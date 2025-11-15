“คนละครึ่งใช้ไม่ได้” ถามสนั่น สแกนขึ้นแบบนี้ วุ่นทั้งเช้า-คนจ่ายเต็มแห่โวย!
“คนละครึ่งใช้ไม่ได้” ประชาชนแห่ถามสนั่น สแกนใช้สิทธิแล้วขึ้นแบบนี้ อนุวัตน์จัดให้ ชี้เป็นที่ระบบแบงค์กรุงไทยล่มเจ้าหน้าที่กำลังเร่งแก้ไขด่วน
เรียกว่ากำลังเป็นประเด็นสงสัยกันจำนวนมาก หลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (15 พ.ย.68) หลายคนพากันแชร์ข้อวความสอบถามถึงปัญหาการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส เฟสแรก ที่จู่ๆ เมื่อดันเกิดปัญหามีผู้คนไม่น้อยไม่สามารถใช้สิทธิสแกนจ่ายหรือซื้อสินค้าได้ตามปกติทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ใช้สิทธิมาแล้วหลายเที่ยว
ตัวอย่างข้อความที่ถามผ่าน กลุ่มเฟซบุ๊ก “ร้านของชำ ร้านโชห่วย มินิมาร์ท ปลีก-ส่ง ทั่วไทย” ระบุว่า “สแกนคนละครึ่งแล้วขึ้นแบบนี้ ทั้งๆ ที่ก็ใช้มาแล้วหลายครั้งมีใครเป็นบ้างคะ ! ต้องทำยังไง” โดยภาพประกอบยังปรากฏข้อความที่ว่า “สิ้นสุดการลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่งพลัส” แล้ว กำหนดลงทะเบียน เริ่มวันที่ 20 – 26 ต.ค. 68 ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.” โดยถัดจากข้อความดังกล่าวจะมีแบนเนอร์ขึ้นคำว่า “ตกลง” ซึ่งพอกดเข้าไปก็ระบบก็จะเด้งออกมาโดยอัตโนมัติ
ต่อมามีผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสไม่ได้เมื่อตอนเช้าเช่นกัน เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “เป็นจร้าาาต้องจ่ายเต็ม” จากนั้นเริ่มมีคนเข้ามาอธิบายสาเหตุของปัญหาที่ใช้สิทธิไม่ได้สำหรับบางรายเป็นเพราะ “แอปฯ คนละครึ่งรวนกำลังแก้ไขจากกรุงไทย”
“คุณอนุวัฒน์บอกให้รอก่อน เป็นที่ระบบธนาคารเดี๋ยวธนาคารกรุงไทยแก้ไขให้ค่ะ”
“สรุปที่ผมเจอมา มือถือ Android ยี่ห้อ Samsung ใช้งานได้ ทั้งที่เป็น Android version ต่ำกว่า 15 แต่ยี่ห้ออื่นแม้จะ ใช้ Android 16 ก็ใช้งานไม่ได้ ในขณะที่ iPhoneใช้ได้ปกติ”
“เป็นทั้งบ้าน น่าจะเป็นที่ระบบ”
“เป็นเหมือนกันค่ะเขาบอกมันล่ม” , “พัทลุง ก็เป็นค่ะ”
ขณะเดียวกัน เฟซบุ๊กแฟนเพจ อนุวัต จัดให้ ของสื่อมวลชนคนดัง ระบุว่า “15/11/68 เวลา 7.30 น ระบบคนละครึ่งพลัส รวนแต่เช้า สแกนใช้จ่ายไม่ได้ กรุงไทย กำลังเร่งแก้ไขอยู่ครับ ครับ”
อัปเดตล่าสุด ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลัง แจ้งกับทาง “จส.100” ว่า เป็นปัญหาแค่บางพื้นที่ ยืนยันสิทธิของทุกคนยังอยู่ ไม่ได้ถูกระงับสิทธิ เป็นปัญหาที่ระบบกำลังเร่งแก้ไข.
