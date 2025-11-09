ข่าวกีฬาฟุตบอล

เมสซี่ ขาดคู่หู “ซัวเรซ” สังเวยอารมณ์เดือด! MLS สั่งแบนชวดเกมชี้ชะตาเพลย์ออฟ

อินเตอร์ไมอามี
แฟ้มภาพ

ซัวเรซ สังเวยอารมณ์เดือด! MLS สั่งแบนดาวยิงอุรุกวัยชวดเกมชี้ชะตาเพลย์ออฟ – เมสซี่ ขาดคู่หูคนสำคัญ

อินเตอร์ ไมอามี กำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดในฤดูกาล เมื่อพวกเขาจะไม่สามารถใช้งาน หลุยส์ ซัวเรซ ดาวยิงตัวเก่ง ในเกมตัดสินชี้ขาดรอบเพลย์ออฟได้ หลังจากที่คณะกรรมการวินัยของ MLS มีมติสั่งแบนกองหน้าจอมเก๋ารายนี้

คณะกรรมการฯ ได้ประกาศบทลงโทษอย่างเป็นทางการ โดยสั่งแบนซัวเรซ 1 นัด พร้อมปรับเงินในจำนวนที่ไม่มีการเปิดเผย ภายใต้เหตุผล “พฤติกรรมรุนแรง” (violent conduct) ที่เกิดขึ้นในนาทีที่ 71 ของเกมที่ไมอามีพ่ายแพ้ต่อแนชวิลล์ เอสซี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน

เหตุการณ์ที่ไม่ถูกลงโทษในสนาม แต่ไม่รอดสายตาวีเออาร์ “VAR”

เกมรอบแรกของเพลย์ออฟ MLS ที่ใช้ระบบ Best-of-3 ได้ดำเนินมาถึงเกมที่ 3 ซึ่งเป็นนัดตัดสินชะตาของ อินเตอร์ ไมอามี ที่จะต้องเปิดบ้านรับมือแนชวิลล์ เอสซี ในวันเสาร์ที่ 8 พ.ย.นี้ (ตรงกับเวลาบ้านเรา 9 พ.ย.68) แต่พวกเขาต้องลงสนามโดยไม่มี “ซัวเรซ”

เหตุการณ์บาดหมางที่กลายเป็นชนวนเกิดขึ้นในช่วงที่บอลไม่ได้อยู่กับตัว เมื่อซัวเรซพยายามหาช่องว่างบริเวณเสาไกล แต่กลับใช้ขาขวา เตะย้อนหลัง เข้าที่กลางลำตัวของ แอนดี้ นาฆาร์ กองหลังของแนชวิลล์

แม้ว่าจังหวะดังกล่าวจะ รอดพ้นการลงโทษ จากทั้งผู้ตัดสินในสนามและวีเออาร์ (VAR) ไปได้ แต่หลังจากการทบทวนกลางสัปดาห์ คณะกรรมการวินัยก็มีมติลงโทษแบน 1 นัดในที่สุด

ซัวเรซ สโมสร
แฟ้มภาพ @intermiamicf

อินเตอร์ ไมอามี รับคำตัดสินแต่ตั้งคำถาม

สโมสรอินเตอร์ ไมอามี ออกแถลงการณ์ยอมรับการตัดสินใจ แต่ก็ได้แสดงความกังวลอย่างเปิดเผยต่อการกระทำดังกล่าวสโมสรยอมรับและเคารพการตัดสินของคณะกรรมการวินัย MLS ขณะเดียวกัน สโมสรขอแสดงความกังวลต่อ แบบอย่างที่ถูกตั้งขึ้นจากการ ทำหน้าที่ตัดสินใหม่ ในจังหวะที่ผู้ควบคุมการแข่งขันและ VAR ได้ตัดสินไปแล้ว

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกในปีนี้ที่ “เอล ปิสโตเลโร” (Pistolero) อย่าง “ซัวเรซ” ต้องถูกลงโทษจากอารมณ์ที่พลุ่งพล่านของเขา

ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยถูกแบน 3 เกมในเอ็มแอลเอส (MLS) และ 6 เกมในลีกคัพจากกรณี “ถ่มน้ำลาย” ในรอบชิงชนะเลิศ Leagues Cup มาแล้ว

