เด็กชาย 2 ขวบดับปริศนา หูหาย-หนังหัวเปิด ตร.เร่งคลี่ปมสัตว์ทำร้ายหรือฆาตกรรมอำพราง

“น้องโตโต้” เด็กชาย 2 ขวบ ตายปริศนาทิ้งหนองน้ำ สภาพเปลือย หูขาด กะโหลกเปิด พ่ออุ้มร่างกลับบ้านอาบน้ำก่อนแจ้งความ ตร.เร่งไขปริศนาอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เพจ เจ๊มอย v+ รายงานเคสเสียชีวิตปริศนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อพบร่างไร้วิญญาณของ “น้องโตโต้” เด็กชายวัยเพียง 2 ขวบ 10 เดือน ในสภาพที่น่าเวทนาและสยดสยอง หูทั้งสองข้างขาดหายและหนังศีรษะเปิดจนเห็นกะโหลก นอนเปลือยเปล่าไร้วิญญาณถูกทิ้งอยู่ที่หนองน้ำ
ปริศนาน้อง 2 ขวบหายตัวไปเจออีกทีกลายเป็นร่างไม่สวมเสื้อผ้า หูทั้งสองข้างขาดกะโหลกเปิด รอยช้ำตามตัว ผมหลุดเป็นกระจุก
น้อง ” โตโต้ ” หายตัว
- น้องโตโต้ วัย 2 ขวบ 10 เดือน อาศัยอยู่กับคุณพ่อ ต.มาบข่า จ.ระยอง ซึ่งพ่อแม่น้องแยกทางกัน
- นายเอ ( นามสมมุติ ) คุณพ่อน้องโตโต้ มีอาชีพกรีดยางพารา ก่อนที่น้องจะหายตัว คุณพ่อฝากน้องไว้กับพนักงานเสริฟที่ร้านแห่งหนึ่งแล้วไปทำธุระ
- ช่วงเวลา 5 โมงเย็นของวันที่ 13/11/68 นายเอกลับมาจากธุระ มารับน้อง โตโต้ แต่กลับไม่พบน้อง และก็เริ่มตามหาน้องทันที จนถึงเที่ยงคืน
แม่น้อง “โตโต้” ทราบข่าว ขอความช่วยเหลือ
- ช่วงเช้าวันที่ 14/11/68 แม่น้องโตโต้ เมื่อทราบข่าวว่าลูกตนหายตัวจากน้องของนายเอจึงได้รีบขอความช่วยเหลือทันที
- ทุกคนระดมกำลังช่วยกันตามหาน้อง แต่ก็ยังไม่พบตัวน้อง
เจอร่างน้อง ” โตโต้ ”
- หลังจากมีการตามหากันข้ามวันข้ามคืน ช่วง 4 โมงเย็นของวันที่ 14/11/68 นายเอเดินออกมาหาอีกครั้ง จนพบร่างน้อง โตโต้ ที่หนองน้ำริมถนน ห่างจากบ้านเพียง 500 เมตร
- สภาพน้อง โตโต้ นอนคว่ำหน้า ไม่สวมเสื้อผ้า หนังหัวเปิด ผมหลุดเป็นกระจุก มีร่องรอยคล้ายโดนกัดแทะที่ขา หูหายทั้ง 2 ข้าง หน้าท้องเป็นรอยถลอก
- หลังจากที่เจอร่างน้องนายเอ ก็อุ้มร่างน้องกลับบ้านทันที นำน้องไปอาบน้ำเสร็จแล้วจึงได้แจ้งทางตำรวจและกู้ภัยฯ ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐาน
- จากการดูสภาพร่าง น่าจะเป็นรอยกัดแทะของสัตว์ แต่หากว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วรถชนร่างไม่น่าจะกระเด็นมาไกลถึงขนาดนี้
- ตอนนี้การจากไปของน้องก็ยังคงเป็นปริศนาค่ะ คงต้องตามต่อเรื่อย ๆ นะคะ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและสภาพศพ โดยตั้งข้อสังเกตว่าบาดแผลคล้ายรอยกัดแทะของสัตว์ แต่จุดที่พบศพห่างจากถนนพอสมควร หากเป็นอุบัติเหตุรถชน ร่างไม่น่าจะกระเด็นมาไกลถึงขนาดนี้ จึงยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง ทั้งเรื่องอุบัติเหตุ การถูกสัตว์ทำร้าย หรือแม้แต่การฆาตกรรมอำพราง ซึ่งจะต้องรอผลการชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
