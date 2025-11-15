ข่าวกีฬา

อดีตแข้งอาร์มี่ รับแล้วเสียบ “เต วรากร” ไม่ใช่ดัสกรที่หลายคนใส่ดราม่า

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 14:00 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2568 14:06 น.
61
ดัสกรไม่ได้เสียบเต
แฟ้มภาพ

อดีตแข้งอาร์มี่ ยูไนเต็ด ออกมายอมรัแล้ว เป็นคนเสียบ “เต วรากร” ดาวดังหมอนทองวิทยา ไม่ใช่ ดัสกร ทองเหลา อดีตกองกลางกลางกัปตันทีชาติไทยพันธุ์ดุ หลังเกิดประเด็นควันหลงถล่มคอมเมนต์กันเดือดหลังเกม แมตช์พิเศษกับทีม วีไอพี (VIP) บอย ท่าพระจันทร์

ควันหลงศึกฟุตบอลกระชับมิตรนัดพิเศษระหว่าง ทีมหมอนทองวิทยา ซึ่งแพ้ วีไอพี (VIP) บอย ท่าพระจันทร์ ไปด้วยสกอร์ 2-3 อย่างไรก็ตามเกมนี้มีดราม่าเล็กๆ เกิดขึ้น จังหวะที่ ดัสกร ทองเหลา อดีตกองกลางทีมชาติไทย ของทีมบอยท่าพระจันทร์ เข้าปะทะกับ “เต” วรากร ช่างเขียนดี กองกลางตัวเก่งของ หมอนทองวิทยา ตอนขึ้นโหม่งซึ่งไม่ได้ร้ายแรงอะไร และ ดัสกร ขอโทษและกอดน้องดาวเตะฉายาวิตินญ่าบางน้ำเปรี้ยวเป็นที่เรียบร้อย แต่มีสื่อบางสำนักโพสต์ถึงอีกจังหวะที่มีแข้งทีมบอยท่าพระจันทร์รายหนึ่งพุ่งเสียบ เต วรากร ว่าเป็น ดัสกร ที่ทำฟาวล์

แต่จริงๆ ไม่ใช่ ดัสกร ทำเอาอดีตกองกลางกัปตันทีมชาติไทย ถึงกับของขึ้นเขียนแคปชั่นลำดับถัดมาชนิดเดือดปุ๊ดๆ ว่า “จังหวะนี้ไม่ใช่พี่โก้ …แต่จั่วหัวแบบนี้ บอกตรงทุเรศ!”

ดราม่าดัสกร เตวรากร
แฟ้มภาพ @Facebook
ดัสกร ยกมือไหว้หลังเข้าปะทะ เตวรากร
ภาพ Facebook @AISPLAYSPORTS

อัปเดตล่าสุด “ไทยรัฐสปอร์ตส” เปิดเผยคนที่ทำฟาวล์ เต วรากร คือ เอกสถา ธัญญกรรม อดีตกองกลางของอาร์มี่ ยูไนเต็ด โดยเจ้าตัวโพสต์ว่า “ผมเองครับ” พร้อมอิโมจิขอโทษ

ขณะเดียวกันบัญชีโซเชียลของดัสกรเองก็แชร์คลิปที่กำลังเป็นประเด็นำพร้อมแคปชั่นระบุ “เบิ่งเอาเด้อ ผมแลนอยู่ขางหลังครับ”

“คลิปบนผมแค่กระโดดโหม่งแล้วก็เก็บมือ ส่วนคลิปล่างผมแค่วิ่งจ๊อกกิ้งเองนะ”

ทั้งนี้ประเด็นของดัสกรมีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ โดยล่าสุด ขวัญ ลามาเซีย ก็แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กของตัวเอง โดยย้ำชัดเจนว่า เคสนี้ กัปตันโก้ ดัสกร ไม่มีเจตนาจะเล่นแรงหรือนอกเกมส์กับน้องๆ ทีมรร.หมอนทองวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา รองแชมป์กีฬา 7 สี ปัจจุบันแต่อย่งาใดด้วย

พี่โก้ ดัสกร กับ น้องเต วรากร เห็นหลายสื่อพาดหัวชักนำให้คนไปด่าพี่โก้ แล้วคนพากย์อย่างผมรู้สึกไม่สบายใจ เพราะความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลย

1.จังหวะสไลด์สกัด ไม่ใช่พี่โก้ ส่วนพี่บอลคนที่สไลด์ก็ไม่ได้เข้าหนัก หรือเข้าแรงเลยสักนิดเดียว น้องเตยังลุกขึ้นยิ้มแยมตามปกติ

2.ผมพากย์ผิดเองคิดว่าเป็นพี่โก้ เพราะมองจากมุมไกลมาก ไม่มีจอมอนิเตอร์ให้ดู ซึ่งพี่โก้ก็น่ารักมาก พอพูดชื่อแก แกก็เข้าไปขอโทษขอโพยน้อง ทั้ง ๆ ที่แกไม่ได้ทำอะไรเลย

3.เกมเมื่อวานคือเกมกระชับมิตรครับ ไม่มีใครเล่นแรงอย่างที่ชาวโซเชียลบางคนใส่ร้าย ขอบคุณประสบการณ์ล้ำค่าครับ

สำหรับแมตช์นี้ ทีมฟุตบอลโรงเรียรหมอนทองวิทยา แม้จะต้องเป็นฝ่ายปราชัยแต่เด็กๆ ลูกทีมของอาจารย์ สกล เกลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ฝึกสอนและผู้คุมพวงมาลัยรถขนฝัน รับัดฉีดไปเหนาะๆ 5.6 แสนบาท จากผลงานระหว่างพักครึ่งที่มีการประกาศเงินอัดฉีด ทีมหมอนทองวิทยา ประตูละ 170,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประมูลเสื้อฟุตบอลพร้อมลายเซ็นของนักเตะหมอนทองวิทยา ยอดพุ่งสูงถึง 320,000 บาท ทำให้เบ็ดเสร็จยอดรวมเงินอัดฉีดรวมทั้งสิ้น 560,000 บาท ท่ามกลางแฟนบอลที่มาร่วมให้กำลังใจอย่างล้นหลามจริงๆ.

อรรถวัติ บอย ท่าพระจันทร์ ศิริสิทธิธงไชย
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา @อรรถวัติ บอย ท่าพระจันทร์ ศิริสิทธิธงไชย
ดัสกร ทองเหลา FC คลิปดราม่าเตวรากร
ภาพ Facebook @ดัสกร ทองเหลา FC

อ่านข่าวกีฬาประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568

