 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 14/10/25 ชนะ ลัตเวีย 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/10/25 ชนะ เวลส์ 3-0 (กระชับมิตร)
- 09/09/25 ชนะ เซอร์เบีย 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 06/09/25 ชนะ อันดอร์รา 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แอลเบเนีย (4-2-3-1) : โธมัส สตราโคช่า (GK) – เอลเซอิด ฮีไซ, อาร์ลิน อาเยติ, เอรัต ฌิมซิติ, มาริโอ มิตาย – ยูเลี่ยน เชฮู, ครสิเตียน อัสลานี่ – อาร์มันโด้ โบรยา, กาซิม ลาชี, อาร์เบอร์ ฮอจา – เรย์ มานาย
อังกฤษ (4-2-3-1) : จอร์แดน พิคฟอร์ด (GK) – แดน เบิร์น, จอห์น สโตนส์, เอซรี่ คอนซ่า, เชด สเปนซ์ – อดัม วาร์ตัน, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน – จาร์ร็อด โบเว่น, จู๊ด เบลลิงแฮม, เอเบเรชี่ เอเซ่ – ฟิล โฟเด้น
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
แอลเบเนีย 0-2 อังกฤษ
