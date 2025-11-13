ข่าว

ชาวเน็ตส่งกำลังใจ “น้องแต๊งกิ้ว” แข้งเบอร์ 14 ทีมหมอนทอง ป่วยกะทันหัน ต้องนอนรพ.

Photo of Bas Basเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 09:51 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 09:51 น.
64

แฟนบอลและเหล่าชาวเน็ตร่วมส่งกำลังใจ หลังจากที่ “น้องแต๊งกิ้ว” แข้งดาวรุ่งเบอร์ 14 จากทีม หมอนทอง ป่วยกะทันหัน จนต้องนอนโรงพยาบาล

ทำเอาแฟนบอลเป็นห่วงกันไปตามๆ กัน เมื่อผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก ป๊อก บ้านปูน ชาวบางยี่ขัน คุณพ่อของ “น้องแต๊งกิ้ว” ปัญณวัฒน์ พงษ์บุญญพัฒน์ มิดฟิลด์เบอร์ 14 จากทีมหมอนทองวิทยา ที่โด่งดังเป็นพลุแตกจากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ป่วยกะทันหัน

Credit : ป๊อก บ้านปูน ชาวบางยี่ขัน

“วันนี้ลูกไข้ขึ้นสูง ขออนุญาติพัก เพื่อพาไปหาหมอนะครับ”

“อดทนนะลูก ลูกคือคนเก่ง หาหมอ กินยา เดี๋ยวก็หายนะ”

“วันนี้ลูก ลุกไม่ไหวจริงๆ ให้แม่พาไปหาหมอฉีดยาเดี๋ยวคงดีขึ้น ส่วนผมต้องไปทำงาน เป็นห่วงลูกมากๆ เข้มแข็งนะ เลือดนักสู้ของลูก จะทำให้หายในเร็ววัน”

ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Natcharee Phongbunyaphat เองก็ได้โพสต์ข้อความถึงอาการป่วยครั้งนี้ของ “น้องแต๊งกิ้ว” เอาไว้ว่า “ไม่ไหวบอกไหว แต้งไงจะใครละ 🤗

“ร่างกายอ่อนเพลีย ขอเวลาพักรักษาตัวก่อนนะครับ”

“นอนสักคืนเดียวก็คงหายนะลูก ✌🏼✌🏼หายไวๆมีรายการรอเราอีกรีบหายจะได้รีบกลับไปซ้อมนะครับ ”

Credit : Natcharee Phongbunyaphat

และล่าสุด คุณพ่อได้มีการอัปเดตอาการของลูกชายว่าในตอนนี้ดีขึ้นมากแล้ว โดยระบุว่า “เปลี่ยนที่นอน 1 วันนะ เจ้าแต๊งตัวจิ๋ว ปัณณวัฒน์ คุณหมอ คุณพยาบาล ใจดีกับลูกทุกคนเลย คุณหมอบอก ไม่เป็นอะไรมาก พรุ่งนี้ก็น่าจะกลับแคมปีได้ เราก็โล่งใจ”

“ขอบคุณ รพ.เกษมราษฏร์ฉะเชิงเทรา มากๆนะครับ ที่ดูแลเจ้าแต๊ง เป็นอย่างดีครับผม และขอขอบคุณ พี่น้องทุกท่านที่ให้กำลังใจเจ้าแต๊งให้หายไวๆนะครับ”

Credit : ป๊อก บ้านปูน ชาวบางยี่ขัน

อ้างอิง : Facebook ป๊อก บ้านปูน ชาวบางยี่ขัน , Natcharee Phongbunyaphat

 