การถูกแบนในครั้งนี้จึงมาถึงในเวลาที่เลวร้ายที่สุดสำหรับอินเตอร์ ไมอามี เพราะมันหมายความว่า ลิโอเนล เมสซี่ จะขาดคู่หูคนสำคัญที่สุดในเกมที่ทีมต้องต่อสู้เพื่อตั๋วสู่รอบรองชนะเลิศอย่างแท้จริง

อารมณ์อันเร่าร้อนของ หลุยส์ ซัวเรซ ได้ทำให้สโมสรต้องจ่ายราคาแพงระยับในเกมที่เดิมพันด้วยทั้งฤดูกาล และทุกคนต่างรู้ดีว่า ศึกเพลย์ออฟในวันนี้ จะเป็นบททดสอบที่แท้จริงว่า “ทีมของเมสซี่” จะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่ โดยไร้เงาของดาวยิงจอมเก๋าผู้นี้ (ดูคลิป)

อินเตอร์ไมอามี
แฟ้มภาพ @intermiamicf

อัปเดตผลฟุตบอลประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา อินเตอร์ ไมอามี จัดการทุบแนชวิลล์ เอสซี ไปขาดลอย 4-0 ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบสองไปพบกับ เอฟซี ซินซินเนติ โดยเกมนี้คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า แม้จะขาดคู่หูคนสำคัญอย่าง หลุยส์ ซัวเรซ ที่ติดโทษแบนไป แต่เมื่อใดที่ทีมต้องการผู้กอบกู้ ลิโอเนล เมสซี่ ก็ยังคงเป็นผู้แบกรับความกดดันได้อย่างไร้ที่ติ

“เมสซี่” ในวัย 38 ปี สวมบทบาทไอคอนแห่งอาร์เจนตินาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

นาทีที่ 10 เมสซี่เปิดฉากทำประตูแรกอย่างรวดเร็ว ด้วยการรับบอลที่แฉลบมา ก่อนจะพาบอลทะยานเข้าสู่กรอบเขตโทษ และซัดด้วยซ้ายเสียบมุมล่างขวาอย่างเฉียบขาด

นาทีที่ 39 เขาย้ำความเหนือกว่าของไมอามี เมื่อรับบอลส่งจากดาวรุ่งเพื่อนร่วมชาติวัย 19 ปี มาเตโอ ซิลเวตติ ก่อนจะยิงด้วยซ้ายจากหน้ากรอบเขตโทษเข้าไปตุงตาข่าย

ครึ่งหลัง เมสซี่ยังคงไม่หยุด เมื่อเขาจ่ายบอลทะลุช่องสุดมหัศจรรย์ร่วมกับ จอร์ดี้ อัลบา ให้กับ ตาเดโอ อาเยนเด ซัดประตู และอาเยนเดก็มายิงประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้ได้จากลูกจ่ายยาวของเมสซี่ ปิดฉากชัยชนะอันงดงาม

ชัยชนะครั้งนี้ทำให้เมสซี่ ผู้คว้าบัลลงดอร์ 8 สมัย พาทีมหลีกเลี่ยงการตกรอบแรกเป็นครั้งที่สามในรอบสี่ฤดูกาล หลังจากที่เคยพ่ายแพ้แอตแลนตาเมื่อปีที่แล้ว และนิวยอร์ก ซิตี้ เมื่อปี 2022 ในวันเดียวกันนั้น เอฟซี ซินซินนาติ ก็สามารถเอาชนะโคลัมบัสไปได้อย่างสุดมันส์ 2-1 โดยได้ประตูชัยจาก เบรนเนอร์ ซูซา ในนาทีที่ 86 ทำให้พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ อินเตอร์ ไมอามี ในรอบที่สองต่อไป

อินเตอร์ไมอามี 4-0 แนชวิลล์ เอสซี ศึกเอ็มแอลเอส รอบเพลย์ออฟ

สนาม : เชส สเตเดียม (Chase Stadium)

ผู้ทำประตู

  • 1-0 ลิโอเนล เมสซี นาที 10
  • 2-0 ลิโอเนล เมสซี นาที 39
  • 3-0 ตาเดโอ อัลเลนเด นาที 73
  • 4-0 ตาเดโอ อัลเลนเด นาที 76
หลุยส์ ซัวเรซ อยู่ประเทศอะไร
แฟ้มภาพ @intermiamicf
ซัวเรซ ล่าสุด (1)
แฟ้มภาพ @intermiamicf

