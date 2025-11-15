ข่าวกีฬาฟุตบอล

คาซัคสถาน พบ เบลเยียม ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

เผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 13:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 13:15 น.
15 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง คาซัคสถาน พบ เบลเยียม The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 คาซัคสถาน VS เบลเยียม ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • แมตช์การแข่งขัน : คาซัคสถาน พบ เบลเยียม
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.00 น.
  • สนาม : อัสตาน่า อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : Monomax

วิเคราะห์บอล คาซัคสถาน – เบลเยียม

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

คาซัคสถาน

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ภายใต้การคุมทีมของกุนซือชั่วคราว ทัลกัต บายซูฟีนอฟ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย มูคามเม็ดซาน เซย์เซน, แบ็กกัต ไครอฟ, อลิเบ็ก คาซิม, นูราลี่ อาลีป, ยาน โวโยกอฟสกี้, จอร์จี้ ซูคอฟ, ดินมูคาเหม็ด การามาน, อิวาน สวิริดอฟ, มักซิม ซาโมโรดอฟ, อิสลาม เชสโนคอฟ และ ดัสตัน ซัตปาเยฟ

Credit : Kazakhstan Football Federation

เบลเยียม

ขณะที่ทีมเยือน ทัพปีศาจแดงแห่งยุโรป ของกุนซือ รูดี้ การ์เซีย เองก็ไม่มีนักเตะคนไหนติดโทษแบนหรือบาดเจ็บเพิ่มเติม ทำให้พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย ธิโบต์ กูร์กตัวส์, ทิโมธี่ กาสตาญ, โคนี่ เดอ วินเทอร์, อาร์ตู เธอัต, มักซิม เดอ คัยเปอร์, อมาดู โอนาน่า, ยูริ ตีเลอมันส์, อเล็กซิส แซเลแมเกอร์ส, ชาร์เลส เด เคเตแลเร่, เจเรมี่ โดกู และ เลอันโดร ทรอสซาร์

Credit : Belgian Red Devils

สถิติการพบกันของ คาซัคสถาน – เบลเยียม

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 07/09/25 เบลเยียม 6-0 คาซัคสถาน (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 13/10/19 คาซัคสถาน 0-2 เบลเยียม (ยูโร รอบคัดเลือก)
  • 08/06/19 เบลเยียม 3-0 คาซัคสถาน (ยูโร รอบคัดเลือก)
  • 07/10/11 เบลเยียม 4-1 คาซัคสถาน (ยูโร รอบคัดเลือก)
  • 08/10/10 คาซัคสถาน 0-2 เบลเยียม (ยูโร รอบคัดเลือก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ คาซัคสถาน

  • 13/10/25 เสมอ มาซิโดเนียเหนือ 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/10/25 ชนะ ลิกเตนสไตน์ 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 07/09/25 แพ้ เบลเยียม 0-6 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 แพ้ เวลส์ 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/06/25 แพ้ มาซิโดเนียเหนือ 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เบลเยียม

  • 13/10/25 ชนะ เวลส์ 4-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/10/25 เสมอ มาซิโดเนียเหนือ 0-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 07/09/25 ชนะ คาซัคสถาน 6-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 ชนะ ลิกเตนสไตน์ 6-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/06/25 ชนะ เวลส์ 4-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
Credit : Kazakhstan Football Federation

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

คาซัคสถาน (4-2-3-1) : มูคามเม็ดซาน เซย์เซน (GK) – แบ็กกัต ไครอฟ, อลิเบ็ก คาซิม, นูราลี่ อาลีป, ยาน โวโยกอฟสกี้ – จอร์จี้ ซูคอฟ, ดินมูคาเหม็ด การามาน – อิวาน สวิริดอฟ, มักซิม ซาโมโรดอฟ, อิสลาม เชสโนคอฟ – ดัสตัน ซัตปาเยฟ

เบลเยียม (4-2-3-1) : ธิโบต์ กูร์กตัวส์ (GK) – ทิโมธี่ กาสตาญ, โคนี่ เดอ วินเทอร์, อาร์ตู เธอัต, มักซิม เดอ คัยเปอร์ – อมาดู โอนาน่า, ยูริ ตีเลอมันส์ – อเล็กซิส แซเลแมเกอร์ส, ชาร์เลส เด เคเตแลเร่, เจเรมี่ โดกู – เลอันโดร ทรอสซาร์

Credit : Belgian Red Devils

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

คาซัคสถาน 0-3 เบลเยียม

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

