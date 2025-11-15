ข่าวข่าวอาชญากรรม

เด็กชาย 2 ขวบดับปริศนา หูหาย-หนังหัวเปิด ตร.เร่งคลี่ปมสัตว์ทำร้ายหรือฆาตกรรมอำพราง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 10:40 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2568 10:40 น.
87
เด็กชาย 2 ขวบดับปริศนา หูหาย-หนังหัวเปิด ตร.เร่งคลี่ปมสัตว์ทำร้ายหรือฆาตกรรมอำพราง

“น้องโตโต้” เด็กชาย 2 ขวบ ตายปริศนาทิ้งหนองน้ำ สภาพเปลือย หูขาด กะโหลกเปิด พ่ออุ้มร่างกลับบ้านอาบน้ำก่อนแจ้งความ ตร.เร่งไขปริศนาอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เพจ เจ๊มอย v+ รายงานเคสเสียชีวิตปริศนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อพบร่างไร้วิญญาณของ “น้องโตโต้” เด็กชายวัยเพียง 2 ขวบ 10 เดือน ในสภาพที่น่าเวทนาและสยดสยอง หูทั้งสองข้างขาดหายและหนังศีรษะเปิดจนเห็นกะโหลก นอนเปลือยเปล่าไร้วิญญาณถูกทิ้งอยู่ที่หนองน้ำ

ปริศนาน้อง 2 ขวบหายตัวไปเจออีกทีกลายเป็นร่างไม่สวมเสื้อผ้า หูทั้งสองข้างขาดกะโหลกเปิด รอยช้ำตามตัว ผมหลุดเป็นกระจุก

น้อง ” โตโต้ ” หายตัว

  • น้องโตโต้ วัย 2 ขวบ 10 เดือน อาศัยอยู่กับคุณพ่อ ต.มาบข่า จ.ระยอง ซึ่งพ่อแม่น้องแยกทางกัน
  • นายเอ ( นามสมมุติ ) คุณพ่อน้องโตโต้ มีอาชีพกรีดยางพารา ก่อนที่น้องจะหายตัว คุณพ่อฝากน้องไว้กับพนักงานเสริฟที่ร้านแห่งหนึ่งแล้วไปทำธุระ
  • ช่วงเวลา 5 โมงเย็นของวันที่ 13/11/68 นายเอกลับมาจากธุระ มารับน้อง โตโต้ แต่กลับไม่พบน้อง และก็เริ่มตามหาน้องทันที จนถึงเที่ยงคืน

แม่น้อง “โตโต้” ทราบข่าว ขอความช่วยเหลือ

  • ช่วงเช้าวันที่ 14/11/68 แม่น้องโตโต้ เมื่อทราบข่าวว่าลูกตนหายตัวจากน้องของนายเอจึงได้รีบขอความช่วยเหลือทันที
  • ทุกคนระดมกำลังช่วยกันตามหาน้อง แต่ก็ยังไม่พบตัวน้อง

เจอร่างน้อง ” โตโต้ ”

  • หลังจากมีการตามหากันข้ามวันข้ามคืน ช่วง 4 โมงเย็นของวันที่ 14/11/68 นายเอเดินออกมาหาอีกครั้ง จนพบร่างน้อง โตโต้ ที่หนองน้ำริมถนน ห่างจากบ้านเพียง 500 เมตร
  • สภาพน้อง โตโต้ นอนคว่ำหน้า ไม่สวมเสื้อผ้า หนังหัวเปิด ผมหลุดเป็นกระจุก มีร่องรอยคล้ายโดนกัดแทะที่ขา หูหายทั้ง 2 ข้าง หน้าท้องเป็นรอยถลอก
  • หลังจากที่เจอร่างน้องนายเอ ก็อุ้มร่างน้องกลับบ้านทันที นำน้องไปอาบน้ำเสร็จแล้วจึงได้แจ้งทางตำรวจและกู้ภัยฯ ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐาน
  • จากการดูสภาพร่าง น่าจะเป็นรอยกัดแทะของสัตว์ แต่หากว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วรถชนร่างไม่น่าจะกระเด็นมาไกลถึงขนาดนี้
  • ตอนนี้การจากไปของน้องก็ยังคงเป็นปริศนาค่ะ คงต้องตามต่อเรื่อย ๆ นะคะ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและสภาพศพ โดยตั้งข้อสังเกตว่าบาดแผลคล้ายรอยกัดแทะของสัตว์ แต่จุดที่พบศพห่างจากถนนพอสมควร หากเป็นอุบัติเหตุรถชน ร่างไม่น่าจะกระเด็นมาไกลถึงขนาดนี้ จึงยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง ทั้งเรื่องอุบัติเหตุ การถูกสัตว์ทำร้าย หรือแม้แต่การฆาตกรรมอำพราง ซึ่งจะต้องรอผลการชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป

