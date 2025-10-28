ข่าวกีฬาฟุตบอล

“โรนัลโด้-เมสซี่” คัมแบ็กติดโผ 26 นักเตะลุ้นติดทีมยอดดเยี่ยม FIFPRO 2025

เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 13:44 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 13:44 น.
55

ฟิฟโปร (FIFPRO) เผยรายชื่อนักเตะที่มีลุ้นติดทีมยอดเยี่ยมประจำปี 2025 โดยปีนี้มีเซอร์ไพรส์เพราะทั้ง คริสเตียโน่ โรนัลโด้ และ ลิโอเนล เมสซี่ กลับมามีติดโผนี้อีกครั้ง

เมื่อคืนที่ผ่านมา (27 ตุลาคม) ฟิฟโปร (FIFPRO) องค์กรผู้เล่นอาชีพระดับโลก ได้มีการเปิดเผยรายชื่อ 26 นักเตะที่มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปี 2025 โดยเป็นการอ้างอิงจากผลงานของผู้เล่นในรอบ 12 เดือน

ทั้งนี้ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ซูเปอร์สตาร์จาก อัล นาสเซอร์ กับ ลิโอเนล เมสซี่ ดาวดังประจำทีมของ อินเตอร์ ไมอามี่ ก็กลับมาติดโผนี้ด้วยกันทั้งคู่

สำหรับรางวัลนี้ นักเตะทั้ง 11 คนที่ติดทีมยอดเยี่ยมจะถูกเลือกจากคะแนนเสียงของเหล่าเพื่อนร่วมอาชีพกว่า 20,000 ราย โดยจะมีการประกาศรายชื่อออกมาในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้

รายชื่อนักเตะติดทีมยอดเยี่ยทีม FIFPRO 2025

ผู้รักษาประตู

  • อลิสซง เบ็คเกอร์ (ลิเวอร์พูล)
  • ธิโบต์ กูร์กตัวส์ (เรอัล มาดริด)
  • จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (เปแอสเช/แมนฯ ซิตี้)
Credit : X @FIFPRO

กองหลัง

  • เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ (ลิเวอร์พูล/เรอัล มาดริด)
  • เปา คูบาร์ซี่ (บาร์เซโลนา)
  • อัชราฟ ฮาคิมี่ (เปแอสเช)
  • มาร์ควินญอส (เปแอสเช)
  • นูโน่ เมนเดส (เปแอสเช)
  • วิลเลี่ยม ซาลิบา (อาร์เซนอล)
  • เวอร์จิล ฟาน ไดค์ (ลิเวอร์พูล)
Credit : X @FIFPRO

กองกลาง

  • จู๊ด เบลลิงแฮม (เรอัล มาดริด)
  • เควิน เดอ บรอยน์ (แมนฯ ซิตี้/นาโปลี)
  • ลูก้า โมดริช (เรอัล มาดริด/เอซี มิลาน)
  • ชูเอา เนเวส (เปแอสเช)
  • โคล พาลเมอร์ (เชลซี)
  • เปดรี้ (บาร์เซโลนา)
  • เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้ (เรอัล มาดริด)
  • วิตินญ่า (เปแอสเช)
Credit : X @FIFPRO

กองหน้า

  • อุสมาน เดมเบเล่ (เปแอสเช)
  • เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ (แมนฯ ซิตี้)
  • คิลิยัน เอ็มบัปเป้ (เรอัล มาดริด)
  • ลิโอเนล เมสซี่ (อินเตอร์ ไมอามี่)
  • ราฟินญ่า (บาร์เซโลนา)
  • คริสเตียโน่ โรนัลโด้ (อัล นาสเซอร์)
  • โมฮาเหม็ด ซาลาห์ (ลิเวอร์พูล)
  • ลามีน ยามาล (บาร์เซโลนา)
Credit : X @FIFPRO

อ้างอิง : Facebook FIFPRO

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

