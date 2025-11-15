ข่าว

ปปง. ฟันไม่เลี้ยง สั่งยึดทรัพย์ ‘ทิดแย้ม’ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กับพวก รวม 41 ล้าน

เผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 11:07 น.
ปปง. ฟันไม่เลี้ยง สั่งยึดทรัพย์ 'ทิดแย้ม' อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กับพวก รวม 41 ล้าน
ภาพจาก : FB ดาวแปดแฉก

ปปง. มีมติสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน ‘ทิดแย้ม’ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง และพวก รวม 205 รายการ มูลค่ากว่า 41 ล้านบาท หลังพบพฤติกรรมทุจริตเงินวัดและฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 12/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการยึดทรัพย์สิน พระธรรมวชิรานุวัตร หรือ ทิดแย้ม กับพวก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 สํานักงาน ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 12/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 โดยได้ดําเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน ฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระและพนันออนไลน์ รวมจํานวน 2,554 รายการ 89 รายคดี มูลค่าทรัพย์สินกว่า 4,730 ล้านบาท และมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน 54 รายคดี

นายวิทยา นิติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และโฆษกประจํา สํานักงาน ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 12/2568 ซึ่งมีนายเทพสุ บวรโชติตารา เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดําเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติด การฉ้อโกงประชาชน การฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สรุปผลการดําเนินการที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ยึดและอายัดทรัพย์สิน จํานวน 16 รายคดี ทรัพย์สิน 409 รายการ พร้อมดอกผลมูลค่าประมาณ 413 ล้านบาท โดยเป็นทรัพย์สินในคดีสําคัญเกี่ยวกับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับ การทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับ การพนัน โดยมีข้อมูลรายคดีที่น่าสนใจ ดังนี้

1.1. รายคดี พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม) กับพวก พฤติการณ์ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับ การทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจร และความผิดฐานฟอกเงิน กรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กับพวก มีพฤติการณ์ทุจริตเบียดบังเงินของวัด เป็นของตนเอง โอนเงิน ไปยังผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ และนําไปซื้อทรัพย์สินจํานวนมาก ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคําสั่ง ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จํานวน 205 รายการ (เช่น ที่ดิน ยานพาหนะ เครื่องประดับ วัตถุมงคล และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 41 ล้านบาท (คําสั่ง ย. 279/2568)

1.2. รายคดี กลุ่มบุคคลที่จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.888point.com (นางสาวมนทกานติฯ กับพวก) คณะกรรมการธุรกรรมมีค่าสั่งให้ยึดและอายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จํานวน 2 รายการ (ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 161 ล้านบาท (คําสั่ง ย. 282/2558)”

ปปง.มีมติยึดทรัพย์สิน ทิดแย้ม กับพวก รวม 205 รายการ มูลค่ากว่า 41 ล้านบาท

