หมอนทองวิทยา รับมอบ “รถขนฝัน” รถบัส EV คันใหม่จาก ไทย สมายล์ บัส

เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 14:32 น.
ไทย สมายล์ บัส มอบรถบัสพลังงานไฟฟ้า ให้โรงเรียนหมอนทองวิทยา หลังประทับใจเรื่องราว “รถขนฝัน” ด้าน ผอ.โรงเรียนและนักกีฬาขอบคุณที่ช่วยสานฝัน

11 พฤศจิกายน 2568 นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) ได้เดินทางไปยังโรงเรียนหมอนทองวิทยา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทำพิธีส่งมอบรถบัสพลังงานไฟฟ้า (EV) 100% คันใหม่ ให้แก่ทางโรงเรียน

การส่งมอบครั้งนี้มี นายใย ยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา พร้อมด้วยคณะครู โค้ช และนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ “รถขนฝัน” คันใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น

นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา CEO ไทย สมายล์ บัส ขณะส่งมอบรถ
FB/ รู้เรื่องแปดริ้ว

กุลพรภัสร์ เปิดเผยว่า เรื่องราวของรถขนฝันโรงเรียนหมอนทองวิทยา ได้สร้างแรงบันดาลใจอย่างมาก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความอบอุ่นของครูและนักเรียนที่ร่วมกันสร้างโอกาสในการเดินตามความฝัน TSB จึงขอเป็นพลังเล็ก ๆ ในการสานต่อโอกาสนี้ ด้วยการมอบรถบัส EV ให้นักเรียนได้ใช้เดินทางสู่สนามแห่งความฝันอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

กุลพรภัสร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า TSB ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการรถโดยสารไฟฟ้า แต่ยังขับเคลื่อนพันธกิจด้าน ESG ควบคู่ไปกับการพัฒนาเยาวชน การสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ คือการลงทุนที่สำคัญที่สุดของสังคมไทย

นายใย ยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา รับมอบกุญแจ
FB/ รู้เรื่องแปดริ้ว

ด้าน นายใย ยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา ได้กล่าวขอบคุณ TSB ที่มอบโอกาสสำคัญครั้งนี้ โดยระบุว่ารถบัสไฟฟ้าคันนี้จะเป็นเสมือนห้องเรียนเคลื่อนที่ ที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียน ทั้งในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและการเรียนรู้นอกห้องเรียน

ขณะที่ เต วรากร ช่างเขียนดี นักฟุตบอลของทีมหมอนทองวิทยา กล่าวอย่างดีใจว่า ตนและเพื่อน ๆ ดีใจมากที่โรงเรียนได้รับรถคันใหม่ แอร์เย็นมาก รถคันนี้จะเป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยมในการเดินทางไปแข่งขัน และขอขอบคุณไทยสมายล์บัสที่ช่วยสานฝันให้พวกเรา

