คาซัคสถาน พบ เบลเยียม ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

15 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง คาซัคสถาน พบ เบลเยียม The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 คาซัคสถาน VS เบลเยียม ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
- แมตช์การแข่งขัน : คาซัคสถาน พบ เบลเยียม
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.00 น.
- สนาม : อัสตาน่า อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : Monomax
วิเคราะห์บอล คาซัคสถาน – เบลเยียม
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
คาซัคสถาน
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ภายใต้การคุมทีมของกุนซือชั่วคราว ทัลกัต บายซูฟีนอฟ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย มูคามเม็ดซาน เซย์เซน, แบ็กกัต ไครอฟ, อลิเบ็ก คาซิม, นูราลี่ อาลีป, ยาน โวโยกอฟสกี้, จอร์จี้ ซูคอฟ, ดินมูคาเหม็ด การามาน, อิวาน สวิริดอฟ, มักซิม ซาโมโรดอฟ, อิสลาม เชสโนคอฟ และ ดัสตัน ซัตปาเยฟ
เบลเยียม
ขณะที่ทีมเยือน ทัพปีศาจแดงแห่งยุโรป ของกุนซือ รูดี้ การ์เซีย เองก็ไม่มีนักเตะคนไหนติดโทษแบนหรือบาดเจ็บเพิ่มเติม ทำให้พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย ธิโบต์ กูร์กตัวส์, ทิโมธี่ กาสตาญ, โคนี่ เดอ วินเทอร์, อาร์ตู เธอัต, มักซิม เดอ คัยเปอร์, อมาดู โอนาน่า, ยูริ ตีเลอมันส์, อเล็กซิส แซเลแมเกอร์ส, ชาร์เลส เด เคเตแลเร่, เจเรมี่ โดกู และ เลอันโดร ทรอสซาร์
สถิติการพบกันของ คาซัคสถาน – เบลเยียม
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 07/09/25 เบลเยียม 6-0 คาซัคสถาน (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 13/10/19 คาซัคสถาน 0-2 เบลเยียม (ยูโร รอบคัดเลือก)
- 08/06/19 เบลเยียม 3-0 คาซัคสถาน (ยูโร รอบคัดเลือก)
- 07/10/11 เบลเยียม 4-1 คาซัคสถาน (ยูโร รอบคัดเลือก)
- 08/10/10 คาซัคสถาน 0-2 เบลเยียม (ยูโร รอบคัดเลือก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ คาซัคสถาน
- 13/10/25 เสมอ มาซิโดเนียเหนือ 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/10/25 ชนะ ลิกเตนสไตน์ 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 07/09/25 แพ้ เบลเยียม 0-6 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 04/09/25 แพ้ เวลส์ 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/06/25 แพ้ มาซิโดเนียเหนือ 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เบลเยียม
- 13/10/25 ชนะ เวลส์ 4-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/10/25 เสมอ มาซิโดเนียเหนือ 0-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 07/09/25 ชนะ คาซัคสถาน 6-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 04/09/25 ชนะ ลิกเตนสไตน์ 6-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/06/25 ชนะ เวลส์ 4-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
คาซัคสถาน (4-2-3-1) : มูคามเม็ดซาน เซย์เซน (GK) – แบ็กกัต ไครอฟ, อลิเบ็ก คาซิม, นูราลี่ อาลีป, ยาน โวโยกอฟสกี้ – จอร์จี้ ซูคอฟ, ดินมูคาเหม็ด การามาน – อิวาน สวิริดอฟ, มักซิม ซาโมโรดอฟ, อิสลาม เชสโนคอฟ – ดัสตัน ซัตปาเยฟ
เบลเยียม (4-2-3-1) : ธิโบต์ กูร์กตัวส์ (GK) – ทิโมธี่ กาสตาญ, โคนี่ เดอ วินเทอร์, อาร์ตู เธอัต, มักซิม เดอ คัยเปอร์ – อมาดู โอนาน่า, ยูริ ตีเลอมันส์ – อเล็กซิส แซเลแมเกอร์ส, ชาร์เลส เด เคเตแลเร่, เจเรมี่ โดกู – เลอันโดร ทรอสซาร์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
คาซัคสถาน 0-3 เบลเยียม
