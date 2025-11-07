ประวัติ เต วรากร ช่างเขียนดี ระเบิดฟอร์มเจ๋ง ศิษย์ก้นหม้อ อ.สกล หมอนทองวิทยา
ประวัติส่วนตัว เต วรากร ช่างเขียนดี
- เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
- อำเภนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
- อายุ 17 ปี
- ส่วนสูง 168 ซม.
- ปัจจุบันศึกษาอยู่มัธยมชั้นปีที่ 5 โรงเรียนหมอนทองวิทยา
- วัยเด็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบ อยู่ จ.เลย เข้าเรียนที่โรงเรียนหทัยคริสเตียน
- ขอฝึกบอลกับ อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ หลังจากมาจากบางเสร่ จังหวัดชลบุรี
เจาะลึก ประวัติ เต วรากร ช่างเขียนดี มิดฟิลด์เบอร์ 16 หมอนทองวิทยา ผู้ระเบิดฟอร์ม 2 ประตู 2 แอสซิสต์ พาทีม “รถขนฝัน” ล้มยักษ์เข้าชิง บอล 7 สี ไทยเกอร์ขอพารู้จักเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ถูก “อ.สกล” ปลุกปั้น จากหินสู่เพชร
ณ วินาทีนี้ ไม่มีนักฟุตบอลขาสั้นคนไหนจะโด่งดังเท่า เต วรากร ช่างเขียนดี มิดฟิลด์ร่างเล็กสูง 168 ซม. จากโรงเรียนหมอนทองวิทยา
เตคือปรากฏการณ์ เพชรกลางป่าของจริง เด็กหนุ่มจากจันทบุรี วัย 17 ปี กำลังศึกษาชั้น ม.5 ได้กลายเป็นที่รู้จักทั่วประเทศด้วยสไตล์การเล่นดุดัน ฉลาด และเต็มไปด้วยพลัง จนได้รับฉายาว่า “วิตินญ่า แห่งหมอนทองวิทยา”
วรากร แจ้งเกิดเต็มตัวในศึกฟุตบอล 7HD แชมเปี้ยน คัพ 2025 ในรอบรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เกมพบกับทีมเต็งอย่าง อัสสัมชัญ ศรีราชา วรากร ระเบิดฟอร์มสุดยอด เหมาคนเดียว 2 ประตู กับ 2 แอสซิสต์ พาทีมม้ามืดอย่างหมอนทองวิทยา โค่นทีมดังด้วยสกอร์ 6-3 ผลงานนี้ทำให้เขากลายเป็นที่สนใจของสโมสรอาชีพในชั่วข้ามคืน จบทัวร์นาเมนต์ด้วยตำแหน่งรองดาวซัลโว 8 ประตู
จากอดีตเด็กเกเร สู่มือของ โค้ชผู้สร้าง อาจารย์สกล
ในตอนแรก เตไม่ใช่เพชรที่ถูกเจียระไนมาอย่างดี ศุกลภัทร เกี้ยงแก้ว นายทวารเพื่อนสนิท ผู้เคยอยู่กับวรากรที่อะคาเดมี่ระยอง เอฟซี โพสต์ยืนยันว่า “เมื่อก่อนมันเกเร ดื้อสุดๆ”
วรากร เคยเรียนทักษะฟุตบอลที่โรงเรียนหทัยคริสเตียน และฝึกกับอะคาเดมี่ระยอง เอฟซี แต่เส้นทางไม่ได้สวยหรู อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ โค้ชคนปัจจุบัน เผยว่า วรากร “เร่ร่อนมาจากบางเสร่ (ชลบุรี) เขาเคยถูกประเมิน ถูกปฏิเสธ จากที่อื่นมาแล้ว
จุดเปลี่ยนคือการได้พบ อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ ปรมาจารย์ผู้สร้างนักเตะทีมชาติอย่าง ศศลักษณ์ ไหประโคน และ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย อาจารย์สกล ให้คำมั่นกับวรากรในวันที่มาขออยู่ด้วยว่า “ถ้าอยู่กับกู ทนได้ มึงดัง แต่ถ้าทนไม่ได้ก็จากกัน”
เพื่อนสนิทยืนยันว่า “มาปีนี้ไปอยู่หมอนทอง ฟอร์มเด่นขึ้นมาก เก่งกว่าเมื่อก่อน 2-3 เท่าเลย ตั้งแต่ได้เจอ อ.สกล”
ส่วนผสมที่ลงตัวกับตำนาน รถขนฝัน
ความสำเร็จของวรากร แยกไม่ออกจากเรื่องราวของทีม หมอนทองวิทยา คือโรงเรียนเล็กๆ ระดับตำบล ที่ต้องเริ่มแข่งตั้งแต่ รอบคัดเลือก นักเตะในทีมส่วนใหญ่คือ เด็กที่สอบตกจากการคัดตัวโรงเรียนดัง
นอกสนาม หมอนทองวิทยา ก็มีกระแสให้เล่นจาก รถขนฝัน รถบรรทุกเก่าที่อาจารย์สกลขับพานักเรียนไปแข่งเอง ในรอบรองชนะเลิศ ทีมถึงกับปฏิเสธ รถบัส VIP ที่ อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดหามาให้ โดยอาจารย์สกลให้เหตุผลว่า เป็นความเชื่อของเด็กๆ ว่ารถคันนี้นำโชค
วรากรจึงเป็นฮีโร่ที่สมบูรณ์แบบของเรื่องนี้ เขาคือเด็กที่ถูกมองข้าม จากทีมที่ถูกมองข้าม ที่เดินทางมาด้วยรถที่ไม่มีใครสนใจ เพื่อโค่นล้มยักษ์ใหญ่ในวงการ
หลังจบนัดรองชนะเลิศ มีรายงานทันทีว่าทีมยักษ์ใหญ่ในไทยลีก 1 โดยเฉพาะสิงห์เจ้าท่า การท่าเรือ เอฟซี กำลังจับตามองเขาอย่างใกล้ชิด เมื่อสื่อมวลชนถามเรื่องนี้ อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ ตอบสั้นๆ แต่มีความหมายลึกซึ้งว่า “มาดามแป้งรออยู่” ซึ่งถูกวิเคราะห์ว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงกลยุทธ์ เพื่อยืนยันคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของลูกศิษย์ โ
ส่วนประเด็นทีมชาติไทย U17 แม้สื่อจะรายงานว่าเขามีโอกาสถูกเรียกติด แต่ข้อเท็จจริงคือ (ณ วันที่ 7 พ.ย. 2568) ยังไม่มีชื่อ วรากร ช่างเขียนดี ในรายชื่อ 32 คน ที่สมาคมฯ ประกาศเรียกเก็บตัว
เหตุผลคือเรื่องของเวลารายชื่อทีมชาติ U17 ถูกรวบรวมไว้ ก่อน ที่วรากรจะระเบิดฟอร์มในนัดรองชนะเลิศ ข่าวดังกล่าวจึงเป็นการ “คาดการณ์” ของสื่อสำหรับ “การเรียกตัวในอนาคต” เท่านั้น
ความท้าทายก้าวต่อไปของวรากร คือการเปลี่ยนผ่านจากฟุตบอล 7 คน ไปสู่ฟุตบอลอาชีพ 11 คน ซึ่งอาจารย์สกลยืนยันว่าจะ “ดูแลจนกว่าเขาจะจบ ม.6”
