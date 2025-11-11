หมอนทองวิทยา รับมอบ “รถขนฝัน” รถบัส EV คันใหม่จาก ไทย สมายล์ บัส
ไทย สมายล์ บัส มอบรถบัสพลังงานไฟฟ้า ให้โรงเรียนหมอนทองวิทยา หลังประทับใจเรื่องราว “รถขนฝัน” ด้าน ผอ.โรงเรียนและนักกีฬาขอบคุณที่ช่วยสานฝัน
11 พฤศจิกายน 2568 นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) ได้เดินทางไปยังโรงเรียนหมอนทองวิทยา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทำพิธีส่งมอบรถบัสพลังงานไฟฟ้า (EV) 100% คันใหม่ ให้แก่ทางโรงเรียน
การส่งมอบครั้งนี้มี นายใย ยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา พร้อมด้วยคณะครู โค้ช และนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ “รถขนฝัน” คันใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น
กุลพรภัสร์ เปิดเผยว่า เรื่องราวของรถขนฝันโรงเรียนหมอนทองวิทยา ได้สร้างแรงบันดาลใจอย่างมาก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความอบอุ่นของครูและนักเรียนที่ร่วมกันสร้างโอกาสในการเดินตามความฝัน TSB จึงขอเป็นพลังเล็ก ๆ ในการสานต่อโอกาสนี้ ด้วยการมอบรถบัส EV ให้นักเรียนได้ใช้เดินทางสู่สนามแห่งความฝันอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
กุลพรภัสร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า TSB ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการรถโดยสารไฟฟ้า แต่ยังขับเคลื่อนพันธกิจด้าน ESG ควบคู่ไปกับการพัฒนาเยาวชน การสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ คือการลงทุนที่สำคัญที่สุดของสังคมไทย
ด้าน นายใย ยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา ได้กล่าวขอบคุณ TSB ที่มอบโอกาสสำคัญครั้งนี้ โดยระบุว่ารถบัสไฟฟ้าคันนี้จะเป็นเสมือนห้องเรียนเคลื่อนที่ ที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียน ทั้งในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ขณะที่ เต วรากร ช่างเขียนดี นักฟุตบอลของทีมหมอนทองวิทยา กล่าวอย่างดีใจว่า ตนและเพื่อน ๆ ดีใจมากที่โรงเรียนได้รับรถคันใหม่ แอร์เย็นมาก รถคันนี้จะเป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยมในการเดินทางไปแข่งขัน และขอขอบคุณไทยสมายล์บัสที่ช่วยสานฝันให้พวกเรา
