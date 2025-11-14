ข่าวการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์ ปลื้ม มีผู้สมัครเข้าเป็น สส. กว่า 300 คน มากสุด กทม.

เผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 11:30 น.
84

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ปลื้ม มีผู้สมัครเข้าเป็น สส.พรรค แล้วกว่า 300 คน แม้เพิ่งเปิดแคมเปญเพียง 7 วัน มากสุด กทม. 90 คน

นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยความสำเร็จอย่างล้นหลามของแคมเปญ “สส.ที่ดี คุณเองก็เป็นได้นะ” โดยระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้กลับมาสู่บรรยากาศแห่งความคึกคักอีกครั้ง เมื่อมีผู้สนใจยื่นความจำนงขอสมัครเป็นผู้สมัคร สส. ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

นายพงศกร ระบุว่า ตัวเลขอัปเดตล่าสุดหลังเปิดแคมเปญเพียง 7 วัน มีผู้แสดงความจำนงขอสมัครเป็นผู้สมัคร สส. ทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อรวมแล้วกว่า 300 คน ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกที่แข็งแกร่งของพรรคในการเข้าสู่สนามเลือกตั้งครั้งหน้า

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า บรรยากาศที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์คึกคักอย่างมาก มีผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะ “คนรุ่นใหม่ที่มีโปรไฟล์ดี” ทั้งเดินทางแบบวอล์คอินเข้ามาที่พรรค สมัครผ่านช่องทางไปรษณีย์และออนไลน์จากทั่วประเทศไม่ขาดสายสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 33 เขต ได้รับความสนใจอย่างสูง มีผู้แสดงความจำนงขอร่วมอุดมการณ์กับพรรคประชาธิปัตย์แล้ว มากกว่า 90 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ประชาชนในเมืองหลวงมีต่อแนวทางและหลักการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของกรรมการบริหารชุดใหม่

สำหรับผู้สนใจร่วมอุดมการณ์กับประชาธิปัตย์ สามารถยื่นความจำนงสมัครได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