เด็กชาย 2 ขวบดับปริศนา หูหาย-หนังหัวเปิด ตร.เร่งคลี่ปมสัตว์ทำร้ายหรือฆาตกรรมอำพราง-2

เด็กชาย 2 ขวบดับปริศนา หูหาย-หนังหัวเปิด ตร.เร่งคลี่ปมสัตว์ทำร้ายหรือฆาตกรรมอำพราง-1

อ้างอิงจาก : FB เจ๊ม้อย v+

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

คาซัคสถาน พบ เบลเยียม ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

38 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร 16 พ.ย. 68 หยดน้ำตาเทียนนำโชค

9 นาที ที่แล้ว
เมียจับได้ผัวแอบเล่นจ้ำจี้กับเพื่อนร่วมงาน คว้าไม้ฟาดหัวแตกคาห้อง ท้าสาบานแลกชีวิต ข่าว

เมียจับได้ผัวเล่นชู้กับเพื่อนร่วมงาน คว้าไม้ฟาด-กระทืบซ้ำ ก่อนท้าจุดธูปสาบานแลกชีวิต

58 นาที ที่แล้ว
ฮุน มาเนต สายตรงหารือ ทรัมป์ เคลียร์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ดันสันติภาพถาวร ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต สายตรงหารือ ทรัมป์ เคลียร์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ดันสันติภาพถาวร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดัสกรทองเหลาดราม่า เตวรากรหมอนทองวิทยา ข่าวกีฬา

ดัสกร ไม่ทน! สื่อหวังเรียกทัวร์ จังหวะปะทะ เต วรากร ซัดแรงจั่วหัวแบบนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปปง. ฟันไม่เลี้ยง สั่งยึดทรัพย์ &#039;ทิดแย้ม&#039; อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กับพวก รวม 41 ล้าน ข่าว

ปปง. ฟันไม่เลี้ยง สั่งยึดทรัพย์ ‘ทิดแย้ม’ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กับพวก รวม 41 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กชาย 2 ขวบดับปริศนา หูหาย-หนังหัวเปิด ตร.เร่งคลี่ปมสัตว์ทำร้ายหรือฆาตกรรมอำพราง ข่าว

เด็กชาย 2 ขวบดับปริศนา หูหาย-หนังหัวเปิด ตร.เร่งคลี่ปมสัตว์ทำร้ายหรือฆาตกรรมอำพราง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมสซี่ ประตูแรกในทวีปแอฟริกา ข่าวกีฬา

เมสซี่ สร้างสถิติเหลือเชื่อ หลังเกมฟ้าขาวอุ่นดับ แองโกลา 2-0

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งใช้ไม่ได้ ระบบล่ม ข่าว

“คนละครึ่งใช้ไม่ได้” ถามสนั่น สแกนขึ้นแบบนี้ วุ่นทั้งเช้า-คนจ่ายเต็มแห่โวย!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเจบี-เปรียวจิ ประกาศจบความสัมพันธ์ ทั้งที่วางแผนแต่งงาน ยืนยันไร้มือที่สาม แฟนคลับเสียดายหนักมาก บันเทิง

ทนายเจบี-เปรียวจิ เลิกกันแล้ว ยันไร้ปัญหามือที่สาม แฟนๆ เสียดายกำลังแพลนแต่งงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งเฟส 2 เริ่มหรือยัง เศรษฐกิจ

