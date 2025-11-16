ข่าวกีฬาฟุตบอล

แอลเบเนีย พบ อังกฤษ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 16 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 16:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 15:58 น.
56

16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง แอลเบเนีย พบ อังกฤษ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 แอลเบเนีย VS อังกฤษ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • แมตช์การแข่งขัน : แอลเบเนีย พบ อังกฤษ
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.00 น. (เช้ามืดวันจันทร์)
  • สนาม : อารีน่า กอมเบตาเร
  • ถ่ายทอดสด : Monomax

วิเคราะห์บอล แอลเบเนีย – อังกฤษ

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แอลเบเนีย

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ภายใต้การคุมทีมของกุนซือ ซิลวินโญ่ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน คาดว่าพร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย โธมัส สตราโคช่า, เอลเซอิด ฮีไซ, อาร์ลิน อาเยติ, เอรัต ฌิมซิติ, มาริโอ มิตาย, ยูเลี่ยน เชฮู, ครสิเตียน อัสลานี่, อาร์มันโด้ โบรยา, กาซิม ลาชี, อาร์เบอร์ ฮอจา และ เรย์ มานาย

Credit : Federata Shqiptare e Futbollit

อังกฤษ

ขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตคำราม ของกุนซือ โธมัส ทูเคิ่ล ไม่มีนักเตะคนไหนติดโทษแบนหรือบาดเจ็บเพิ่มเติม แต่คาดว่าเกมนี้อาจมีการโรเตชั่นนักเตะในบางตำแหน่ง

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย จอร์แดน พิคฟอร์ด, แดน เบิร์น, จอห์น สโตนส์, เอซรี่ คอนซ่า, เชด สเปนซ์, อดัม วาร์ตัน, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, จาร์ร็อด โบเว่น, จู๊ด เบลลิงแฮม, เอเบเรชี่ เอเซ่ และ ฟิล โฟเด้น

Credit : England football team

สถิติการพบกันของ แอลเบเนีย – อังกฤษ

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 21/03/25 อังกฤษ 2-0 แอลเบเนีย (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 12/11/21 อังกฤษ 5-0 แอลเบเนีย (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 28/03/21 แอลเบเนีย 0-2 อังกฤษ (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/01 อังกฤษ 2-0 แอลเบเนีย (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 28/03/01 แอลเบเนีย 1-3 อังกฤษ (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ แอลเบเนีย

  • 13/11/25 ชนะ อันดอร์รา 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 14/10/25 ชนะ จอร์แดน 4-2 (กระชับมิตร)
  • 11/10/25 ชนะ เซอร์เบีย 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/09/25 ชนะ ลัตเวีย 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 ชนะ ยิปรอลตา 1-0 (กระชับมิตร)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ อังกฤษ

  • 13/11/22 ชนะ เซอร์เบีย 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 14/10/25 ชนะ ลัตเวีย 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/10/25 ชนะ เวลส์ 3-0 (กระชับมิตร)
  • 09/09/25 ชนะ เซอร์เบีย 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 06/09/25 ชนะ อันดอร์รา 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
Credit : Federata Shqiptare e Futbollit

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แอลเบเนีย (4-2-3-1) : โธมัส สตราโคช่า (GK) – เอลเซอิด ฮีไซ, อาร์ลิน อาเยติ, เอรัต ฌิมซิติ, มาริโอ มิตาย – ยูเลี่ยน เชฮู, ครสิเตียน อัสลานี่ – อาร์มันโด้ โบรยา, กาซิม ลาชี, อาร์เบอร์ ฮอจา – เรย์ มานาย

อังกฤษ (4-2-3-1) : จอร์แดน พิคฟอร์ด (GK) – แดน เบิร์น, จอห์น สโตนส์, เอซรี่ คอนซ่า, เชด สเปนซ์ – อดัม วาร์ตัน, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน – จาร์ร็อด โบเว่น, จู๊ด เบลลิงแฮม, เอเบเรชี่ เอเซ่ – ฟิล โฟเด้น

Credit : England football team

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

แอลเบเนีย 0-2 อังกฤษ

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สุดปัง! ลอตเตอรี่พลัส งวดนี้ีรางวัลที่ 1 แตก 48 ล้าน 2 เศรษฐีป้ายแดง รวยไม่รู้ตัว ข่าว

สุดปัง! ลอตเตอรี่พลัส งวดนี้รางวัลที่ 1 แตก 48 ล้าน 2 เศรษฐีป้ายแดง รวยไม่รู้ตัว

4 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาเซอร์ไบจาน พบ ฝรั่งเศส ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 16 พ.ย. 68

27 นาที ที่แล้ว
โรนัลโด้ โดนแบน ข่าวกีฬา

โรนัลโด้ ส่อชวดประเดิมบอลโลก หลังใบแดงแรกในนามทีมชาติทำพิษ

48 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอลเบเนีย พบ อังกฤษ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 16 พ.ย. 68

57 นาที ที่แล้ว
&quot;อนุดิษฐ์&quot; ปัดสัญญามอบเก้าอี้ รมต. ให้ &quot;ชนนพัฒฐ์&quot; ยันพรรคยึดหลักกฎหมาย ข่าวการเมือง

