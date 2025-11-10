หัวหน้ามาร์คทำถึง! ไปดูคลิป อภิสิทธิ์ ผุดแคมเปญ “All Mark” ชวนสมัครพรรคปชป.
แคมเปญหลังหัวหน้ามาร์คคมแบ็ก ! อภิสิทธิ์ นำทีมประชาธิปัตย์อัดคลิปเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง สส.ที่ดีคุณเองก็เป็นได้นะ
“อย่ารอคนอื่นมาเป็นตัวแทนของท่าน เพราะ “สส.ที่ดีคุณเองก็เป็นได้” ประโยคข้างต้นซึ่งถูกปล่อยออกสู่โลกออนไลน์เพื่อนเน้นด้านประชาสัมพันธ์ของพรรคประชาธิปัตย์ล่าสุด โดยเมื่อวานนี้ (9 พ.ย.) เฟซบุ๊กแฟนเพจ “พรรคประชาธิปัตย์ – Democrat Party, Thailand” ลงเนื้อหา ปชป.ปลุกพลังคนรุ่นใหม่!
ภายหลังการเปิดตัวแคมเปญ “สส.ที่ดี คุณเองก็เป็นได้นะ” เพียงไม่ถึงสัปดาห์ บรรยากาศที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์กลับมาคึกคักอย่างเห็นได้ชัด จนลานจอดรถที่ว่างมานานต้องเต็มไปด้วยผู้ที่หลั่งไหลเข้ามาสมัครและแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมอุดมการณ์ของพรรค โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้มีความสามารถจากหลากหลายสาขาอาชีพ
ล่าสุด นายภัคเมศฐ์ ธีระศิลาเวทย์ หรือ “เอก” วัย 30 ปี หนุ่มไฟแรงที่เกิดในพื้นที่มหาชัยโดยกำเนิด ได้เข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค และนายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด รองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่ภาคกลาง เพื่อเสนอตัวผ่านกระบวนการคัดสรรของพรรค ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เขต 1 จังหวัดสมุทรสาคร
เชื่อมั่นแนวทางพรรค เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่
ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดช่องทางการสมัคร สส. ทั้งระบบเขตเลือกตั้ง และ ระบบบัญชีรายชื่อ 3 ทาง คือ
- มายื่นใบสมัครด้วยตนเองที่พรรคประชาธิปัตย์
- ดาวน์โหลดใบแสดงความจำนงเป็นผู้สมัคร สส. ของพรรค แล้วส่งทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลด ใบแสดงความจำนงเป็นผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขต ดาวน์โหลด ใบแสดงความจำนงเป็นผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ
- ยื่นใบสมัครออนไลน์ ต้องการเป็นผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต กดที่นี่ https://forms.gle/kRMLXgL2135FEMDX6 ต้องการเป็นผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ กดที่นี่ https://forms.gle/Mz23t1NANCv6FbsFA
ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน นี้ #สส.ที่ดี คุณเองก็เป็นได้นะ บ้านเมืองเรา ประเทศเรา มีปัญหาที่สะสมเรื้อรังยืดเยื้อมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นเพราะการเมืองไม่สุจริต การเมืองที่ไม่สุจริตไม่เพียงแต่สร้างปัญหาที่วิพากษ์วิจารณ์กันทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนก็มีแต่การพูดถึงเรื่องของปัญหาเงินทุนสีเทา ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาการกระทำผิดกฎหมาย บางครั้งเกี่ยวข้อง ไปจนถึงเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ
วันนี้พรรคประชาธิปัตย์ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน เชิญชวนคนทั้งประเทศที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และมีความตั้งใจที่จะมาทำการเมืองที่สุจริต มาร่วมกับเรานะครับ “อย่ารอคนอื่นมาเป็นตัวแทนของท่าน สส.ที่ดีคุณเองก็เป็นได้ครับ”.