รัฐบาลย้ำชัด “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ยังไม่เริ่ม เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แพรรี่ ไพรวัลย์ มือลั่น “ร้านอื่นถูกกว่า ทำไมไม่จูงแม่ไปซื้อ” ถูกใจชาวเน็ตเกือบแสน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทับทิม มัลลิกา ผ่าตัดเนื้องอกสมอง รอบแรก ครอบครัวอัปเดตอาการล่าสุด คนบันเทิงและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ บันเทิง

ทับทิม มัลลิกา ผ่าตัดเนื้องอกสมอง รอบแรก ครอบครัวอัปเดตอาการล่าสุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแนวทางตัวเลขจาก &quot;ปฏิทินหลวงปู่สรวง&quot; งวด 16/11/68 เน้นชุด 9-7-8-5-0 พร้อมชุดเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ที่กำลังเป็นที่จับตา เลขเด็ด

มาแล้ว เลขเด็ด หลวงปู่สรวง 16 พ.ย. 68 คอหวยแห่ตามเลข 2 ตัว 3 ตัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ใครสนใจบ้าง สาวญี่ปุ่นโพสต์หาคนทำความสะอาดห้อง ให้ค่าจ้างวันละ 4 พัน แต่สภาพห้องสุดเละเทะ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลักเซมเบิร์ก พบ เยอรมนี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 14 พ.ย. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จเยือนจีน สานสัมพันธ์ไทย-จีน 50 ปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โปแลนด์ พบ เนเธอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 14 พ.ย. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ตารางทักษามหารานี งวด 16 พ.ย. 68 สรุปเลขเด็ด อ.ออร่า มหารานี ก่อนถึงวันหวยออก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อค้าหวยสู้ชีวิตเข็นรถเข็นริมทางอย่างยากลำบาก ข่าว

กำลังจะซึ้ง! เพจดังแชร์คลิปพ่อค้าหวยสู้ชีวิต แต่ตอนจบหักมุมยิ่งกว่าละคร

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จพระราชินีฯ ในฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเยือนจีน ข่าวในพระราชสำนัก

งามวิจิตร พระราชินีทรงฉลองพระองค์ ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ เสด็จฯ เยือนจีน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
พัค มีซอน นักแสดงตลกเกาหลี สู้มะเร็งลามต่อมน้ำเหลือง ข่าวต่างประเทศ

ตลกคนดัง โกนหัวหมดหัว สู้มะเร็งนานนับปี เสียงหาย-ปอดอักเสบ ทรมานเหมือนจะตาย

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลให้ประกัน &#039;สันธนะ&#039; วงเงิน 2 ล้าน ลั่นเตรียมฟ้องกลับตำรวจ ซัด &#039;บังมัด&#039; อย่าเกาะกระแส ข่าว

ด่วน! ศาลให้ประกัน ‘สันธนะ’ วงเงิน 2 ล้าน ลั่นเตรียมฟ้องกลับตำรวจ ซัด ‘บังมัด’ อย่าเกาะกระแส

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จุลพันธ์ นำทัพเพื่อไทย เปิดตัวผู้สมัคร สส. เพิ่มอีก 11 คน ยันความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง พร้อมแสดงความปิติยินดีในการต้อนรับ ข่าวในพระราชสำนัก

คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง เสด็จฯ เยือนจีน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 10:40 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2568 10:40 น.
87
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คาซัคสถาน พบ เบลเยียม ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร 16 พ.ย. 68 หยดน้ำตาเทียนนำโชค

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568
ฮุน มาเนต สายตรงหารือ ทรัมป์ เคลียร์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ดันสันติภาพถาวร

ฮุน มาเนต สายตรงหารือ ทรัมป์ เคลียร์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ดันสันติภาพถาวร

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568
ดัสกรทองเหลาดราม่า เตวรากรหมอนทองวิทยา

ดัสกร ไม่ทน! สื่อหวังเรียกทัวร์ จังหวะปะทะ เต วรากร ซัดแรงจั่วหัวแบบนี้

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568
Back to top button