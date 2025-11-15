ปปง. ฟันไม่เลี้ยง สั่งยึดทรัพย์ ‘ทิดแย้ม’ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กับพวก รวม 41 ล้าน
ปปง. มีมติสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน ‘ทิดแย้ม’ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง และพวก รวม 205 รายการ มูลค่ากว่า 41 ล้านบาท หลังพบพฤติกรรมทุจริตเงินวัดและฟอกเงิน
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 12/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการยึดทรัพย์สิน พระธรรมวชิรานุวัตร หรือ ทิดแย้ม กับพวก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
“วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 สํานักงาน ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 12/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 โดยได้ดําเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน ฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระและพนันออนไลน์ รวมจํานวน 2,554 รายการ 89 รายคดี มูลค่าทรัพย์สินกว่า 4,730 ล้านบาท และมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน 54 รายคดี
นายวิทยา นิติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และโฆษกประจํา สํานักงาน ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 12/2568 ซึ่งมีนายเทพสุ บวรโชติตารา เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดําเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติด การฉ้อโกงประชาชน การฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สรุปผลการดําเนินการที่น่าสนใจ ดังนี้
1. ยึดและอายัดทรัพย์สิน จํานวน 16 รายคดี ทรัพย์สิน 409 รายการ พร้อมดอกผลมูลค่าประมาณ 413 ล้านบาท โดยเป็นทรัพย์สินในคดีสําคัญเกี่ยวกับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับ การทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับ การพนัน โดยมีข้อมูลรายคดีที่น่าสนใจ ดังนี้
1.1. รายคดี พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม) กับพวก พฤติการณ์ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับ การทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจร และความผิดฐานฟอกเงิน กรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กับพวก มีพฤติการณ์ทุจริตเบียดบังเงินของวัด เป็นของตนเอง โอนเงิน ไปยังผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ และนําไปซื้อทรัพย์สินจํานวนมาก ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคําสั่ง ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จํานวน 205 รายการ (เช่น ที่ดิน ยานพาหนะ เครื่องประดับ วัตถุมงคล และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 41 ล้านบาท (คําสั่ง ย. 279/2568)
1.2. รายคดี กลุ่มบุคคลที่จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.888point.com (นางสาวมนทกานติฯ กับพวก) คณะกรรมการธุรกรรมมีค่าสั่งให้ยึดและอายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จํานวน 2 รายการ (ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 161 ล้านบาท (คําสั่ง ย. 282/2558)”