“อนุดิษฐ์” ปัดสัญญามอบเก้าอี้ รมต. ให้ “ชนนพัฒฐ์” ยันพรรคยึดหลักกฎหมาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวบถึงบ้าน น้องพลอย อินฟลูฯ สาวเชียงใหม่โพสต์หวิว-แปะลิงก์พนันฉ่ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถังถอนตัว มวย one173 ข่าวกีฬา

ONE173 โพสต์คลิป รถถัง ขอโทษแฟนคลับ ก่อนกำปั้นดังโผล่สวนเสียงติงแรง!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กกุ้ง ประกาศ ยุติบทบาทความมั่นคง โยน แม่ทัพภาค 2 แจงปมชายแดนเขมร ข่าว

บิ๊กกุ้ง ประกาศ ยุติบทบาทความมั่นคง โยน แม่ทัพภาค 2 แจงปมชายแดนเขมร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มืดแปดด้าน ลูกชายวอนพลเมืองดี ถุงนี้ 2 ล้าน! ใครเจอมีสินน้ำใจตอบแทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มวิ่งงานดัง เล่าอุทาหรณ์ “กล้ามเนื้อสลาย” เข้าเส้นชัยไข้สูง 38.1

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 68 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัล &quot;น้องเกล&quot; เข้าเฝ้า &quot;เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ&quot; พร้อมโมเมนต์สุดน่ารัก น่าเอ็นดูสุดๆ บันเทิง

โมเมนต์สุดน่ารัก “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ-น้องเกล” ทำเอาคนดูยิ้มแก้มปริ น่าเอ็นดูสุดๆ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โปรตุเกส พบ อาร์เมเนีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 16 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
CybercopTH ข่าวอาชญากรรม

ช็อก! จับดาราลูกชายเจ้าของยาดม หลอกขายไอโฟน17 – ตั๋วดู Blackpink

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘หมอวรงค์’ คัมแบ็ก! นั่งหัวหน้า พรรคไทยภักดี ลั่นภารกิจยกเครื่องประเทศ ข่าว

‘หมอวรงค์’ คัมแบ็ก! นั่งหัวหน้า พรรคไทยภักดี ลั่นภารกิจยกเครื่องประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายสดมวย one ข่าวกีฬา

ดูมวย one 173 แบบสดๆ ซุปเปอร์บอน ปะทะ โนอิริ 11 โมงตรงห้ามพลาด!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 พ.ย. 68 ปล่อยเลขเด็ดโค้งสุดท้าย ฟันธงวิ่งบน 8 ล่าง 6 Line News

เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 พ.ย. 68 ปล่อยเลขเด็ดโค้งสุดท้าย ฟันธงวิ่งบน 8 ล่าง 6

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดสงสัยงูอะไรเข้าบ้าน 16/11/68 เลขเด็ด

สงสัยงูอะไรเข้าบ้าน? โพสต์ถามเฟซบุ๊ก เจอคนแห่ขอบ้านเลขที่สนั่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรถือ RPG ขู่ไทย ปราสาทคนา ข่าว

นับถือใจพี่ทหารไทย คลิปนาทีเขมรแบก RPG ขู่! หวิดปะทะที่ปราสาทคนา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ทิว นรรัตน์&quot; ทายาทอาณาจักรสมุนไพรไทย หล่อ รวย เก่งครบเครื่อง บันเทิง

ประวัติ “ทิว นรรัตน์” ทายาทอาณาจักรสมุนไพรไทย หล่อ รวย เก่งครบเครื่อง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว 20 ยิงตำรวจ ไอโฟน 17 ข่าวอาชญากรรม

คดีพลิก สาววัย 20 ยิงร.ต.ต.ดับ ไขเงื่อนงำรักขม ชิงทอง 5 บาทซื้อไอโฟน 17

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน เผยข่าวดี ทรัมป์ การันตีไม่นำปมขัดแย้งเพื่อนบ้าน กระทบเจรจาการค้าไทย-สหรัฐฯ ข่าว

อนุทิน เผยข่าวดี ทรัมป์ การันตีไม่นำปมขัดแย้งเพื่อนบ้าน กระทบเจรจาการค้าไทย-สหรัฐฯ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 พฤศจิกายน 2568 ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 16:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 15:58 น.
56
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดปัง! ลอตเตอรี่พลัส งวดนี้ีรางวัลที่ 1 แตก 48 ล้าน 2 เศรษฐีป้ายแดง รวยไม่รู้ตัว

สุดปัง! ลอตเตอรี่พลัส งวดนี้รางวัลที่ 1 แตก 48 ล้าน 2 เศรษฐีป้ายแดง รวยไม่รู้ตัว

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2568
ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่

ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2568
&quot;อนุดิษฐ์&quot; ปัดสัญญามอบเก้าอี้ รมต. ให้ &quot;ชนนพัฒฐ์&quot; ยันพรรคยึดหลักกฎหมาย

“อนุดิษฐ์” ปัดสัญญามอบเก้าอี้ รมต. ให้ “ชนนพัฒฐ์” ยันพรรคยึดหลักกฎหมาย

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2568

รวบถึงบ้าน น้องพลอย อินฟลูฯ สาวเชียงใหม่โพสต์หวิว-แปะลิงก์พนันฉ่ำ

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2568
Back to top button